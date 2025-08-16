Información General
Denuncian que en Mar del Plata quedaron delfines en “estado abandono” tras el cierre del Aquarium
La Fundación Fauna Argentina denunció públicamente el estado de abandono en el que se encuentran los delfines del Aquarium Mar del Plata, cerrado desde el pasado 31 de marzo. Según material aportado por distintas fuentes, los animales permanecen en piletas con agua de color verdosa y sin cuidados adecuados, lo que reflejaría la falta de compromiso de las autoridades provinciales y municipales.
“Hace cerca de dos meses mandamos carta a Fauna Provincia preguntando sobre el destino de la fauna encerrada en dicho lugar. Desafortunadamente no recibimos respuestas. Esto me da a pensar que nuestras sospechas sobre la connivencia del Estado con estas empresas que lucran con los animales son ciertas”, señalaron desde la organización.
La Fundación advirtió que se trata de un caso con claras violaciones a la Ley 14.346 de maltrato animal y reclamó a los funcionarios provinciales que “cumplan con su deber, y si no pueden, renuncien y den paso a gente capacitada de verdad”.
El Aquarium Mar del Plata había cerrado sus puertas alegando la imposibilidad de renovar el contrato de alquiler del predio. En ese momento, el Grupo Dolphin, dueño del establecimiento desde 2018, anunció que los animales serían reubicados en otros acuarios y zoológicos, tanto nacionales como internacionales, y que los siete delfines serían trasladados a un oceanario del Caribe.
El Grupo Dolphin es propiedad del empresario mexicano Albor Villanueva, señalado como el “zar de los delfinarios”, que posee 33 centros de cautiverio y más de 300 delfines en todo el mundo. Su nombre ha estado vinculado a denuncias por daños ambientales y a la privatización de playas públicas en Cancún.
Mientras en el mundo, avanzan las leyes contra la explotación comercial de especies marinas en parques acuáticos, este empresario expande su imperio como zar de los delfínes, como sucedía en Aquarium Mar del Plata.
Alberto Samid: “Es mentira que aumentó el consumo de carne, los jubilados piden mil pesos de picada”
El gobierno nacional informó un “crecimiento sostenido en el consumo per cápita de carnes bovina”. Según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante los últimos 12 meses el consumo por habitante de carne vacuna fue de 50,24 kg por habitante, lo que representa un incremento interanual del 5,6%. En diálogo con Todo Provincial, el reconocido empresario Alberto Samid aseguró que es “todo cuento chino”.
“Nosotros estamos en mercados de abaratamiento con precios muchos más bajos y descuentos diarios de Cuenta DNI pero de todos modos la gente consume cada vez menos porque no tiene plata”, dijo Alberto Samid en diálogo con Todo Provincial.
Y apuntó: “Es cuento chino que aumentó el consumo de carne, no sé qué película están viendo. A todo el mundo le va mal, cerraron 12 mil Pymes y las grandes empresas presentan balances con pérdidas”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación difundió datos del INDEC, SENASA y Aduana que señalan que entre junio del 2024 y junio del 2025 el consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, lo que representa un incremento interanual del 4,6%.
Diferenciado por tipo de carne, el informe asegura que el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,90 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg).
Al respecto, Samid expresó: “También dicen que hay menos pobres y que los jubilados ganan más, son noticias falsas. Cada vez estamos peor”.
“Están llenando todo de mercadería importada, la gente se está quedando sin trabajo y después de que se acaban la indemnización quedan muertos. Desgraciadamente esta política no va. En los supermercados hay queso, tomate y hasta agua importados, le estamos dando trabajo a los de afuera”, reprochó.
Sobre el consumo de carne, el empresario graficó: “Nosotros somos productores, tenemos el apoyo de los municipios y la Provincia a través de Cuenta DNI. Tenemos todas las ventajas para que la gente venga pero vendemos cada día menos. Al mitad de mes vienen los jubilados a pedir mil pesos de carne picada y nos cuentan que los hijos ya no los pueden ayudar”.
Y analizó: “Ojalá que a este gobierno le vaya bien y la gente consuma cada vez más pero no es lo que está pasando. Se están yendo las grandes cadenas de supermercados, es evidente que nos está yendo mal”.
Se negó a pagar el peaje por el mal estado de la Ruta 226 y le levantaron la barrera
Una conductora decidió no pagar el peaje en la Ruta Nacional 226 y su accionar se volvió viral en redes sociales. Se trata de Miriam Striebeck, una usuaria habitual del corredor Tandil–Mar del Plata, quien grabó el momento en que exigió el paso libre en el puesto de El Dorado debido al desastroso estado del camino.
El episodio ocurrió el pasado viernes, cuando Striebeck viajaba desde Olavarría hacia Miramar, ciudad donde reside. Tras abonar en el peaje de La Vasconia, comenzó a notar baches, falta de marcas viales y tramos desnivelados. “No puede ser que paguemos en una ruta concesionada sin recibir un servicio acorde”, explicó.
Al llegar a El Dorado, la mujer informó al trabajador de la cabina que no pagaría, argumentando que la empresa Concesiones Viales no cumplía con su obligación de mantenimiento. Según relató, en un primer momento le pidieron que bajara la barrera ella misma, pero se negó para evitar quedar registrada cometiendo una infracción. Finalmente, tras consultar a un supervisor, el personal autorizó su paso sin abonar.
En redes sociales, Striebeck sostuvo que como consumidora tiene derecho a no pagar si el servicio no se presta. Además, denunció que la Ruta 226 está bajo una concesión que vence en 2026 y que, por eso, no se realizan reparaciones. También reclamó control estatal y convocó a la ciudadanía a defender sus derechos: “En Argentina estamos acostumbrados a agachar la cabeza, pero debemos reclamar lo que nos corresponde”.
Ingenieros aseguran que peligra la calidad del Servicio de las Cooperativas eléctricas
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por las condiciones de prestación del servicio eléctrico en la gran mayoría de las Cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, en especial por la precarización de controles por el incumplimiento generalizado de las mismas de la contratación de un director técnico que garantice con su desempeño la calidad del servicio, ya que menos del 19% de ellas han presentado los contratos de estas tareas en la mencionada institución.
Según explicó el presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, el Representante Técnico del servicio de distribución eléctrica, debe ser Ingeniero con la especialidad adecuada para la tarea y matriculado en el CIPBA, comentando además que este profesional cumple un rol clave para garantizar que el suministro eléctrico mantenga parámetros técnicos adecuados, es decir que la tensión sea estable, que los cortes se reduzcan al mínimo, que se planifique el crecimiento de la red y que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias, entre otros asuntos que forman parte de la función.
Además el representante debe remitir periódicamente al OCEBA una declaración jurada que informe sobre la de calidad del servicio prestado, para calcular las eventuales multas económicas que correspondan por incumplimientos que deben ser posteriormente acreditadas en beneficio de los usuarios afectados, puntualizó Castellano.
Si bien los funcionarios del organismo han manifestado en reiteradas reuniones con autoridades del CIPBA su compromiso con esta obligación, en la práctica se evidencia un preocupante desinterés en hacer cumplir esta normativa, lo que permite a más del 80 % de las Cooperativas evadir obligaciones colegiales, tributarias y previsionales, generando un perjuicio no sólo al sistema institucional, sino también a la seguridad y calidad del servicio que reciben los usuarios.
“Para cumplir con estas funciones, algunas Cooperativas podrán tener como empleados a Ingenieros que formalmente asuman dicho rol pero además de la capacidad técnica que estos puedan llegar a tener — cuestión que no ponemos en duda—, también es fundamental la independencia de criterio para opinar técnicamente sin tener en cuenta otros intereses y solicitar las acciones conducentes a un buen funcionamiento, algo que no siempre puede hacer un empleado que se dirige a un Jefe, pero que siempre puede sostener un profesional independiente matriculado que responda a su saber y a la normativa vigente”, señaló Castellano.
El titular del CIPBA advirtió que la ausencia de este control independiente genera un vacío de trazabilidad en las decisiones técnicas, lo que podría derivar en fallas graves, afectando tanto la seguridad de las personas como la integridad de las propiedades y de las mismas instalaciones. La reducción de estos riesgos, a nuestro criterio, debería ser el objetivo principal de las autoridades de las cooperativas, de los Intendentes municipales y de las autoridades provinciales del sector, por eso nos llama poderosamente la atención que ninguno de esos estamentos exija el cumplimiento de una norma que protege a la comunidad”, remarcó.
Castellano también cuestionó ciertos mecanismos discrecionales que se han observado en alguna entidad, como lo son contrataciones poco transparentes de proyectos por parte de empleados que muchas veces se autoasignaban los mismos sin presentarlos generando no solo perjuicios económicos por sobreprecios, sino evasiones que el Colegio piensa reclamar en los fueros que corresponda. “Con un ingeniero matriculado bajo contrato, cumpliendo su rol que es consecuente con la ética del Colegio, estas prácticas no serían posibles”, afirmó.
El CIPBA insistió en que la figura del responsable técnico matriculado no es una formalidad administrativa, sino una garantía para los usuarios, sino que es un pilar para la transparencia, calidad y seguridad del servicio eléctrico en la provincia. Por ello, instó a las cooperativas y a las autoridades competentes que asuman el compromiso de cumplir con la normativa y fortalezcan la supervisión técnica en el sector.