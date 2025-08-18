Dos vuelcos fatales en menos de 24 horas en las rutas nacionales 3 y 226

A partir de las declaraciones de uno de los directores del Consorcio Puerto Quequén se conoció que el pliego de licitación plantea una concesión más extensa. La Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén sigue reclamando que el Estado provincial se haga cargo de la operación de la terminal.

En diálogo con Todo Provincial, el referente de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, Miguel Ángel Bayón, aseguró: «La posible extensión de la concesión a 35 años surgió de declaraciones de uno de los directores del Consorcio, que es el representante de CONINAGRO”.

Este detalle fue dado a conocer por Juan Ouwerkerk, presidente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, y designado por CONINAGRO para el directorio del Consorcio Puerto Quequén.

“Estamos trabajando contrarreloj para terminar la nueva concesión parala terminal Quequén con 35 años más, evitando cualquier dudas”, aseguró Ouwerkerk y adelantó: “Hacemos todo para que en fin de año ya esté terminado el Pliego y todas las empresas puedan presentar sus ofertas, luego las revisaremos a cada una buscando más conveniente para el Consorcio, asimismo las empresas que ya trabajan con nosotros tendrán prioridad, pero no quiere decir que ganaran la nueva concesión”.

Anteriormente, el Consorcio del Puerto Quequén había anunciado la contratación de un estudio privado para la elaboración de los pliegos, algo que había sido cuestionado por la Asamblea.

“Nosotros nos oponemos a la concesión de la terminal y luchamos para que sea el Estado provincial el que la opere y comience a ejercer el comercio exterior de granos, producto que representa el 92% de ingresos de divisas para el país”, explicó Bayón.

Y agregó: “Evidentemente la contratación de un estudio privado fue provechoso pero para el privado. Dicen que será una pliego transparente pero que también tendrán en cuenta los antecedentes por lo que las actuales concesionarias tienen ventaja como sucedió en los ’90 con la Ley Dromi, cuando quienes iniciaban la propuesta tenían ventaja y eran los ganadores de antemano”.

A pesar de estas declaraciones, Bayón conserva la esperanza de que el gobierno provincial finalmente tome otra decisión. “Supuestamente en abril de este año estarían los pliegos pero no sucedió, ahora dicen para fin de año pero así vienen hace tres años y no se concreta porque esta pelea está abierta”, expresó.

Y apuntó: “El comercio exterior de granos es un gran negocio y por eso las multinacionales no se quieren ir. Llegan como inquilinos y después actúan como ocupas”.

La principal terminal del Puerto Quequén es operada desde hace más de 30 años por «Terminal Quequén S.A» una empresa conformada por exportadores multinacionales, como Bunge, Cofco, Glencore (ahora denominada Viterra), y otras menores. En noviembre de este año vence la segunda prórroga de la concesión.