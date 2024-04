Daireaux vuelve a tener un autódromo después de 20 años

El domingo 31 de marzo quedó inaugurado oficialmente el Autódromo de Daireaux, un predio de 30 hectáreas en la que trabajaron incansablemente los integrantes de la Comisión «Agrupación AutoKart Daireaux» junto al municipio, para poder darle forma desde cero a toda la extensión del terreno.

En el correr de la mañana se hizo el corte de cinta histórico, con el Intendente Alejandro Acerbo, el Director de Deportes Nicolás Juárez y los integrantes de la Agrupación.

Dardo Schmidt, Presidente de la misma, dijo unas palabras de agradecimiento para darle paso a Ricky Redondo quien recordó los años de trabajo para llegar a tener un autódromo de

estas características.

«Devolverle un Autódromo a Daireaux después de casi 20 años, no es solo darle la posibilidad a los pilotos locales de tener un circuito cerca y poder compartir con sus allegados. No es solo darle la posibilidad a los «fierreros» de tener un lugar más donde despuntar el vicio. Es también, y sobre todo, darle a Daireaux una nueva entrada económica, en los días de actividad, para muchos comercios y empresas locales, que antes no estaba», expresaron desde la agrupación Auto Kart Olavarría.

Y agregaron: «Es despertar la curiosidad en futuros nuevos talentos locales. Es mostrarle nuestra ciudad a muchos que vienen a las carreras y que, tal vez, vuelvan solo porque les gustó la ciudad. Y es darle otra posibilidad a nuestra ciudad, de que sea reconocida y tenida en cuenta en otros segmentos de sociedades de otros lugares.

Un Autódromo local es mucho más que un lugar donde los autos giran velozmente».

«Nuevamente gracias a todas esas PERSONAS Y EMPRESAS involucrando en éste agradecimiento a todo el grupo Municipal en su conjunto, de arriba a abajo», remarcaron.