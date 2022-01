Crimen de Braian Cuitiño en Pilar: quedó detenido un adolescente de 17 años y es el cuarto sospechoso

Un adolescente de 17 años fue detenido en la localidad bonaerense de Garín sospechado de integrar la patota que asesinó a golpes y ladrillazos a Braian Cuitiño a la salida de un bar del partido de Pilar.

Con la detención del joven, ya son cuatro los acusados que están presos, mientras que dos continúan prófugos.

El adolescente apresado quedó registrado junto a los otros acusados en las imágenes de una cámara de seguridad que captó la golpiza perpetrada contra Braian y, en función de esos elementos, está acusado de haberle aplicado puñetazos y patadas a la víctima.

Al ser menor de edad, el adolescente quedó a disposición de la fiscal Cecilia Barros Reyes, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de San Isidro.

Familiares piden justicia

En tanto, los restos de Braian (22) fueron inhumados en el cementerio municipal de Derqui, en dicho partido de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos de la víctima acompañaron el cortejo fúnebre y exigieron justicia.

“¡Quiero justicia!”, exclamó en declaraciones a la prensa la hermana mayor de Braian al acompañar el cortejo fúnebre.

“Espero que se pudran ahí adentro (de la cárcel). No voy a parar hasta que se haga justicia. Que no los suelten más porque a mi hermano no me lo devuelve nadie”, expresó la hermana.