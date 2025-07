Concedieron prisión domiciliaria a funcionaria bonaerense imputada por el escrache a Espert

El diputado provincial Luciano Bugallo criticó con dureza al gobierno nacional por su política hacia el sector agropecuario. Aunque dijo estar «alineado ideológicamente» con los postulados de Javier Milei, afirmó que en la práctica “no hay ninguna política de Estado”, y que las promesas de campaña quedaron en el relato. «Nos siguen sacando como en los peores años del kirchnerismo», lanzó.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el legislador de la Coalición Cívica aseguró que la reciente suba de retenciones “fue una nueva edición del dólar soja” y no una medida estructural. “No las bajaron porque las consideren un mal impuesto, lo hicieron para que el Banco Central se alimente de dólares. Si creyeran que son distorsivas y regresivas, las eliminarían de forma gradual. Pero no, las volvieron a subir y siguen castigando al interior productivo”, remarcó.

Para Bugallo, la incertidumbre es incluso más dañina que las retenciones. “Si dijeran que van a bajarlas cinco puntos por año, podríamos proyectar. Pero hoy no hay previsibilidad. En campaña Milei dijo que iba a eliminar las retenciones y que había miles de millones listos para invertir. Nada de eso pasó”, cuestionó.

El diputado también apuntó contra la falta de gestión en la provincia de Buenos Aires. “No hay políticas productivas. El Ministerio de Asuntos Agrarios no existe. Se llenan la boca hablando de caminos rurales y cuando hacés la cuenta, son 10 kilómetros por distrito. No hay conectividad, no hay créditos reales, no hay planificación”, enumeró.

Consultado sobre por qué las entidades del campo no se movilizan ante esta situación, respondió: “La diferencia es que el kirchnerismo te sacaba la guita, te estigmatizaba y te puteaba. Este gobierno te dice lo que querés escuchar mientras te sigue metiendo la mano en el bolsillo. Muchos todavía tienen esperanzas, otros ya están perdiendo la paciencia”.

Bugallo riticó especialmente a la conducción de la Sociedad Rural Argentina. “Está muy tranquila. Escuchás a Nicolás Pino y parece un ministro de Agricultura del gobierno. No sé si aspira a eso o si hay otros intereses con el predio de Palermo. Pero no hay una defensa firme del sector”, apuntó.

Por último, cuestionó el ajuste en organismos técnicos como el INTA y el SENASA. “Había que reestructurar, sí. Pero esto no es bisturí, es guillotina. Se están yendo técnicos con 20 años de experiencia que nos costaron mucha plata. El Estado se vacía y no hay nada detrás”, expresó.

Aunque ideológicamente afín al oficialismo, Bugallo se mostró desencantado: “Yo pensaba que esto iba a ser diferente. Pero hoy el gobierno nacional tiene equilibrio fiscal y dólar estable, y nada más. En todo lo demás, es relato”.