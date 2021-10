Chocó contra un puma frente a la estancia “La Biznaga” y pide que se investigue si los Blaquier tienen un “mini Zoo”

Este domingo, un vecino de la localidad de Cazón, partido de Saladillo, chocó con su auto contra un puma que se le cruzó abruptamente en la ruta nacional 205. El accidente ocurrió a la altura de la estancia “La Biznaga” de la familia Blaquier, donde habría varias especies salvajes en cautiverio. La víctima pide que se investigue de dónde provino el animal. Hace dos años ocurrió un accidente similar en el mismo lugar.

En diálogo con el portal convergencias.com.ar, Darío Felipe contó: “Si en ese momento venía un vehículo de frente hoy estábamos lamentando una tragedia. No venía a alta velocidad porque mi auto no da para circular a más de 120 pero al chocarlo si venía otro vehículo de frente no sé si la contaba”.

El automovilista circulaba desde Roque Pérez hacía Saladillo cuando un puma se le cruzó sobre la calzada. Felipe no pudo evitar chocar al animal que quedó muerto sobre la banquina.

“No es común ver un puma en Roque Peréz. Es de público conocimiento que en la Estancia La Biznaga hay un mini zoológico con especies exóticas. No sé si eso está permitido en la Provincia de Buenos Aires, nadie me lo supo contestar, como tampoco me quisieron tomar la denuncia para investigar si el animal se había escapado o no de ese minizoológico, o que deriven al animal muerto al organismo de Fauna de la Provincia de Buenos Aires para investigar la especie”, reprochó el vecino de Cazón.

En este establecimiento, la familia Blaquier cría ciervos colorados, damas y muflones. Vecinos señalaron que en diciembre de 2018, una puma hembra fue atropellada por un auto a la misma altura de Ruta 205. En Roque Pérez, muchos aseguran que en la estancia habría también animales salvajes en cautiverio para la caza mayor, aunque otros aseguran que es un “mito”.

Y agregó: “Simplemente no me tomaron la denuncia porque el ayudante fiscal de Roque Pérez dio la orden que no la tomen porque no había delito”.

“Si en la misma situación llevó puesta y mato a una familia estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué no me toman la denuncia el problema es que es Blaquier y yo soy un Juan Pérez?”, preguntó Felipe.

Y agregó: “Yo no tengo que llevarle la investigación hecha, me parece que para eso está la policía y la Justicia. Correspondía que me tomen la denuncia e investiguen si efectivamente el animal se había escapado del minozoológico, si hay otros animales en la misma situación, o lo que fuera, pero que al menos corroboren la situación, yo por mi cuenta no puedo entrar a la Estancia y averiguar todo eso y me pude haber matado. Pero claro, no tengo apellido importante y para la justicia no pasó nada”.