La caravana de Milei en Lomas de Zamora terminó mal y Espert tuvo que irse en moto

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó de manera abrupta tras recorrer apenas dos cuadras. El acto, que se había iniciado en pleno centro de la ciudad, finalizó en medio de incidentes con insultos, cascotazos y golpes contra la camioneta donde viajaban el presidente, Karina Milei, José Luis Espert, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko. Espert tuvo que escaparse en moto.

Horas antes del acto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, había expresado su preocupación por la convocatoria. “Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, señaló.

No puedo explicar lo que me ESTALLE viendo a Espert escapando en moto es lo mejor que vi en mi vida parece una escena de una película de Minions pic.twitter.com/7WwNsdqfPM — Sofía Santos Azconzábal (@mmmhnose) August 27, 2025

Sin embargo, la caravana apenas duró diez minutos. En medio de las agresiones verbales comenzaron a volar proyectiles y se registraron forcejeos, lo que obligó a interrumpir el recorrido. Ante la escalada de violencia, Javier Milei y su hermana Karina fueron rápidamente subidos a una camioneta blindada y quedaron a resguardo.

Distinta fue la situación de José Luis Espert, que no logró acceder al vehículo presidencial y quedó en medio del tumulto pese a la fuerte presencia policial. Finalmente, un militante lo subió a su moto y lo sacó del lugar.

Luego de los incidentes, el presidente publicó un tuit desde Olivos, acompañado por Espert y su hermana Karina. «Luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC», expresó.