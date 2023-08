Bullrich estuvo en Olavarría y criticó a Galli: "Las tasas municipales están muy altas"

Un concejal de Tapalqué denuncia a Olavarría por contaminación del arroyo, aguas arriba, con líquidos cloacales sin tratamiento. Un ex trabajador de la planta depuradora que administra Coopelectric asegura haber sido despedido por negarse a abrir los bypass para "tirar todo crudo al arroyo".

"Yo encargue análisis bacteriológicos del agua del arroyo a la altura de Tapalqué y dieron muy mal. Detectaron cuatro bacterias relacionadas con la bacteria fecal, entre ellas la Escherichia coli que es la más peligrosa", aseguró a Todo Provincial Martín Acosta, concejal suplente de Tapalqué que fue elegido por Juntos por el Cambio y rompió con su bloque ante la negativa de sus compañeros de denunciar la contaminación del arroyo.

"A los desechos cloacales de la planta de Coopelectric se agrega el agua servida que el penal de Sierra Chica tira al arroyo a través de un canal clandestino", aseguró Acosta y agregó: "También contamina el basural de Olavarría que tiene dos canales que conectan el relleno con el arroyo y que drena hacia el curso de agua, al igual que los líquidos lixiviados".

Esta grave denuncia de contaminación ambiental también es sostenida por Fabián Rodríguez, un ex trabajador de la planta depuradora de Olavarría que fue despedido en 2018 por las autoridades de Coopelectric.

"Trabajé durante 15 años en la planta depuradora y me echaron por negarme a abrir los bypass y largar todo crudo al arroyo. Me despidieron por negarme a contaminar", aseguró Rodríguez a Todo Provincial.

Tanto Acosta como Rodríguez denunciaron penalmente la contaminación del arroyo Tapalqué y ambas presentaciones fueron unificaron en una sola causa que quedó a cargo del fiscal Miguel Piñeiro.

"El fiscal solicitó medidas de pruebas, se tomaron muestra de agua y se realizaron análisis. Todavía no tenemos los informes pero ya sabemos que dieron mal", aseguró el concejal de Tapalqué y apuntó: "No estamos conformes con el accionar judicial porque avanza muy lento".

Acosta viene advirtiendo sobre esta situación a la población de Tapalqué donde funciona un balneario municipal. "En estas condiciones se debería prohibir el baño en el arroyo pero Cocconi no quiere pagar el costo político", reclamó el concejal.

El concejal también le apunta al intendente de Olavarría. "Le mandé una carta documento al intendente Galli para notificarlo de nuestra denuncia y de toda la documentación que tenemos en nuestro poder pero nunca nos respondió. Sabemos que hay una sociedad política entre el municipio y Coopelectric", apuntó Acosta.

Y reprochó: "Yo me aparté del bloque de Juntos porque mis compañeros de bloque no quieren saber nada con denunciar esto porque no quieren tirarse contra Galli".

"La materia fecal y todo lo que va a las cloacas lo tiran directo al arroyo"

El ex empleado de Coopelectric Fabián Rodríguez asegura que antes de que lo despidiesen se abría el bypass todas las noches para que los efluentes cloacales fuesen al arroyo en forma directa.

"Antes directamente abríamos los bypass de 19 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente porque ni siquiera había un turno noche de trabajo y querían cuidar las bombas", relató Rodríguez.

Y aseguró: "Yo tengo siete cuadernos con los partes diarios del funcionamiento de la planta. Ahí está asentado con puño y letra los días en que se dejaba el bypass abierto".

El denunciante cuenta que hace algunos años se instaló un caño de rebalse para que los empleados ya no deban abrir el bypass. "Cuando se corta la luz o llueven más de 20 milímetros, la planta se inunda y los líquidos cloacales van por ese caño al arroyo en forma cruda, sin ningún tratamiento", advirtió.

Coopelectric desmiente contaminación del arroyo Tapalqué

La Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric) asegura que en Olavarría se tratan la totalidad de los efluentes cloacales generados en olavarría.

A la planta ubicada en calle Rivadavia y 130 ingresan las descargas del sistema de cloacas, el 80% de lo que se procesa, y el vuelco de los camiones atmosféricos que comprende el restante 20% de los líquidos recibidos.

El procedimiento contempla un tratamiento primario que comprende la remoción de los sólidos más gruesos y luego la sedimentación de los sólidos más finos con el propósito de obtener un líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y un barro que se trata de forma separada.

A continuación, el líquido debe avanzar hacia un procedimiento basado en el tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta presente en el agua residual. Para ello se utilizan los lechos percoladores y posteriormente llegan las etapas de sedimentación secundaria, desinfección y por último la cloración antes de ser vertido al Arroyo.

Ante las denuncias de contaminación, en 2022 Coopelectric invitó a periodistas a recorrer la planta para demostrar su buen funcionamiento. "La cooperativa hace mucho esfuerzo, invierte mucho para que el vuelco final sea óptimo. Todos trabajamos para que el éxito sea total y todos los olavarrienses puedan disfrutar el arroyo”, aseguró en ese momento el jefe de la planta Raúl Ferreira.

Sin embargo, el denunciante asegura que "para quien no conoce la planta, a la vista superficial parece un parque" pero advirtió que "todo pasa por abajo"

"El ala vieja siempre anduvo bastante bien, en el año 2001 hicieron una nueva ala que nunca funcionó en forma correcta. Esa obra nunca generó una gran deuda en dólares que Coopelectric nunca terminó de pagar", aseguró Rodríguez.