Azul cambia la empresa de colectivos y garantiza servicios a Cacharí, Chillar y Pablo Acosta

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, habló con Todo Provincial RADIO sobre su primer año de gestión, la situación económica y las perspectivas para el 2025.

“Iniciamos la gestión de modo muy turbulento porque el día que tenía que jurar como intendente se desató la tormenta más fuerte de los últimos 30 años que derribó gran parte del tendido eléctrico, arbolado público y techos de casas de familias. Me saqué el saco, fuimos a Defensa Civil y convoqué al Comité de Emergencia para dar respuesta sin prácticamente haber tomado el mando de la gestión”, recordó el intendente sobre el temporal que azotó a Olavarría el 12 de diciembre del 2023.

Y destacó: “Somos funcionarios con mucho territorio, conocemos profundamente a Olavarría y eso fue una gran ventaja. Las instituciones y la ciudadanía respondieron muy bien y pudimos salir adelante”.

El municipio obtuvo ayuda del gobierno provincial pero no tuvo respuesta alguna de Nación. “A través de un nexo local tuvimos un contacto inicial con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero después no hubo ninguna respuesta”, dijo Wesner y graficó: “No conseguíamos colchones en el mercado local, el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, nos envió 80 colchones que devolvimos al mes siguiente pero desde Nación no nos enviaron nada”.

Wesner tomó las riendas del municipio con un déficit declarado de 3 mil millones de pesos y una caída de la actividad económica que afectó severamente las arcas municipales, como sucedió en todo el país. “En abril convoqué a una reunión con todo el entramado productivo de Olavarría y mostré los números con bajas muy importantes, como la disminución en un 32% interanual del Impuesto a la Piedra”, contó.

El intendente señaló que más allá de la cuestión económica, el otro gran desafío pasó por lograr un “reordenamiento” porque el municipio “estaba muy desbandado con muchas áreas sin conducción y organización”, y apuntó: “Además había un atraso paritario importante y eso es parte de un déficit oculto como la aparatología del Hospital que no tiene recambio hace más de 25 años”.

Días atrás, el gobierno local logró acordar en paritarias con el Sindicato de Trabajadores Municipales un aumento del 20,94% en tres tramos y un bono de fin de año de 220 mil pesos. Previamente, ya había otorgado un bono navideño de hasta 180 mil pesos.

Maximiliano Wesner advirtió que en el actual contexto se percibe un crecimiento constante de la demanda de asistencia y explicó: “Hoy los vecinos no reclaman la mega obra porque entienden que lo que les sucede a ellos puertas adentro también pasa hacia afuera. Por eso lo que más quieren es escucha y respuestas”.

De todos modos, el intendente de Olavarría destacó que el Presupuesto 2025 aprobado en el HCD por unanimidad prevé una “importante cantidad de obras”, y detalló: “Un barrio entero recibirá las cloacas, se pavimentará el primer tramo de una avenida que conecta al campus universitario, haremos recambio de luminarios LED en localidades y barrios alejados de la zona céntrica, acompañaremos a 112 familias con el sueño de la casa propia a través de un programa de autoconstrucción”.

También adelantó que el año próximo se realizará una “fuerte inversión en salud porque tenemos un sistema sanitario muy complejo con un hospital muy importante, 27 CAPS y tres hospitales serranos en Espigas, Hinojo y Sierras Bayas”.

“Apostaremos fuerte al recambio de aparatología obsoleta que obliga a hacer derivaciones pero también buscamos avanzar con la descentralización para atender al vecino lo más cerca de su casa posible”, concluyó Maximiliano Wesner.