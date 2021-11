Andrés Larroque recorrió San Nicolás: “Tenemos que ir a un modelo de producción y trabajo”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó en la localidad bonaerense de San Nicolás una charla acerca de los nuevos desafíos en tiempos de post pandemia, en el marco de un encuentro que sostuvo con clubes, comedores, merenderos, ONG’s y distintas instituciones locales.

Durante su paso por el municipio, además, visitó el Centro Educativo de Formación, Capacitación y Apoyo “Manos que Dan”.

“Hay que tratar de comprender que si queremos recuperar el trabajo tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que ir a un modelo de producción y trabajo”, destacó Larroque durante su exposición.

Además agregó que “si queremos resolver los problemas de la sociedad, tenemos que cambiar los corazones de los seres humanos que anidan en esta sociedad”.

En ese sentido, reforzó: “Tenemos que dar vuelta la historia, para que se dirijan los recursos hacia donde corresponde y para que ustedes sean protagonistas”.

“Si el pueblo no recupera su autoestima y no es protagonista, no se va a mejorar. Tenemos que abogar por eso”, dejó como mensaje final, durante su alocución.

El Foro, denominado “Reconstrucción del tejido social y desarrollo comunitario – Nuevos desafíos en tiempos de post Pandemia”, se realizó en el salón de la Mutual Luz y Fuerza y contó con la participación de la Subsecretaría de Políticas Sociales del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Juliana Petreigne, y la Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio.

Asimismo, en el marco de su recorrida por el distrito, Larroque también visitó la institución de formación, capacitación y apoyo “Manos que Dan”, y allí conversó con el pastor Luciano Morello acerca del trabajo que realizan en la comunidad.