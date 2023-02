Alberto Sileoni: “La educación secundaria debe ser modificada pero no lo haremos a las trompadas y sin consenso”

El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, desmintió que este jueves se fuese a aprobar el “Cambio Estructural de la Educación Secundaria” que, entre otros puntos eliminaría la repitencia. El ministro aclaró que se trabaja en una modificación del sistema pero que se continuará trabajando durante todo el año en el proyecto junto a docentes y directivos.

“Siempre nos ponen en el lugar de la barbarie, que no nos importa la educación y que queremos que pasen sin aprender. Es muy impactante que aquellos que bajaron los salarios docentes, no invirtieron en el sistema educativo y tomaron a los docentes de enemigos nos digan lo que tenemos que hacer“, expresó Alberto Sileoni en declaraciones a AM750.

En las últimas horas, medios nacionales informaron que este jueves el Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires aprobaría este jueves un “Cambio Estructural de la Educación Secundaria de Trabajo”. El ministro desmintió esta versión y dijo que se tomarán mas tiempo.

“La educación secundaria debe ser modificada pero no pensamos hacerlo a las trompadas y sin consenso. Venimos trabajando durante todo el año, hay que modificar el régimen académico, la asistencia, la evaluación, la repitencia, los planes de estudios y contenidos de las materias”, expresó el funcionario de Axel Kicillof.

Y aclaró: “No ocurrirá este año. Nos vamos a enfocar a trabajar con las escuelas y habrá cambios pero no con los temas que salieron en el diario (tapa de Clarín), vamos a trabajar en consenso con directivos y docentes para hacer una secundaria con más aprendizaje”.

“Eso es mentira, un modo de llevar inquietud a docentes y familias. Estamos trabajando y nada cambiará el primero de marzo. Estamos trabajando en una actualización de la escuela secundaria pero no será algo precipitado sino que nos tomaremos todo el año”, reforzó.

Alberto Sileoni sobre los cambios en Educación Secundaria: “No es más facilismo”

Luego de explicar que las modificaciones no tendrán lugar en 2023, Alberto Sileoni habló del proyecto que vienen trabajando y explicó: “No es más facilismo, nadie saldrá de la Secundaria sin aprobar todas las materias. Pensamos una asistencia más rigurosa pero si pedimos más esfuerzo debemos invertir más y eso forma parte de esta actualización”.

Sobre la polémica generada en torno a la posible eliminación de la repitencia, el ministro opinó: “Analizar la repitencia en forma aislada es un error. Hay consenso de que quienes repiten no aprenden más, por eso debemos hacer un régimen de promoción distinto”.

En ese marco, anticipó: “Aquellos pibes y pibas de sectores más necesitados que requieren refuerzo de aprendizaje tendrán docentes porque actualmente los chicos de clase media pagan profesores particulares pero no todos tienen esa posibilidad. Eso demandará una inversión de miles de millones para tener más docentes en la escuela, clases a contraturno y los sábados. No es cierto que será más fácil”.

“Gran parte de los paises europeos no tienen repitencia, tampoco Uruguay y Paraguay. Ya no hay discusión sobre la repitencia, hay consenso de que no resuelve los problemas. El punto es cómo se sale de ese sistema y nosotros pensamos que se lo debe hacer con más esfuerzo, aprendizaje y Estado atrás“, concluyó.