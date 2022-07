“Agro Servicios Viales S.A”: la historia de una Pyme fundada por un enamorado de la ingeniería

Norberto Palmili es ingeniero hidráulico y propietario de Constructora Agro Servicios Viales S.A, una constructora con sede en Gerenal Arenales. “Es una gran satisfacción y un orgullo poder hacer obras que mejoran la vida de la gente”, destacó a Todo Provincial RADIO en una nueva Historia Pyme.

Agro Servicios Viales S.A es una constructora dedicada a la obra pública y privada en el noroeste bonaerense. A pesar de las dificultades que le plantea la economía argentina, Norberto Palmili ve el futuro con bastante optimismo.

“Estamos en un momento muy especial, con muchos trabajos contratados y por cerrar que nos hacen tener buenas expectativas lo que nos lleva a ampliar nuestra planta de personal”, remarcó.

Actualmente, esta constructora Pyme cuenta con un plantel estable de 20 personas pero espera poder duplicar la cantidad de trabajadores en breve. “El régimen de contratación para el rubro de la construcción es especial y permite ampliar o reducir la planta de acuerdo a la demanda”, señaló.

Sobre los trabajos que realiza Agro Servicios Viales S.A, Norberto Palmili detalló: “Fundamentalmente hacemos obras de infraestructura, redes de cloacas, agua, desagües pluviales, cordón cuneta y obras civiles tanto públicas como privadas.”

“En este momento estamos poniendo en condiciones una escuela de General Arenales, tenemos otra obra en Arribeños como subcontratista de una UTE de dos empresas de La Plata para realizar 40 kilómetros de cloacas, 1500 conexiones, un pozo de bombeo, una cañería de impulsión y una planta depuradora”, precisó el empresario.

Cómo afectan las fluctuaciones económicas a las Pymes

“La verdad es muy difícil manejar una pyme de este tipo con tantas fluctuaciones económicas y financiera pero la clave está en administrar bien los recursos y ser controlado en los gastos. Le pongo mucho esfuerzo personal y trabajo muchas horas al día”, explicó Norberto Palmili de Agro Servicios Viales S.A y apuntó: “Ahora estoy incorporando tecnología en los sistemas de gestión”.

Sobre las claves para que terminar las obras públicas con éxito, el empresario apuntó: “Tiene tres patas importantes: que el precio sea acorde al trabajo, hacer las tareas en forma eficiente y que paguen en los términos pautados. Si eso sucede no hay mayores problemas”.

“Mirar las noticias te bajonea pero yo llevo 42 años haciendo obras, primero como empleado y luego como un pequeño empresario. Ahora estoy en un punto de inflexión porque nos acaban de adjudicar una obra importante en un sector de ferrocarriles en Junín”, explicó y señaló: “Me demandará un gran esfuerzo para estar acorde a la magnitud de la obra, el plazo exiguo y las exigencias”.

Respecto a la relación con su personal, Palmili contó: “Soy el primero en llegar y el último en irme. Trato de vincularme no solo con la gente que trabaja también en sus cuestiones personales. Para los asalariados no es fácil mantener una familia. Me trato de comprometer porque cuando fui empleado sentí que me daban una oportunidad y que una partecita de la empresa me pertenecía”.

“Obras que mejorar la vida a la gente”

El ingeniero hidráulico egresado en la Universidad Nacional de La Plata aseguró que “es una gran satisfacción y un orgullo poder hacer obras que mejoran la vida de la gente”, y destacó: “Verdaderamente disfruto la ingeniería”.

Como ejemplo, mencionó la obra de cloacas en Arribeños: “Beneficiará a 1500 personas que ahora tienen que desagotar una vez por mes sus pozos y que muchas veces no tiene los recursos para afrontar ese gasto permanente”.

En cuanto a las licitaciones y los presupuestos en un contexto de alta inflación, el empresario aseguró: “La clave es que cuando se licita se pongan cláusulas de re determinación de precios sobre todo si las obras son largas. Por otra parte, otra cosa muy importante es que más allá de que te vaya bien o mal es recuperar el crédito comercial con los proveedores para generar un círculo virtuoso dentro de la misma sociedad con un trato personal, lo que te da una gran ventaja”.