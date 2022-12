A 50 años del abrazo Perón – Balbín, el nieto del histórico dirigente radical pidió “recuperar gestos como ese”

Este 1 de diciembre se cumplen 50 años del abrazo entre el expresidente Juan Domingo Perón y el dirigente radical Ricardo Balbín. Por ese motivo se realizará un conversatorio político del que participarás referentes de ambos espacios políticos. Todo Provincial RADIO entrevistó a Emiliano Balbín, diputado provincial y nieto de una de las máximas figuras históricas de la UCR.

“Ese abrazo fue un gran gesto que generaron los lideres políticos más importantes del siglo XX. La idea era que si los dos grandes líderes se juntan se podía unir al pueblo en un contexto de encuentros y desencuentros que había tenido Argentina durante muchos años”, expresó Emiliano Balbín.

Y remarcó: “En el marco de los golpes de Estado que se daban en la región, los dos entendieron que encontrándose podían dar una señal para terminar con las peleas y tratar de salvar el contexto. En parte lo lograron porque se pudo terminar con ese Boca y River que eran los radicales y los peronistas”.

“Atrás quedan las peleas y los rencores y dejaron el legado del diálogo para enfrentar lo que se venía que fueron los años más oscuros de la dictadura. No es a través de la violencia, los golpes de Estado, ni las guerrillas sino a través de la democracia y el diálogo”, subrayó.

Este jueves desde las 17 horas se realizará un conversatorio en Congreso Nacional bajo el título: “A 50 años del abrazo Perón-Balbín: el gesto político que marcó una época y aún sigue vigente”. De la jornada participarán la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, el ministro del interior, Eduardo Wado De Pedro y los legisladores Karina Banfi, José Luis Gioja, Leopoldo Moreau, Rafael Pascual, Rosana Bertone, y Juan Manuel Casella.

Sobre el contexto actual en comparación con el de hace 50 años, Emiliano Balbín, quien también formará parte del conversatorio, opinó: “Hay algunas similitudes aunque creo que ahora pasa más por una conveniencia electoral y no tanto a nivel social”.

Y profundizó: “Creo que algunos líderes utilizan estas diferencias para cuestiones electorales pero no le hacen bien al país porque necesitamos ponernos de acuerdo para ver cómo salir de esta post pandemia y encontrar un rumbo de país para dejar de caer en estas crisis cíclicas que nos llevan a replantear cuál es el camino”.

“Debemos ponernos de acuerdo en 10 o 20 puntos porque lo necesitamos como sociedad. Todavía no lo logramos aunque lo bueno es que ya no se recurre a los militares ni se intenta que los gobiernos terminan antes”, consideró el diputado provincial.

Aunque reconoció que “es difícil lograr estos entendimientos”, aseguró que “se necesitan gestos de todos lados” para dejar de “construir por la negativa”. En ese marco, aseguró que “es rescatable que quienes están gobernando que tienen una mirada diferente a nosotros estén dispuestos a conmemorar ese hito y pensar cómo construir hacia adelante”.

“Alfonsín hablaba de denominadores comunes, Balbín de la concordancia y Perón de unir al pueblo. Debemos recuperar eso y las disputas quedarán para las elecciones. Que el ministro del Interior que es el hombre más político del gobierno y la presidenta de la Cámara de Diputados participen de esta jornada es meritorio”, expresó Emiliano Balbín.

Y concluyó: “Está bueno permitirnos reflexionar y ver si no nos estamos equivocando en la búsqueda de un camino. Estoy agradecido de poder compartir un espacio en busca de un objetivo en común y que no sea la rivalidad la que nos lleve a profundizar la grieta que nos retrasa y hace que no podamos progresar. La grieta solo le sirve a unos pocos y no al conjunto de la sociedad”.