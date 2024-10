VIVO: Apertura de los Juegos Bonaerenses 2024

César Miguel Cárdenas de 33 años y oriundo de Tandil viajó el 13 de octubre a rendir exámenes en Lomas de Zamora y desapareció. Los investigadores descubrieron que estuvo internado en el Hospital Argerich por un golpe en la cabeza pero se escapó.

César estudia derecho y partió desde la terminal de Tandil rumbo a Retiro para rendir exámenes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Sin embargo, el joven no se presentó a rendir y que el último movimiento de su tarjeta SUBE fue a las 18 horas del 14 de octubre en Ramos Mejía. Según informó el portal launion.com.ar, en las últimas horas se supo que Cárdenas estuvo alojado en el Hospital Argerich.

«Lo último que se sabe de él es que el 17 de octubre estaba por Puerto Madero. Se lo encuentra medio perdido y la Policía lo lleva al Hospital Argerich, donde se lo estudia un poco y se ve que tiene un golpe en la cabeza, un traumatismo. Tiene un poco de sangre en la cabeza, no sabemos si llegó al cerebro o no porque todavía no vimos la historia clínica completa, pero claramente está desvariando por ese golpe», comentó Joaquín, amigo de César, al portal La Unión.

Y agregó: «Él al día siguiente se escapa del Argerich, no sabemos cómo se va y bajo qué condiciones pero se va, sin que le den el alta».

La madre aseguró sin embargom que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) le informó que «ingresó al Argerich con una contusión en la cabeza y le dieron el alta”.

Sin embargo, el joven volvió a ingresar dos veces más, según detalló su madre. “La segunda vez tuvo otra recaída y lo volvieron a ingresar. La tercera -18 de octubre- fue una internación, donde estuvo más tiempo», contó.

Al momento de viajar hacia Lomas, César llevaba puesta una camisa azul con pintas pequeñas, un jean recto celeste y una pequeña mochila. Tiene cabello corto, barba corta y no luce ningún tatuaje.