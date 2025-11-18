Provincial
“Un hecho de gravedad extrema”: Larroque denunció un bloqueo de Nación a Provincia para emitir deuda
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, cuestionó el bloqueo del Gobierno nacional a la emisión de deuda bonaerense, analizó el impacto de la intervención del gobierno de Estados Unidos y advirtió sobre el deterioro económico y social que atraviesa la Argentina.
En declaraciones radiales, Larroque calificó la situación como “un hecho de una gravedad extrema” y denunció “un ataque visceral” del presidente Javier Milei hacia la Provincia. “Tiene un ensañamiento particular con la provincia de Buenos Aires por la figura de Axel”, afirmó, señalando que no existe ningún argumento financiero para justificar la decisión.
“La proporción de deuda-producto en la provincia es holgadamente aceptable. No hay ningún motivo de carácter financiero o económico, simplemente es una decisión política que tiene que ver con consolidar el camino de los 12 millones de millones de pesos que le ha quitado la Nación a la provincia de Buenos Aires”, cuestionó.
El ministro aseguró que la negativa a habilitar la operatoria de deuda afecta compromisos heredados: “Acá no hay ninguna cosa rara, sino simplemente poder honrar esos compromisos que vienen de la gestión anterior (de la ex gobernadora María Eugenia Vidal)”, dijo.
Larroque además advirtió sobre el rumbo del Gobierno nacional: “Milei junto a Trump están descuartizando la Argentina”, y señaló que la situación social continúa deteriorándose: “La situación de la economía real no se ha modificado y eso tarde o temprano va a emerger. La gente sigue teniendo dificultades y nosotros, desde este ministerio, cada día que pasa tenemos más demanda”.
Consultado sobre el tratamiento legislativo del paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo provincial, Larroque sostuvo que “no hay muchas opciones o alternativas, la situación es acuciante”.
“Si no podemos contar con los recursos para refinanciar la deuda que tomó María Eugenia Vidal eso nos va a obligar a reasignar los recursos en una situación muy delicada que está atravesando la Provincia«, dijo, y afirmó «cada día que pasa tenemos más demanda de alimentos«. En ese orden, a instancias de la votación en la Legislatura, valoró: «Entendemos que va a primar la responsabilidad de todos los sectores».
Por otro lado, al analizar la configuración del escenario electoral nacional reciente, Larroque sostuvo que “fue la elección más extraordinaria que uno recuerde en términos de la intervención de la principal potencia mundial, anunciando el apocalipsis”. En ese sentido, señaló: “Lo dijo con todas las letras el presidente Trump: que estábamos muriendo, que el lunes se caía la Argentina” y agregó: «Me parece que la gente no fue a votar en libertad”. En la misma línea, remarcó el estrecho margen en la Provincia: “El resultado fue muy escueto, estamos hablando de 27.000 votos de diferencia”.
Finalmente, se refirió a la situación de Julio De Vido y cuestionó las condiciones de su detención: “Julio De Vido representa planificación y federalismo. Hay una saña muy particular respecto a quien ha sido el símbolo de pensar la Argentina de otra manera”. Y concluyó: “Esto es venganza, es odio. No es nuevo en la Argentina, pero por no ser nuevo no podemos dejar de condenarlo”
Provincial
Kicillof acompañó la renovación de autoridades de la JUP Bonaerense en la UNQ
El gobernador Axel Kicillo participó de un acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes en el que se concretó la renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP Bonaerense).
También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el rector Alfredo Alfonso; la vicerrectora Alejandra Zinni; y el secretario general de la organización, Juan Pablo Gómez. El encuentro contó además con la presencia de las nuevas autoridades provinciales, quienes integrarán la mesa encargada de coordinar acciones y articular con la conducción nacional.
Durante la ceremonia, Kicillof planteó una defensa enfática del rol político de la juventud y de la universidad pública. “Estamos en una época en la que nuevamente se intenta crear una falsa contradicción entre estudiar y militar, como si cada uno de los estudiantes debiera únicamente pensar en sí mismo”, sostuvo.
Y agregó: “Nosotros sabemos que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza: lejos de haber una contradicción, hay un doble mérito en el esfuerzo que hacen los pibes y las pibas para formarse, pensar y contribuir con el desarrollo de nuestro país”.
Defensa de la universidad pública
La JUP Bonaerense renovó su conducción en un contexto político atravesado por debates sobre el rol del Estado y el modelo educativo. Ante esto, el Gobernador afirmó: “El peronismo tiene que estar a la altura de las discusiones que se están dando en el mundo para hacer frente a un Gobierno nacional que nos quiere imponer un nuevo estatuto del coloniaje disfrazado de acuerdo de libre comercio”.
Kicillof sostuvo que “las y los militantes peronistas sabemos que no hay proyecto nacional con justicia social si no defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad: es aquí donde construimos el futuro de una Argentina más justa, libre y soberana”.
Autoridades presentes
También asistieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el diputado nacional Daniel Gollan; y los diputados nacionales electos Hugo Moyano (h) y Raquel ‘Kelly’ Olmos.
Provincial
Cuáles son las obras estratégicas incluídas en el presupuesto bonaerense 2026
El gobierno bonaerense adelantó el plan de instrastructura contenido en el proyecto de Presupuesto 2026 y detalló cuáles serán las obras estratégicas que recibirán prioridad durante el año próximo. También volvió a reclamar las deudas nacionales.
“El Gobierno nacional le debe al pueblo bonaerense casi $13 billones, entre deudas directas, obras abandonadas y obligaciones pendientes por la discontinuidad de programas”, apuntó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
Y agregó: “Ese es el planteo que queríamos presentar en una reunión formal con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ante la ausencia total de respuesta institucional tomamos la decisión de volver a exponer públicamente la magnitud de este reclamo”.
A su lado, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, subrayó la necesidad de recuperar la inversión pública al afirmar: “A pesar del ahogo y la asfixia del Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires tiene planificada una agenda estratégica y potente para 2026”.
El funcionario remarcó que “cuando pedimos el presupuesto y el endeudamiento con organismos internacionales es para que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando obras que nos permitan dar un salto cualitativo, mejorar la calidad de vida y cerrar brechas”.
Katopodis agregó: “Vamos a seguir exigiendo al gobierno de Milei que cumpla con sus compromisos y no se quede con la plata de las obras que necesitan las y los bonaerenses”, y concluyó: “El principal problema de la Argentina es la desigualdad y eso se resuelve con infraestructura, no dejando a la mitad del país afuera del diálogo”.
Avance de la obra pública provincial
El Ministerio de Infraestructura informó que en 2024 se ejecutaron $720,1 mil millones, mientras que 2025 cerrará con $1,1 billones invertidos. Para 2026, el Gobierno proyecta un presupuesto de $1,4 billones, equivalente al 56% del gasto de capital provincial.
Desde 2019, la cartera provincial reúne 4.715 obras y proyectos, con una inversión estimada de $11 billones. De ese total, 2.977 obras ya están finalizadas en los 135 municipios bonaerenses.
Entre los 1.791 proyectos restantes, se dividen en:
- 174 de Conectividad y logística
- 719 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
- 595 de Infraestructura para los Sistemas de Ciudades
- 267 de Infraestructura del Cuidado
- 36 de Energía accesible y sostenible
Presupuesto 2026: obras estratégicas proyectadas por Provincia
En la agenda de infraestructura prioritaria para 2026 se destacan:
- Plan Hídrico de Gran La Plata
- Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca
- Licitación del Tramo IV del Plan Maestro Integral del Río Salado
- Obras hidráulicas en el Nodo Bragado
También avanzarán obras clave de conectividad:
- Pavimentación de la Ruta del Cereal
- Ensanche de la Autopista Buenos Aires – La Plata
- Repavimentación y puesta en valor de la Autovía 2
- Trabajos del Programa MAS (Movilidad y Accesibilidad Sostenible)
En materia educativa y patrimonial, el Gobierno prevé:
- Reactivación de 21 obras universitarias en 20 universidades nacionales
- Puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata, dentro del Programa de Infraestructura Patrimonial
Provincial
Se viene el 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular en Mar del Plata
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y el Ministerio de Gobierno, llevó adelante la quinta jornada preparatoria del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular que tendrá lugar el 25 de noviembre en Mar del Plata.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; el secretario de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno, Agustín Robla; el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; y el asesor de Gabinete del OPISU, Aníbal Portillo.
La jornada se desarrolló bajo la consigna “Regularización del Hábitat: una mirada integral desde los actores intervinientes”, y permitió debatir sobre las causas estructurales de la irregularidad dominial, los costos sociales y económicos de las políticas remediales, la suficiencia de las herramientas actuales y la necesidad de dinamizar procesos para ampliar la escala de la política pública. En ese marco, Pascolini remarcó que la regularización dominial “es un problema que hay que resolver de manera integral en términos verticales —porque interviene el Estado nacional, interviene el Estado provincial, el Estado municipal—, pero también hay que integrarlo de manera horizontal”.
Además, el subsecretario puso en valor la articulación con diversos sectores, destacando que al proceso “también se suman los colegios profesionales y las organizaciones de la comunidad. Están acá el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Escribanos, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Técnicos; también la comunidad: por eso además hay representantes de organizaciones sociales que trabajan día a día en conjunto con el Estado. Nosotros creemos mucho en esa relación Estado–comunidad”.
En línea con la construcción colectiva Robla subrayó que “la idea de las discusiones es justamente poder tener distintas perspectivas, distintos puntos de vista, que existan tensiones en esas discusiones y que podamos llegar a determinados acuerdos, a determinados consensos, a determinados puntos de partida a la hora de pensar nuestros territorios, a la hora de pensar cada uno de nuestros municipios, a la hora de pensar nuestra provincia de Buenos Aires”.
Esta perspectiva se enlaza con el objetivo del Encuentro Internacional: generar consensos y fortalecer una mirada compartida sobre el hábitat, la planificación y el desarrollo territorial en la provincia.
Por su parte, Portillo destacó la centralidad de la escritura en la vida de las familias y la importancia de las políticas públicas provinciales que permiten garantizar ese derecho, mientras que el director de Regularización de Hábitat, Roberto Perito, profundizó en las dificultades estructurales de la temática. “El problema de la irregularidad dominial es algo multicausal”, sostuvo, señalando que responde a “una multiplicidad de normativas, políticas que se implementaron en algunos momentos y otras que dejaron de aplicarse, crisis y conflictos sociales”. Asimismo, enfatizó que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción “con uno de los mejores niveles de regularización dominial y con la mayor variedad de políticas en la materia”.
La actividad tuvo lugar en la sede central del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y convocó a representantes de los estados provincial y municipal, miembros de los colegios profesionales e integrantes de instituciones de la comunidad vinculadas a la temática, entre otros actores.
Estas jornadas preparatorias forman parte de un proceso que también incluyó encuentros con organizaciones sociales, cooperativas y el sector científico-tecnológico. Todo este trabajo se orienta a fortalecer las bases del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, que tendrá lugar el 25 de noviembre en Mar del Plata, y que busca consolidar acuerdos, ampliar miradas y proyectar políticas integrales de acceso justo al hábitat en la provincia.