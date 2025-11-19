Provincial
Presupuesto 2026: “Hay que ser cara rota para decir que Kicillof es un endeudador serial”, apuntó Susana González
La diputada provincial Susana González analizó la disputa legislativa por el presupuesto bonaerense 2026, la ley fiscal impositiva y el endeudamiento, en un contexto político donde —según advirtió— conviven “distintas expresiones” dentro y fuera del recinto.
La legisladora cuestionó a los dirigentes que critican el nivel de endeudamiento planteado por el Ejecutivo provincial y recordó que varios de ellos “forman parte de un Gobierno que sobre endeudó al Estado Nacional de manera calamitosa”. Agregó que incluso llegaron a acusar a Axel Kicillof de ser “un endeudador serial”, algo que calificó como una afirmación para la cual “hay que ser cara rota para sostener eso”.
En ese sentido, la legisladora aseguró: «En realidad es una ley de solicitud de crédito para cumplir determinadas obras de infraestructura y pagar parte de la deuda tomada por la gestión Vidal que fue ordenada por este gobierno pero que hay que terminar de pagar. Hay que aclarar que es una deuda sostenible, de solo 6% del PIB provincial».
Los fondos municipales y las restricciones provinciales
González remarcó que uno de los puntos clave del debate es que “los municipios tienen un fondo asignado a través del endeudamiento que siempre se hizo así”.
“Algunos cuestionan que el fondo para municipios esté atado al endeudamiento y quieren un monto fijo pero deberían entender que el 40% de nada es nada, sin endeudamiento no habrá fondos para obras de infraestructura que la provincia no puede bancar”, apuntó.
En ese sentido, sostuvo que la Provincia no puede tomar créditos internacionales porque “es algo que le fue vedado”, lo que vuelve indispensable el esquema actual de financiamiento.
Señalamientos internos
La diputada recordó que un sector del Frente Renovador “le aprobó a María Eugenia Vidal casi todas las leyes” en años anteriores y dijo que actualmente no se discute al interior de los espacios que integran el bloque.
“Dentro de nuestro bloque no hay discusión, escuchamos a la oposición, pero no discutimos qué piensa cada uno de los espacios que integran Unión por la Patria. Dicen que van a acompañar, habrá que verlo”, expresó.
Además, desestimó cualquier confrontación con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de quien circularon declaraciones en las que se definía como “opositora responsable” del gobierno provincial. “No escuché esas declaraciones”, afirmó.
Negociaciones, tensiones y un contexto económico crítico
De cara al tratamiento legislativo del próximo martes, González aseguró que resta saber “cómo votarán los colegas”, aunque advirtió que “hay compañeros que son muy zorros y no les podés sacar la oscuridad que tienen a la luz”. Afirmó que habrá que observar “las negociaciones” de estos días.
Finalmente, contextualizó la discusión dentro de una situación económica crítica, donde “la gente no llega a la semana cuando cobra, donde aumenta todo menos el salario”. En este marco, cuestionó que algunos sectores duden en otorgar al gobernador las herramientas necesarias para garantizar salud, educación y obra pública. “Esto es poner en blanco una discusión que tiene una oscuridad terrible”, concluyó.
“Un hecho de gravedad extrema”: Larroque denunció un bloqueo de Nación a Provincia para emitir deuda
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, cuestionó el bloqueo del Gobierno nacional a la emisión de deuda bonaerense, analizó el impacto de la intervención del gobierno de Estados Unidos y advirtió sobre el deterioro económico y social que atraviesa la Argentina.
En declaraciones radiales, Larroque calificó la situación como “un hecho de una gravedad extrema” y denunció “un ataque visceral” del presidente Javier Milei hacia la Provincia. “Tiene un ensañamiento particular con la provincia de Buenos Aires por la figura de Axel”, afirmó, señalando que no existe ningún argumento financiero para justificar la decisión.
“La proporción de deuda-producto en la provincia es holgadamente aceptable. No hay ningún motivo de carácter financiero o económico, simplemente es una decisión política que tiene que ver con consolidar el camino de los 12 millones de millones de pesos que le ha quitado la Nación a la provincia de Buenos Aires”, cuestionó.
El ministro aseguró que la negativa a habilitar la operatoria de deuda afecta compromisos heredados: “Acá no hay ninguna cosa rara, sino simplemente poder honrar esos compromisos que vienen de la gestión anterior (de la ex gobernadora María Eugenia Vidal)”, dijo.
Larroque además advirtió sobre el rumbo del Gobierno nacional: “Milei junto a Trump están descuartizando la Argentina”, y señaló que la situación social continúa deteriorándose: “La situación de la economía real no se ha modificado y eso tarde o temprano va a emerger. La gente sigue teniendo dificultades y nosotros, desde este ministerio, cada día que pasa tenemos más demanda”.
Consultado sobre el tratamiento legislativo del paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo provincial, Larroque sostuvo que “no hay muchas opciones o alternativas, la situación es acuciante”.
“Si no podemos contar con los recursos para refinanciar la deuda que tomó María Eugenia Vidal eso nos va a obligar a reasignar los recursos en una situación muy delicada que está atravesando la Provincia«, dijo, y afirmó «cada día que pasa tenemos más demanda de alimentos«. En ese orden, a instancias de la votación en la Legislatura, valoró: «Entendemos que va a primar la responsabilidad de todos los sectores».
Por otro lado, al analizar la configuración del escenario electoral nacional reciente, Larroque sostuvo que “fue la elección más extraordinaria que uno recuerde en términos de la intervención de la principal potencia mundial, anunciando el apocalipsis”. En ese sentido, señaló: “Lo dijo con todas las letras el presidente Trump: que estábamos muriendo, que el lunes se caía la Argentina” y agregó: «Me parece que la gente no fue a votar en libertad”. En la misma línea, remarcó el estrecho margen en la Provincia: “El resultado fue muy escueto, estamos hablando de 27.000 votos de diferencia”.
Finalmente, se refirió a la situación de Julio De Vido y cuestionó las condiciones de su detención: “Julio De Vido representa planificación y federalismo. Hay una saña muy particular respecto a quien ha sido el símbolo de pensar la Argentina de otra manera”. Y concluyó: “Esto es venganza, es odio. No es nuevo en la Argentina, pero por no ser nuevo no podemos dejar de condenarlo”
Kicillof acompañó la renovación de autoridades de la JUP Bonaerense en la UNQ
El gobernador Axel Kicillo participó de un acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes en el que se concretó la renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP Bonaerense).
También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el rector Alfredo Alfonso; la vicerrectora Alejandra Zinni; y el secretario general de la organización, Juan Pablo Gómez. El encuentro contó además con la presencia de las nuevas autoridades provinciales, quienes integrarán la mesa encargada de coordinar acciones y articular con la conducción nacional.
Durante la ceremonia, Kicillof planteó una defensa enfática del rol político de la juventud y de la universidad pública. “Estamos en una época en la que nuevamente se intenta crear una falsa contradicción entre estudiar y militar, como si cada uno de los estudiantes debiera únicamente pensar en sí mismo”, sostuvo.
Y agregó: “Nosotros sabemos que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza: lejos de haber una contradicción, hay un doble mérito en el esfuerzo que hacen los pibes y las pibas para formarse, pensar y contribuir con el desarrollo de nuestro país”.
Defensa de la universidad pública
La JUP Bonaerense renovó su conducción en un contexto político atravesado por debates sobre el rol del Estado y el modelo educativo. Ante esto, el Gobernador afirmó: “El peronismo tiene que estar a la altura de las discusiones que se están dando en el mundo para hacer frente a un Gobierno nacional que nos quiere imponer un nuevo estatuto del coloniaje disfrazado de acuerdo de libre comercio”.
Kicillof sostuvo que “las y los militantes peronistas sabemos que no hay proyecto nacional con justicia social si no defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad: es aquí donde construimos el futuro de una Argentina más justa, libre y soberana”.
Autoridades presentes
También asistieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el diputado nacional Daniel Gollan; y los diputados nacionales electos Hugo Moyano (h) y Raquel ‘Kelly’ Olmos.
Cuáles son las obras estratégicas incluídas en el presupuesto bonaerense 2026
El gobierno bonaerense adelantó el plan de instrastructura contenido en el proyecto de Presupuesto 2026 y detalló cuáles serán las obras estratégicas que recibirán prioridad durante el año próximo. También volvió a reclamar las deudas nacionales.
“El Gobierno nacional le debe al pueblo bonaerense casi $13 billones, entre deudas directas, obras abandonadas y obligaciones pendientes por la discontinuidad de programas”, apuntó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
Y agregó: “Ese es el planteo que queríamos presentar en una reunión formal con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ante la ausencia total de respuesta institucional tomamos la decisión de volver a exponer públicamente la magnitud de este reclamo”.
A su lado, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, subrayó la necesidad de recuperar la inversión pública al afirmar: “A pesar del ahogo y la asfixia del Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires tiene planificada una agenda estratégica y potente para 2026”.
El funcionario remarcó que “cuando pedimos el presupuesto y el endeudamiento con organismos internacionales es para que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando obras que nos permitan dar un salto cualitativo, mejorar la calidad de vida y cerrar brechas”.
Katopodis agregó: “Vamos a seguir exigiendo al gobierno de Milei que cumpla con sus compromisos y no se quede con la plata de las obras que necesitan las y los bonaerenses”, y concluyó: “El principal problema de la Argentina es la desigualdad y eso se resuelve con infraestructura, no dejando a la mitad del país afuera del diálogo”.
Avance de la obra pública provincial
El Ministerio de Infraestructura informó que en 2024 se ejecutaron $720,1 mil millones, mientras que 2025 cerrará con $1,1 billones invertidos. Para 2026, el Gobierno proyecta un presupuesto de $1,4 billones, equivalente al 56% del gasto de capital provincial.
Desde 2019, la cartera provincial reúne 4.715 obras y proyectos, con una inversión estimada de $11 billones. De ese total, 2.977 obras ya están finalizadas en los 135 municipios bonaerenses.
Entre los 1.791 proyectos restantes, se dividen en:
- 174 de Conectividad y logística
- 719 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
- 595 de Infraestructura para los Sistemas de Ciudades
- 267 de Infraestructura del Cuidado
- 36 de Energía accesible y sostenible
Presupuesto 2026: obras estratégicas proyectadas por Provincia
En la agenda de infraestructura prioritaria para 2026 se destacan:
- Plan Hídrico de Gran La Plata
- Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca
- Licitación del Tramo IV del Plan Maestro Integral del Río Salado
- Obras hidráulicas en el Nodo Bragado
También avanzarán obras clave de conectividad:
- Pavimentación de la Ruta del Cereal
- Ensanche de la Autopista Buenos Aires – La Plata
- Repavimentación y puesta en valor de la Autovía 2
- Trabajos del Programa MAS (Movilidad y Accesibilidad Sostenible)
En materia educativa y patrimonial, el Gobierno prevé:
- Reactivación de 21 obras universitarias en 20 universidades nacionales
- Puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata, dentro del Programa de Infraestructura Patrimonial