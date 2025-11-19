Presupuesto 2026: “Hay que ser cara rota para decir que Kicillof es un endeudador serial”, apuntó Susana González

La diputada provincial Susana González analizó la disputa legislativa por el presupuesto bonaerense 2026, la ley fiscal impositiva y el endeudamiento, en un contexto político donde —según advirtió— conviven “distintas expresiones” dentro y fuera del recinto.

La legisladora cuestionó a los dirigentes que critican el nivel de endeudamiento planteado por el Ejecutivo provincial y recordó que varios de ellos “forman parte de un Gobierno que sobre endeudó al Estado Nacional de manera calamitosa”. Agregó que incluso llegaron a acusar a Axel Kicillof de ser “un endeudador serial”, algo que calificó como una afirmación para la cual “hay que ser cara rota para sostener eso”.

En ese sentido, la legisladora aseguró: «En realidad es una ley de solicitud de crédito para cumplir determinadas obras de infraestructura y pagar parte de la deuda tomada por la gestión Vidal que fue ordenada por este gobierno pero que hay que terminar de pagar. Hay que aclarar que es una deuda sostenible, de solo 6% del PIB provincial».

Los fondos municipales y las restricciones provinciales

González remarcó que uno de los puntos clave del debate es que “los municipios tienen un fondo asignado a través del endeudamiento que siempre se hizo así”.

“Algunos cuestionan que el fondo para municipios esté atado al endeudamiento y quieren un monto fijo pero deberían entender que el 40% de nada es nada, sin endeudamiento no habrá fondos para obras de infraestructura que la provincia no puede bancar”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que la Provincia no puede tomar créditos internacionales porque “es algo que le fue vedado”, lo que vuelve indispensable el esquema actual de financiamiento.

Señalamientos internos

La diputada recordó que un sector del Frente Renovador “le aprobó a María Eugenia Vidal casi todas las leyes” en años anteriores y dijo que actualmente no se discute al interior de los espacios que integran el bloque.

“Dentro de nuestro bloque no hay discusión, escuchamos a la oposición, pero no discutimos qué piensa cada uno de los espacios que integran Unión por la Patria. Dicen que van a acompañar, habrá que verlo”, expresó.

Además, desestimó cualquier confrontación con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de quien circularon declaraciones en las que se definía como “opositora responsable” del gobierno provincial. “No escuché esas declaraciones”, afirmó.

Negociaciones, tensiones y un contexto económico crítico

De cara al tratamiento legislativo del próximo martes, González aseguró que resta saber “cómo votarán los colegas”, aunque advirtió que “hay compañeros que son muy zorros y no les podés sacar la oscuridad que tienen a la luz”. Afirmó que habrá que observar “las negociaciones” de estos días.

Finalmente, contextualizó la discusión dentro de una situación económica crítica, donde “la gente no llega a la semana cuando cobra, donde aumenta todo menos el salario”. En este marco, cuestionó que algunos sectores duden en otorgar al gobernador las herramientas necesarias para garantizar salud, educación y obra pública. “Esto es poner en blanco una discusión que tiene una oscuridad terrible”, concluyó.