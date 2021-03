Trenque Lauquen: dolor por muerte del Lonko Lorenzo Picen, líder del pueblo mapuche

El lonko (jefe) y buta toki (gran jefe guerrero) de la Nación Pampa Mapuche, Lorenzo Salvador Cejas Pincén, falleció este sábado a los 83 años en Trenque Lauquen.

Dedicó su vida a difundir la cultura de los pueblos originarios y reclamar los derechos que los asisten. Fue un referente nacional en este terreno y gozó de enorme reconocimiento en la comunidad académica y de investigación en los últimos años.

Isabel Araujo, sobrina de Cejas Pincén y continuadora de su lucha en los derechos de los pueblos originarios, se pronunció así en Facebook sobre el deceso: “Hace un momento me llega la noticia de que emprediste tu viaje final mi tio del alma mi maestro mi guía no sé cómo expresar lo que siento porque son muchas cosas a las es una mezcla de llanto de tristeza pero a la ves de muchísimo agradecimiento por todo y por tanto por caminar juntos en el proceso de la vida de a poco me preparaste para seguir nuestros pasos ancestrales para que no abandone jamás la lucha por la cual luchaste junto a tantos mayores y me dejaste ser me dejaste volar nenita como vos me decís vos podes vos seguí porque en tus manos está nuestra esperanza de seamos semillas te acompaño y llenarás de luz y seguirás guiando mi camino desde el kallfu wenu mapu mi querido BUTA LONGKO LORENZO CEJAS PINCEN”.

El historiador Juan José Estévez también escribió en las redes sociales ante el fallecimiento del lonko: “Amuchimay peñi vuta lonco Lorenzo Cejas Pincen. Que el Huenu Mapu te reciba en el caballo blanco de tus sueños y tus luchas. Muchas gracias por habernos respetado y acompañado” y describió la foto que compartió “Aqui juntos, en un intervalo de la filmación de la película «Pincen» (con Bruno Rodriguez, su Director), en la que interpretaste a tu bisabuelo, el gran toqui Vicente Catrunao Pincen”.

La última gran aparición pública de Cejas Pincén fue en el 2016 cuando a instancias de una lucha suya emprendida en 1989 se logró la restitución de los restos de los ancestros. Fue la restitución de los cráneos de 4 caciques nacionales, dos de ellos de Trenque Lauquen.

De los cuatro cráneos, dos llegaron a Trenque Lauquen el 11 de octubre de 2016 al Museo Histórico Regional.

“La sesión del Consejo del Museo contó con la presencia la representante de las comunidades mapuche-tehuelche, Isabel Araujo, y Lorenzo Cejas Pincén que había iniciado el pedido de restitución en 1989” señala la crónica del 2016.

“El pedido aprobado por las autoridades del Museo de La Plata atañe a los restos del cacique Gheneral, cuyo cráneo figura en el catálogo del Museo platense con el número 317; el cráneo del “indio brujo”, que figura con el número 333; Gervasio Chipitruz cráneo 337 y el cráneo de Manuel Guerra, cuyo cráneo está catalogado con el número 309. Los cráneos de Gherenal e “Indio Brujo” serán restituidos a la comunidad que representa Lorenzo Pincén, en la ciudad de Trenque Lauquen, mientras que los de Manuel Grande y Chipitruz serán entregados al Parlamente Mapuche Tehuelche, con asiento en la ciudad de Tapalqué”.

