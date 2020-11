Tras la muerte de Maradona, la familia no quiere que Bilardo lo sepa y “le cortaron el cable”

Jorge Bilardo, hermano del ex técnico, afirmó que no quieren que por ahora Carlos Bilardo sepa de la muerte de Diego Maradona. En declaraciones a #Deportivo por Radio Provincia señaló que le dijeron “que se cortó el cable. Ya le apagaron la televisión hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá. Él está en un departamento a la vuelta de la casa con un enfermero”.

Recordó que Diego “vivía a cuatro cuadras, con Claudia y el padre nos encontrábamos en el café. Me acuerdo cuando en el 83 fuimos a Barcelona y Carlos habló con él y le dijo: “Mirá que vas a ser el capitán”. Diego lloraba y Carlos se fue, lo dejó llorando en la vereda”.

Jorge Bilardo también recordó que “cuando teníamos la escuela de Carlos en Laferrere, un día me llaman y me dicen que un pibe necesitaba 15 mil dólares para operarse. Me preguntaron si Diego podría ir a jugar para recaudar. Lo llamé y me dijo: “Sí ¿puedo llevar alguno? A las 8 estaba ahí. Recaudaron mucho y faltaban 5 mil dólares y dijo: “Los pongo yo”.

“Nosotros matamos a los ídolos. Empezamos con Monzón, a Messi le decimos pecho frío, a Diego le decíamos drogadicto. No queremos a nadie. Los dejamos subir y después los matamos”, lamentó Jorge Bilardo.