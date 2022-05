Torchio junto a intendentes y legisladores del FTD viajaron a EEUU y se reunieron con directivos de OEA; BID y Banco Mundial

El actual senador provincial y ex intendente de Carlos Casares, Walter Torchio participó días atrás de un viaje con una delegación argentina compuesta por legisladores e intendentes del peronismo bonaerense a los Estados Unidos. Visitaron Washington y Miami con reuniones con directivos de la OEA, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y el Council of The Américas.

La delegación estuvo integrada por el actual presidente de Grupo BAPRO, Gustavo Manendez (intendente de Merlo en uso de Licencia), el Diputado Provincial, Mariano Cascallares (Intendente de Almirante Brown en uso de Licencia ), el Senador Provincial Walter Torchio (quien fuera Intendente de Carlos Casares hasta el 10 de Diciembre 2021), Adrian Santarelli, Senador Provincial ( cercano a Martin Insaurralde ), Francisco Echarre, Intendente de Castelli y Marcos Clerici, Diputado Nacional por Santa Fe .

Dicha delegación mantuvo una serie de encuentros con Organismos relevantes a nivel Regional y Mundial como la Organización de Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Embajada Argentina en Estados Unidos y Council Of The Américas. Además, mantuvieron encuentros con representantes de los Partidos Demócratas y Republicano.

De regreso a la república argentina, el senador provincial, Walter Torchio habló sobre el viaje y señaló “destaco y valoro la posibilidad de poder mantener estos encuentros de trabajo con representantes de organismos tan relevantes para la Región”.

“Creo que es necesario poder dar continuidad a este tipo de encuentros estratégicos, el poder mantener un extenso diálogo con Luis Almagro, Secretario General de la OEA, de igual manera que con Marcelo Barg y Guillermo Francos y sus equipos del Banco Mundial y el BID, es muy importante “ expresó Torchio.

También subrayó que mantuvieron “un excelente encuentro” con el Embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello y llevaron adelante conversaciones con representantes de ambos partidos Republicanos y Demócratas.

En tanto, en Miami, contó el legislador bonaerense, “además de exponer en el Council of the Américas, tuve la posibilidad de reencontrarme con el Cónsul General de Argentina en Miami, Leandro Fernández Suarez lo cual ha sido un placer”.

Por último, sobre la visita a EEUU, Torchio concluyó “desde mi opinión el balance fue altamente positivo” y finalizó diciendo “se requiere continuidad para afianzar las relaciones”.