Santilli y Larreta recorrieron Pergamino: “Necesitamos un gobierno que libere al campo”

Este viernes, el intendente de Pergamino Javier Martínez y el precandidato a concejal Ignacio Maiztegui de la lista Juntos recibieron al Precandidato a Diputado de Juntos Diego “El Colo” Santilli, y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

De la recorrida también participaron la ex diputada Nacional Elisa Carrió, la Diputada Nacional Marcela Campagnoli y la Precandidata a Diputada PBA por la Segunda Sección Paula Bustos.

Apenas llegaron a la ciudad, los dirigentes visitaron el campo de Román Gutiérrez, Precandidato a Concejal de Juntos, productor agrícola, ganadero y comerciante. Junto a Jorge Perrota, tesorero de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Pergamino, dialogaron sobre las dificultades con las que hoy cuenta este sector para producir y la necesidad de defender el trabajo del agro.

Luego, Santilli, Carrió y Maiztegui se trasladaron hacia la sede del Club Atlético Douglas Haig (CADH) Pergamino para reunirse con vecinos en la cancha de básquet donde hablaron acerca de las problemáticas actuales que está atravesando la sociedad. Fueron recibidos por el presidente del CADH Leandro Moschetti.

“Venimos recorriendo la segunda sección electoral. La gente nos recibe con un enorme cariño, con mucho afecto y siempre hablamos de lo que está en juego en esta elección. Si queremos un país de trabajo, un país de producción, o si queremos repetir otra vez los mismos errores históricos, otro vez meterse con el campo, con la ganadería, otra vez atacando al que produce, al que trabaja, al que se esfuerza”, expresó Santilli.

Y agregó: “Necesitamos un país que libere y que deje trabajar a la producción, a ese campo pujante, a esa industria que toma trabajo, a esa PYME. Y Pergamino es eso, es agricultura, es ganadería, es industria”.

“Es un cambio que tiene que empezar hoy y tenemos que seguir en el 2023. Es un camino largo, intenso pero que tenemos que fortalecer con este equipo, con el Intendente, con Horacio, con Ignacio”, remarcó el precandidato.

Muchas gracias @horaciorlarreta y @diegosantilli por el día de ayer en #Pergamino. Coincidimos en los mismos valores y trabajamos hace años con el mismo objetivo: un país y una Provincia mejor para todos. #EsJuntos #EsElColoSantilli #EsConHoracio En #Pergamino es con @IgMaiztegui pic.twitter.com/gZHmO1SVtQ — Javier Martínez (@JMartinezPerga) August 14, 2021

Maiztegui: “Las cosas se pueden hacer bien”

Retomando las palabras del Precandidato a Diputado de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, Maiztegui señaló: “Como decía Diego, vivimos en un país donde sistemáticamente se repiten las mismas fórmulas, donde a pesar de tener una cantidad de recursos increíbles parece que nunca pudiéramos terminar de arrancar”.

“Y en medio de eso aparecen ejemplos como los que viene teniendo la Ciudad de Buenos Aires desde hace mucho, como los que estamos viviendo en Pergamino hace casi 6 años, con un grupo de vecinos, de gente honesta, que trabaja bien, que sabe armar equipos de trabajo, que sabe gestionar, que realmente sabe y se preocupa por la gente”, remarcó.

“Es muy importante, sobre todo para los chicos, que entiendan que las cosas se pueden hacer bien. Cuando aparece gente como Horacio, como Diego y como Javier, tenemos que tener la responsabilidad de apoyarlos, de sostenerlos y de dejar bien en claro que eso es lo que nosotros queremos”, consideró.

Martínez: “Con el Colo y con Horacio trabajamos en el mismo equipo desde hace 6 años”

Por su parte, Rodríguez Larreta y Martínez fueron a la empresa Rizobacter, ubicada en el Parque Industrial, donde recorrieron dicha compañía argentina líder en microbiología agrícola. Fueron recibidos por el CEO Rizobacter Ricardo Yapur.

A continuación, todos los dirigentes políticos se volvieron a reunir en la Plazoleta Cerruti que está ubicada frente al Museo Giuníppero – Castellano, donde se encontraron con militantes del espacio político Juntos que se acercaron a saludar a los referentes y mostrarles su apoyo de cara a las próximas elecciones legislativas PASO.

Allí, Martínez agradeció la colaboración recibida del Gobierno porteño durante tantos años: “Con el Colo y con Horacio trabajamos en el mismo equipo desde hace seis años. Siempre vimos su gestión como una gestión refleja hacia nosotros”.

Y remarcó: “Cada vez que queríamos avanzar hacia la modernidad, por el expediente electrónico, las luces led, la contenerización, cuando quisimos hacer ese proyecto tan ambicioso de Güemes, Tupac y La Lomita, nos acompañaron a la Villa 31 para que tomemos ejemplo de ese modelo. Quiero agradecerles públicamente porque parte de nuestro crecimiento también se debe a su colaboración, su experiencia y su trabajo en equipo”.

Luego, el Intendente se refirió a las frases más resonantes de los vecinos durante las recorridas en los barrios: “Notamos que la gente tiene mucha preocupación en que el dinero no le alcanza, en que cada vez nos invade más la inseguridad, no solamente en la ciudad sino que también ahora en el campo, preocupación porque los jóvenes no tienen destino. La gente se angustia al ver situaciones como lo del Vacunatorio VIP y ahora se suma la cuarentena VIP, una afrenta para la sociedad. Nosotros representamos la esperanza de miles de pergaminenses, millones de bonaerenses y millones de argentinos”.

Santilli: “Nosotros aprendimos de nuestro campo”

Para cerrar los discursos, Santilli retomó las palabras de Martínez y detalló: “Javier habla de lo que aprendió de la gestión compartida y nosotros aprendimos de nuestro campo, de nuestro origen. El mayor desarrollo tecnológico de la Argentina está en el campo. Y de ahí tenemos los tractores, los fertilizantes, las cosechadoras que tiran geolocalizadamente las semillas. Eso es el campo. Y de ahí copiamos nuestro sistema de seguridad, donde sabemos dónde está cada policía, cada patrullero, y por eso los delitos bajaron. Queremos un país con trabajo, donde estemos seguros en nuestras casas, donde tengamos acceso a la salud”.

Para finalizar la recorrida por la ciudad, Larreta, Martínez y Maiztegui caminaron por Avenida de Mayo, charlaron con comerciantes sobre la situación económica actual del país y las dificultades que han tenido que atravesar en el contexto de pandemia. Mientras que Santilli se acercó a saludar a los pilotos y navegantes del Rally Federal que estaban en la Sociedad Rural de Pergamino.