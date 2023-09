Qué sucedió en la Base Espora de Bahía Blanca: helicópteros en la noche, disparos y versiones cruzadas

El hecho ocurrió el martes 5 de septiembre minutos después de las 20 horas en la Base Aeronaval Comandante Espora de la Armada Argentina ubicada en Villa Espora, a 11 kilómetros del centro de Bahía Blanca, cuando vecinos escucharon y registraron sonidos de disparos. Oficialmente se comunicó un vuelo de adiestramiento de un helícoptero Sea King y negaron el uso de municiones. Ufólogos aseguran que abrieron fuego contra objetos voladores no identificados (Ovni), aunque estas versiones suelen plantarse para desacreditar los pedidos de explicaciones.

“Explotó algo chicas, no serán los polvorines de la Base. Tembló todo”, se escucha decir a vecinos de Villa Espora en uno de los videos en el que se escuchan constantes detonaciones.

Che alguien más escucho esto anoche? Fue en la Base Espora a 5km de Bahía Blanca. pic.twitter.com/c3l4ActbiT — Tirso (@TirsoAR) September 6, 2023

La gran cantidad de disparos escuchados generaron conmoción en las poblaciones linderas a la Base Espora. Sin embargo, fuentes oficiales de la Armada se limitaron a comunicar que únicamente hubo un vuelo de adiestramiento de un helicóptero.

“Durante la tarde/noche de ayer se realizaron actividades de adiestramiento programado, que involucraron vuelos en la zona de la Base Aeronaval Cte. Espora. Una unidad perteneciente a la 2° Escuadrilla Aeronaval de Helicopteros, del tipo Sea King, realizó un vuelo establecido en el plan anual de instrucción. la actividad de adiestramiento se realizó entre las 19.50 y 22.30 horas del martes 5 y NO INVOLUCRÓ EL USO DE MUNICIÓN DE NINGÚN CALIBRE”, informaron.

Esta respuesta generó indignación de los vecinos que escucharon claramenente los disparos y que incluso llegaron a registrar el sonido con sus celulares.

OVNIS EN ARGENTINA ?

Creen que los disparos que se escucharon en la base militar aeronaval comandante Espora, en Bahía Blanca, fueron por la aparición de 4 OVNIS que habrían volado sobre la base militar y "militares repelieron el ataque " https://t.co/4pKI77S7m3 pic.twitter.com/K4DOBouT6f — Info Tuitero  𝕏 (@TuiteroSismico) September 10, 2023

“Ahhh, no te puedo creer que sean tan mentirosos, decime que era un simulacro y me quedo tranquilo pero si me decis que no hubo disparos y explosiones debo pensar que pasó algo malo“, manifestó uno de ellos en redes sociales.

Rapidamente comenzó a correr una versión que indica que los soldados habrían disparado contra objetos voladores no identificiados (Ovni) que habrían invadido el espacio aéreo restringido de la Base Espora.

“Tratan de bajar los decibeles a la situación, como que “aquí no pasó nada”, contradiciendo lo percibido por numerosos vecinos de barrios linderos, con los cuales hemos recabado información de que… ¡¡A ALGO SE LE ABRIÓ FUEGO !!”, expresó el conocido ufólogo Luis Burgos.

Los ufólogos advierten que los militares suelen plantar versiones descabelladas sobre Ovnis para desacreditar los pedidos de explicaciones de sucesos que los involucran y que deberían aclarar.