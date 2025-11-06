Promociones, préstamos y descuentos: estos serám los beneficios del Banco Provincia para el verano 2026

Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, encabezaron la presentación del paquete de beneficios para la temporada de verano 2026. El anuncio, realizado ante empresarios del sector turístico e integrantes de cámaras empresarias, contó también con la presencia de los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).

Las medidas buscan reactivar el turismo, el empleo y la actividad comercial en un contexto de fuerte retracción del consumo. “Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el Gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al turismo en la provincia, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y muchos municipios”, explicó Augusto Costa. Por su parte, Juan Cuattromo destacó el compromiso del Banco Provincia con el desarrollo: “En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad y lleguen a cada rincón de la provincia”.

Beneficios con Banco Provincia en la temporada 2026

Durante diciembre, enero y febrero, el Banco Provincia pondrá en marcha promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI para dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Entre las novedades se presentó el crédito “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinado a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Los préstamos alcanzan hasta 2 millones de pesos, con plazo máximo de 12 meses y tasa preferencial para quienes perciben haberes en la entidad. La gestión se realiza 100% digital, y el cliente puede aceptar una oferta personalizada desde Cuenta DNI o Home Banking.

Además, Cuenta DNI reforzará sus descuentos en comercios de cercanía, supermercados y ferias, sumando beneficios especiales en zonas turísticas y eventos culturales gratuitos. También se implementará el programa “Mesumo Navidad”, que ofrecerá vouchers con rebajas del 20%, 30% y 40%, acumulables con otras promociones vigentes, para utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones. La gestión provincial del Gobernador Axel Kicillof apuesta a una temporada en la que el turismo, la producción y el trabajo sean motores de la recuperación bonaerense.

Uno a uno los beneficios del Banco Provincia para el turismo

Tarjetas

Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica. Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos. Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos. Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales. Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc.

Cuenta DNI

Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI

Programa Mesumo Navidad