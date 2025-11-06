Turismo y Cultura
Promociones, préstamos y descuentos: estos serám los beneficios del Banco Provincia para el verano 2026
Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, encabezaron la presentación del paquete de beneficios para la temporada de verano 2026. El anuncio, realizado ante empresarios del sector turístico e integrantes de cámaras empresarias, contó también con la presencia de los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).
Las medidas buscan reactivar el turismo, el empleo y la actividad comercial en un contexto de fuerte retracción del consumo. “Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el Gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al turismo en la provincia, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y muchos municipios”, explicó Augusto Costa. Por su parte, Juan Cuattromo destacó el compromiso del Banco Provincia con el desarrollo: “En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad y lleguen a cada rincón de la provincia”.
Beneficios con Banco Provincia en la temporada 2026
Durante diciembre, enero y febrero, el Banco Provincia pondrá en marcha promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI para dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.
Entre las novedades se presentó el crédito “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinado a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Los préstamos alcanzan hasta 2 millones de pesos, con plazo máximo de 12 meses y tasa preferencial para quienes perciben haberes en la entidad. La gestión se realiza 100% digital, y el cliente puede aceptar una oferta personalizada desde Cuenta DNI o Home Banking.
Además, Cuenta DNI reforzará sus descuentos en comercios de cercanía, supermercados y ferias, sumando beneficios especiales en zonas turísticas y eventos culturales gratuitos. También se implementará el programa “Mesumo Navidad”, que ofrecerá vouchers con rebajas del 20%, 30% y 40%, acumulables con otras promociones vigentes, para utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones. La gestión provincial del Gobernador Axel Kicillof apuesta a una temporada en la que el turismo, la producción y el trabajo sean motores de la recuperación bonaerense.
Uno a uno los beneficios del Banco Provincia para el turismo
Tarjetas
- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.
- Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
- Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.
- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc.
Cuenta DNI
- Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.
- Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.
- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI
Programa Mesumo Navidad
- Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
- Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
- Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
“Un patriota inmenso”: cómo será el “doble” monumento a Ricardo Iorio y un cacique ranquel frente a las sierras bonaerenses
En las sierras de Coronel Suárez comenzó a gestarse una escultura monumental en homenaje a Ricardo Iorio, el fundador de Almafuerte y símbolo del rock nacional. La obra, impulsada por su amigo y escultor Rodolfo “Roppo” Marsch, tendrá más de 5 metros de alto y se levantará en las sierras de Coronel Suárez, a pocos kilómetros de la casa donde el músico vivió sus últimos años. Este homenaje buscará reflejar su vínculo con la historia, la tierra y la identidad nacional.
“Una semana antes de que él falleciera estuvimos juntos en esa loma. Ricardo quería homenajear al cacique Pichihuinca, un personaje muy especial que fue mayor del Ejército Argentino y representaba esa unión entre lo indígena y lo criollo. Era algo que tenía pendiente, y no vamos a dejar nada pendiente de él”, contó Marsch, quien compartió más de 15 años de amistad y trabajo con Iorio.
Una escultura doble: Iorio y el cacique Pichihuinca
El monumento combinará dos figuras simbólicas: una escultura de Iorio, de más 5 metros y una lanza en alto, y una silueta ahuecada del cacique Pichihuinca, esculpida sobre un gran bloque de piedra. “El monumento va a estar ubicado frente a las sierras, en el mismo camino que pasa por delante de la casa de Ricardo. Desde cierto ángulo se verá a Iorio detrás del cacique, como si estuviera interactuando con él, guiándome en cómo hacerlo”, explicó el artista.
Además, la lanza de Iorio será también el mástil de una bandera argentina, un detalle cargado de simbolismo. “Él siempre buscaba esa unión entre lo nacional, lo indígena y la soberanía. Este monumento va a ser un símbolo de eso”, subrayó Marsch.
Financiación colectiva y meta simbólica
El proyecto es autogestionado y financiado por los seguidores del músico. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante aportes voluntarios en la cuenta con el alias monumento.iorio, a nombre de Jorge Rodolfo Marsch. “No hay empresas ni publicidad, solo el aporte genuino de quienes lo entendieron. Cada persona que ponga su granito de arena va a sentirse parte de este homenaje”, destacó el escultor.
La inauguración está prevista para el 24 de octubre de 2026, al cumplirse tres años del fallecimiento de Iorio. “Es un trabajo enorme, pero lo hacemos con el corazón. Esto no es para que nadie se luzca, es una cosa íntima entre Ricardo y quienes lo quisieron”, aseguró Marsch.
El lugar elegido: frente a las sierras y a la historia
El monumento se levantará en un punto emblemático del cordón serrano de Coronel Suárez, sobre el camino rural que une la ciudad con Saavedra, cerca del histórico fortín 27 de diciembre, donde se asentaron las tolderías del cacique Pichihuinca en el siglo XIX. “Es un lugar agreste, sin luz ni construcciones, con una vista impresionante de las sierras. Ricardo quería que fuera ahí, frente a ese paisaje que tanto amaba”, contó el escultor.
Marsch recordó a Iorio como “un patriota inmenso, que ponía la soberanía y lo criollo por delante de todo”. Y concluyó: “Este monumento va a unir su figura con la historia profunda del país, la de los que lucharon por la tierra y la identidad”.
Llega el primer Congreso Internacional Maradona: fútbol, cultura, arte y política en la UBA
Los días 6, 7 y 8 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA será sede del Primer Congreso Internacional Diego Armando Maradona, un evento inédito que reunirá a investigadores, docentes, artistas, periodistas y referentes culturales para reflexionar colectivamente sobre una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.
Organizado por la Revista META y la Cátedra Diegologías, el congreso propone visibilizar y poner en diálogo los múltiples abordajes académicos, culturales y simbólicos que se han desarrollado en torno a Maradona desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Durante los últimos años, disciplinas como el fútbol, la política, la comunicación, la historia, el arte y la literatura han analizado su figura desde diferentes perspectivas, pero esta será la primera vez que todo ese universo se reúna en un mismo espacio.
El programa del Primer Congreso Internacional Diego Armando Maradona incluye mesas de ponencias, conferencias, presentaciones de publicaciones, una feria del libro maradoniana y actividades abiertas al público. El acceso será libre y gratuito, aunque algunas propuestas estarán sujetas a la capacidad de las aulas o auditorios donde se desarrollen.
El acto de apertura estará conducido por Mariano Giannotti e incluirá la lectura de textos por parte de Alejandro Apo. La primera actividad del congreso será una conferencia dedicada a pensar a Diego “desde sus orígenes”, moderada por Diego Flores (Walking Conurban) y con la participación de Ariel Scher, Mónica Santino, Juan Sasturain, Pedro Saborido y Fernando Signorini, preparador físico personal del propio Maradona.
El organizador del congreso, Fabián D’Aloisio, explicó que el evento busca “crear un nuevo espacio de encuentro de los maradonianos y maradonianas. La intención no es explicarlo sino debatir y sociabilizar creaciones en torno a Maradona. Queremos pensar desde distintas disciplinas la figura de Diego en la cultura nacional y popular”.
D’Aloisio destacó además que “hay más de 250 libros escritos sobre Diego Armando Maradona, una figura única en el mundo. Por eso, este congreso incluirá la primera Feria del Libro Maradoniana, con los autores presentes”.
Según el organizador, las nuevas generaciones se vinculan con Maradona “desde el arte, lo cultural y lo social, porque hay una identidad que lo conecta con muchas luchas actuales. Diego representa derechos, solidaridad y rebeldía; en cada pueblo hay un Diego pintado en una pared”.
La simbología maradoniana, agregó, “aparece siempre ligada a los sectores populares, a la rebeldía, la confrontación con el poder y la solidaridad. Es una figura clave de nuestra cultura reciente y hay que pensarla como un fenómeno social que sigue creciendo”.
Durante tres días, más de 170 expositores participarán de este congreso que promete convertirse en un hito académico y cultural, reafirmando la presencia de Diego Armando Maradona como un símbolo eterno del pueblo argentino.
De la mano de Cagnoli, Tandil buscará recuperar el récord al salame más largo de Argentina
Del 8 al 9 de noviembre, Tandil celebrará una nueva edición del Festival del Salame y el Cerdo, con el desafío de recuperar el récord al salame con Denominación de Origen más largo del mundo, actualmente en manos de San Andrés de Giles.
El evento se desarrollará a lo largo de la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, con una propuesta que combina tradición, producción local, gastronomía y espectáculos en vivo.
Tandil va por el récord al salame más largo
El sábado 8 se presentará el nuevo salame gigante, con el que Tandil buscará superar los 469,18 metros alcanzados este año por San Andrés de Giles en la cuarta edición de la Fiesta del Salame Más Largo de Argentina. En 2023, la ciudad serrana había logrado un ejemplar de 401,73 metros, pero ahora espera que el título vuelva a quedar en casa.
La iniciativa del salame más largo surgió como una forma de visibilizar el trabajo detrás de un producto emblemático de la región. Su elaboración involucra a más de 50 personas en las distintas etapas de producción —desde el embutido y el estacionamiento hasta el traslado y la degustación—, utilizando cientos de kilos de carne fresca y recetas tradicionales.
El Consejo del Salame de Tandil, integrado por Cagnoli, Las Dinas, Granja El Reencuentro, y Estancias Integradas, es el creador e impulsor del desafío. Fue además pionero en obtener en 2011 la primera Denominación de Origen (D.O.) del país para un alimento agroindustrial, tras más de una década de estudios. Desde aquel primer salame récord de 16,1 metros presentado en 2014, el desafío creció año a año, sumando la participación de nuevas regiones productoras.
El festival ofrecerá una amplia propuesta gastronómica coordinada por Apportan (Asociación de Productores Porcinos de Tandil) y el Clúster Porcino, con fogones donde se podrán degustar platos de cerdo como bondiolas, chorizos, pechito, matambre, carré y empanadas, además de un patio cervecero, foodtrucks y coctelería tandilera.
Durante las dos jornadas, también se realizarán el concurso de atado y embutido, una clínica de cocina del Mercado Gastronómico y se servirán más de 10.000 porciones del salame más largo del mundo tanto en el predio como en restaurantes y hoteles locales.
Shows y actividades culturales
El sábado 8 el cierre musical estará a cargo de Vieja Minga, mientras que el domingo 9 se presentarán Los Tapitas. Además, el domingo por la mañana se desarrollará “La mañana de las infancias de Chacinar”, con espectáculos de danzas, teatro, títeres e ilustración, junto al show de Chiqui Risas con Cecilia Corán.
Como antesala del festival, el viernes 7 de noviembre se realizarán las 7° Jornadas Técnicas del Sector Porcino, organizadas por el Clúster Porcino de Tandil, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN y el Municipio de Tandil, orientadas a técnicos, productores y estudiantes del rubro.
Con historia, sabor y trabajo colectivo, Tandil se prepara para escribir un nuevo capítulo en su vínculo con el salame, con un solo objetivo: que el récord vuelva a casa.