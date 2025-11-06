Johnny Depp estará La Plata, dará una “Masterclass Abierta” y será declarado “Visitante Ilustre”

En las sierras de Coronel Suárez comenzó a gestarse una escultura monumental en homenaje a Ricardo Iorio, el fundador de Almafuerte y símbolo del rock nacional. La obra, impulsada por su amigo y escultor Rodolfo “Roppo” Marsch, tendrá más de 5 metros de alto y se levantará en las sierras de Coronel Suárez, a pocos kilómetros de la casa donde el músico vivió sus últimos años. Este homenaje buscará reflejar su vínculo con la historia, la tierra y la identidad nacional.

“Una semana antes de que él falleciera estuvimos juntos en esa loma. Ricardo quería homenajear al cacique Pichihuinca, un personaje muy especial que fue mayor del Ejército Argentino y representaba esa unión entre lo indígena y lo criollo. Era algo que tenía pendiente, y no vamos a dejar nada pendiente de él”, contó Marsch, quien compartió más de 15 años de amistad y trabajo con Iorio.

Una escultura doble: Iorio y el cacique Pichihuinca

El monumento combinará dos figuras simbólicas: una escultura de Iorio, de más 5 metros y una lanza en alto, y una silueta ahuecada del cacique Pichihuinca, esculpida sobre un gran bloque de piedra. “El monumento va a estar ubicado frente a las sierras, en el mismo camino que pasa por delante de la casa de Ricardo. Desde cierto ángulo se verá a Iorio detrás del cacique, como si estuviera interactuando con él, guiándome en cómo hacerlo”, explicó el artista.

Además, la lanza de Iorio será también el mástil de una bandera argentina, un detalle cargado de simbolismo. “Él siempre buscaba esa unión entre lo nacional, lo indígena y la soberanía. Este monumento va a ser un símbolo de eso”, subrayó Marsch.

Financiación colectiva y meta simbólica

El proyecto es autogestionado y financiado por los seguidores del músico. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante aportes voluntarios en la cuenta con el alias monumento.iorio, a nombre de Jorge Rodolfo Marsch. “No hay empresas ni publicidad, solo el aporte genuino de quienes lo entendieron. Cada persona que ponga su granito de arena va a sentirse parte de este homenaje”, destacó el escultor.

La inauguración está prevista para el 24 de octubre de 2026, al cumplirse tres años del fallecimiento de Iorio. “Es un trabajo enorme, pero lo hacemos con el corazón. Esto no es para que nadie se luzca, es una cosa íntima entre Ricardo y quienes lo quisieron”, aseguró Marsch.

El lugar elegido: frente a las sierras y a la historia

El monumento se levantará en un punto emblemático del cordón serrano de Coronel Suárez, sobre el camino rural que une la ciudad con Saavedra, cerca del histórico fortín 27 de diciembre, donde se asentaron las tolderías del cacique Pichihuinca en el siglo XIX. “Es un lugar agreste, sin luz ni construcciones, con una vista impresionante de las sierras. Ricardo quería que fuera ahí, frente a ese paisaje que tanto amaba”, contó el escultor.

Marsch recordó a Iorio como “un patriota inmenso, que ponía la soberanía y lo criollo por delante de todo”. Y concluyó: “Este monumento va a unir su figura con la historia profunda del país, la de los que lucharon por la tierra y la identidad”.