OLGA se suma a la Semana de la Música con un festival gratuito en Plaza Moreno por el Aniversario de la Ciudad de La Plata
El reconocido canal de streaming llevará adelante una atrapante jornada musical este viernes 21 de noviembre.
En el marco de la primera edición de la Semana de la Música, iniciativa impulsada por la Municipalidad de La Plata, el canal de streaming OLGA llevará adelante la jornada “Tapados de música” este viernes 21 de noviembre en Plaza Moreno.
De 12:00 a 19:00, el evento estará conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras destacadas figuras que le pondrán color a toda la jornada.
Durante la misma habrá entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también shows musicales en el escenario montado para los festejos por el 143° aniversario.
Cabe destacar que este evento será de carácter gratuito y se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extenderá hasta el 22 de noviembre con una agenda gratuita de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.
La Plata implementa un innovador programa de prevención temprana de adicciones desde los 3 años
La Municipalidad de La Plata desarrolló una serie de actividades orientadas a fortalecer las políticas locales de prevención y abordaje integral de las adicciones, con eje en la articulación entre instituciones educativas, redes comunitarias y organizaciones sociales.
Por un lado, se realizó una jornada con equipos directivos de establecimientos de nivel inicial municipal, en la que se sentaron las bases para implementar, desde 2026, un programa innovador de prevención temprana. La iniciativa trabajará con niños y niñas desde los tres años, junto a sus familias, promoviendo una mirada integral sobre los consumos y los factores de protección en los distintos contextos educativos.
Prevención temprana desde el ámbito educativo
El encuentro, impulsado junto a la Secretaría de Educación, propuso incorporar la temática de las adicciones en jardines de infantes, casas del niño y maternales municipales, generando un enfoque comunitario que vincule a las instituciones con los barrios donde se insertan.
Durante diciembre se desarrollará una segunda instancia de trabajo, con una capacitación específica que brinde herramientas concretas para la elaboración de proyectos institucionales. El objetivo es integrar la prevención de las adicciones dentro de la formación integral de los estudiantes, en línea con los lineamientos educativos vigentes.
Capacitación para referentes del programa Manzaneras
En paralelo, se realizó una capacitación para referentes del programa Manzaneras, junto a la Secretaría de Desarrollo Social, destinada a fortalecer el rol comunitario de estas representantes vecinales, que cumplen una función clave en la detección y acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad.
Durante la jornada, unas 30 referentes fueron capacitadas en estrategias de prevención, orientación y asistencia frente a problemáticas vinculadas al consumo. La propuesta se diseñó bajo la modalidad de “formación de formadoras”, de manera que las participantes puedan replicar los conocimientos en sus comunidades.
Trabajo conjunto con iglesias y comunidades de fe
Finalmente, en la localidad de Los Hornos se realizó el segundo encuentro de formación con referentes de iglesias evangélicas, donde se abordaron distintas herramientas de intervención comunitaria frente a las adicciones.
Estas acciones forman parte de una política pública sostenida por el Municipio de La Plata, que busca fortalecer el abordaje territorial, promover el trabajo articulado con instituciones y comunidades y consolidar una red de prevención y cuidado frente a las adicciones en todo el partido.
La Plata recibe a Johnny Depp: Mirá la transmisión en directo de la visita al Palacio Municipal
El artista será distinguido en el Salón Dorado y la ceremonia podrá seguirse en vivo antes de su masterclass en el Coliseo Podestá.
La Municipalidad de La Plata invita a la comunidad a seguir en vivo las actividades que el reconocido artista Johnny Depp realizará este miércoles 12 de noviembre en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde será recibido por el intendente Julio Alak.
Durante el encuentro, la estrella de Hollywood será declarada “visitante ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”.. La transmisión podrá verse en directo a través de
La visita forma parte de una jornada especial en la que Depp brindará, además, una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio.
El evento en el Coliseo incluirá una alfombra roja y una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica, de la que participarán medios, autoridades e invitados especiales.
Finalmente, se realizará una pre avant-premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, película dirigida por Depp que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La proyección será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos.
Obra estratégica en La Plata: licitan el nuevo distribuidor de la autopista en City Bell
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, encabezaron el acto de licitación pública para la construcción del nuevo distribuidor de acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, una obra clave que beneficiará a más de 36 mil usuarios diarios.
Durante el anuncio, Katopodis destacó que “la construcción del nuevo acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, a cargo de AUBASA, nos permite seguir demostrando que lo público es sinónimo de eficiencia y calidad”. Además, subrayó que se trata de “2,1 kilómetros con doble sentido de circulación que unirán la autopista con el Camino Centenario, más de 700 metros de puentes y viaductos que beneficiarán a 36 mil usuarios”.
El ministro remarcó que “la obra pública es palanca para el desarrollo, generadora de oportunidades y de empleo” y aseguró que “por decisión del gobernador Axel Kicillof vamos a trabajar para que la infraestructura continúe y poder devolver el esfuerzo de cada bonaerense en más servicios”.
Por su parte, el intendente Julio Alak valoró que “esta importante obra beneficiará especialmente a toda la zona de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Savoia” y celebró que “en la Provincia tenemos la fortuna de contar con un gobernador que apostó fuertemente a la obra pública”.
En tanto, José Arteaga sostuvo que “estamos dando el primer paso de esta licitación pública, que viene a dar una reparación histórica en una deuda que la Provincia tenía con su ciudad capital en el trazado de la autopista”. Además, precisó que “se presentaron más de 26 empresas nacionales, provinciales y pymes interesadas en participar”.
Nueba bajada City Bell en la Autopista La Plata: detalles del proyecto
El nuevo acceso a City Bell contempla un enlace directo entre la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), lo que mejorará la circulación y potenciará la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de La Plata.
Con un plazo de ejecución de entre 18 y 20 meses, la obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial. También prevé dos viaductos —uno de 364 metros sobre las vías del Ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín—, además de dos nuevos puentes, obras de pavimento, iluminación, señalización, forestación y barandas de defensa.
Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA, que contempla 24 proyectos viales en toda la provincia, con el objetivo de renovar el 86% de la traza bajo su jurisdicción y consolidar un sistema vial más seguro y eficiente.