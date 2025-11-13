La Plata implementa un innovador programa de prevención temprana de adicciones desde los 3 años

La Municipalidad de La Plata desarrolló una serie de actividades orientadas a fortalecer las políticas locales de prevención y abordaje integral de las adicciones, con eje en la articulación entre instituciones educativas, redes comunitarias y organizaciones sociales.

Por un lado, se realizó una jornada con equipos directivos de establecimientos de nivel inicial municipal, en la que se sentaron las bases para implementar, desde 2026, un programa innovador de prevención temprana. La iniciativa trabajará con niños y niñas desde los tres años, junto a sus familias, promoviendo una mirada integral sobre los consumos y los factores de protección en los distintos contextos educativos.

Prevención temprana desde el ámbito educativo

El encuentro, impulsado junto a la Secretaría de Educación, propuso incorporar la temática de las adicciones en jardines de infantes, casas del niño y maternales municipales, generando un enfoque comunitario que vincule a las instituciones con los barrios donde se insertan.

Durante diciembre se desarrollará una segunda instancia de trabajo, con una capacitación específica que brinde herramientas concretas para la elaboración de proyectos institucionales. El objetivo es integrar la prevención de las adicciones dentro de la formación integral de los estudiantes, en línea con los lineamientos educativos vigentes.

Capacitación para referentes del programa Manzaneras

En paralelo, se realizó una capacitación para referentes del programa Manzaneras, junto a la Secretaría de Desarrollo Social, destinada a fortalecer el rol comunitario de estas representantes vecinales, que cumplen una función clave en la detección y acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad.

Durante la jornada, unas 30 referentes fueron capacitadas en estrategias de prevención, orientación y asistencia frente a problemáticas vinculadas al consumo. La propuesta se diseñó bajo la modalidad de “formación de formadoras”, de manera que las participantes puedan replicar los conocimientos en sus comunidades.

Trabajo conjunto con iglesias y comunidades de fe

Finalmente, en la localidad de Los Hornos se realizó el segundo encuentro de formación con referentes de iglesias evangélicas, donde se abordaron distintas herramientas de intervención comunitaria frente a las adicciones.

Estas acciones forman parte de una política pública sostenida por el Municipio de La Plata, que busca fortalecer el abordaje territorial, promover el trabajo articulado con instituciones y comunidades y consolidar una red de prevención y cuidado frente a las adicciones en todo el partido.