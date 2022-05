De esta manera, el secretario general de la CTA y referente del movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad, Pablo Micheli, se refirió en distintas declaraciones públicas a la rendición de cuentas aprobada recientemente por el Concejo Deliberante local y expresó que “hay necesidades en la gente, me consta, caminamos los barrios todas las semanas.

Sin embargo, en ese contexto, el gobierno de Junín ahorra 500 millones de pesos. Me pregunto, ¿para qué es la plata que se recauda de los impuestos de los juninenses si no es para mejorarle la vida a la gente? Me parece una locura”.

En este sentido, Micheli lamentó la situación en la que ve actualmente a Junín. “Me entristece verla tan descuidada”.

“Hoy en día es una ciudad que no brinda oportunidades para los jóvenes que no sea atender un negocio toda su vida o tener que migrar a otra ciudad, con problemas habitacionales, que tiene cada vez más comedores, donde la inseguridad ha terminado con la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados”, remarca el histórico dirigente sindical.

Además, Micheli cuestionó “Veo una falta de políticas concretas para resolver estos problemas. Mientras tanto, el intendente se jacta de haber subejecutado el presupuesto y tiene la plata guardada como si fuera un plazo fijo. algo inconcebible”.

Locro en el PJ juninense

Junto a agrupaciones peronistas locales, Micheli festejó el 25 de Mayo con un locro que organizó el PJ juninense en el club Mariano Moreno. “Es muy importante que por abajo mostremos unidad, y eso es lo que intentamos hacer en el acto. Recibimos un discurso de apertura por parte de las autoridades del PJ de Junín bastante alentador, que da una esperanza. A esos discursos habrá que darles continuidad y concreciones a futuro”, aseveró.