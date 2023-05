Llegaron a Jordania sanos y salvos los tigres de bengala rescatados en Balcarce

Los dos tigres confiscados en la ciudad de Balcarce llegaron sanos y salvos a Al Ma’wa for Nature and Wildlife, en Jordania, tras un transporte de 60 horas que incluyó dos vuelos. A pesar de las malas condiciones en las que vivieron durante muchos años, los dos grandes felinos llegaron en buen estado de salud.

Un equipo de expertos de la organización mundial para el bienestar animal FOUR PAWS, junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, rescató el 18 de mayo a los tigres de cinco y dieciocho años de un criadero privado ilegal de Balcarce.

El equipo de expertos de FOUR PAWS estaba dirigido por el Dr. Amir Khalil, aseguró: “Fue un verdadero shock ver lo malas que eran las condiciones de mantenimiento en el criadero donde ambos tuvieron que soportar la mayor parte de sus vidas. El suelo estaba cubierto de barro y excrementos, con cadáveres podridos”.

Y agregó: “Por eso todos esperábamos con impaciencia ver cómo reaccionaban los tigres a su nuevo entorno en Al Ma’wa. El mayor ya está muy tranquilo, mientras que el más joven sigue muy estresado y aún no ha salido de la habitación nocturna. Pero dadas las circunstancias y el agotamiento del largo viaje, no es de extrañar. Ambos tigres serán examinados más a fondo en un próximo chequeo veterinario para conocer mejor su estado de salud y prepararnos mejor para su cuidado a largo plazo.”

Esta es la segunda etapa del operativo en que ya en el año 2021 la policía descubrió 301 animales salvajes, entre ellos los tigres de bengala, pumas, búfalos, muflones y ciervos. El campo se llama Los Aromos y está ubicado a 10 kilómetros de la ciudad.

Según se informó, en el predio aún hay siete pumas que van a ser trasladados dentro de poco a una reserva.

Al Ma’wa for Nature and Wildlife se creó en 2011 como una asociación entre FOUR PAWS y la Fundación Princesa Alia. Proporciona una solución regional para animales salvajes rescatados y ofrece ayuda de emergencia a animales procedentes de zonas en crisis de Oriente Medio.

El santuario funciona como un hogar para toda la vida para grandes felinos, osos, lobos y hienas rescatados, así como para varios primates, aves y reptiles que se mantenían en condiciones inadecuadas en zoológicos, circos o cautividad privada. El entorno creado para los animales ofrece los estándares más elevados en cuanto a condiciones de vida espaciosas y adecuadas a la especie, atención veterinaria y seguridad.

En 2022, FOUR PAWS llevó a cabo con éxito su primera misión de rescate en Sudamérica: El rescate de cuatro tigres, que pasaron más de 15 años atrapados en un vagón de tren en Argentina, y su traslado al Santuario de Grandes Felinos LIONSROCK en Sudáfrica.