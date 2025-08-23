Tercera Sección
“Terrible corrupta y amante de Videla”: Mayra cruzó a Villarruel en medio del escándalo de la ANDIS
El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no solo compromete al entorno más cercano de los hermanos Milei, sino que también abrió un fuerte cruce político entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
La jefa comunal de Quilmes y candidata a diputada provincial del Frente Patrai por la tercera sección apuntó directamente contra la vicepresidenta tras la difusión de audios en los que el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, reconoció la existencia de un circuito de sobornos en la compra de medicamentos. En X, Mendoza escribió: “Todo llega. La verdad siempre sale a la luz. Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk”.
Además, recordó la amistad de Villarruel con Spagnuolo y compartió un viejo intercambio de 2020 en el que el ex funcionario había publicado: “Siempre es lindo que te despierten con un beso. Salvo que estés preso”. La vicepresidenta le respondió en tono jocoso: “jajaja vos aprovechá para depilarte las piernas así no lo pinchas. jajaja”.
El posteo encendió la polémica y derivó en un cruce directo. Villarruel le contestó a Mendoza: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”.
Pero la intendenta redobló la apuesta y fue tajante: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”.
Tras esa dura acusación, Villarruel no volvió a responder, mientras el oficialismo enfrenta el impacto político del escándalo en la Andis que salpica a funcionarios y allegados al gobierno.
Candidato a concejal libertario en Lobos fue filmado golpeando a su ex pareja
Maximiliano Ezequiel Cobas, quien figuraba como quinto candidato a concejal por La Libertad Avanza en Lobos, presentó su renuncia tras ser denunciado por su ex pareja por una violenta agresión ocurrida en su domicilio, en presencia de los hijos de ambos. El caso, que fue registrado por una cámara de seguridad y rápidamente se viralizó, derivó en una imputación penal y una batería de medidas judiciales de protección.
El episodio se produjo el martes por la noche, cuando Maximiliano Cobas, de 47 años, irrumpió en la casa de la denunciante y le propinó una golpiza que le dejó una lesión visible en el pómulo derecho. Según consta en el expediente, el hecho se dio en presencia de los hijos de la pareja, lo que agrava aún más la situación.
El video de la agresión comenzó a circular por redes sociales y generó un fuerte impacto en el distrito. En consecuencia, La Libertad Avanza Lobos difundió un comunicado en el que informaron la “renuncia indeclinable” del candidato. “Sostenemos los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada… Exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con el principio de no agresión”, señalaron.
La causa quedó en manos de la fiscal Patricia Hortel, titular de la UFIJ N°1 de Saladillo, quien imputó a Cobas por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal con violación de domicilio. A pesar de la gravedad del hecho, no fue detenido debido a que la pena en expectativa no lo amerita, decisión avalada tanto por la fiscalía como por el Juzgado de Garantías interviniente.
La Justicia dictó una medida cautelar que incluye prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, cese de todo hostigamiento, botón antipánico, custodia policial por 72 horas y acceso a asistencia psicológica. También se le ordenó a la denunciante que se abstenga de ejercer maltrato hacia sus hijos. Estas medidas rigen hasta marzo de 2026.
Con la baja del candidato, será Sergio Estrada, primer concejal suplente, quien ocupe su lugar en la lista. Las elecciones locales se realizarán el próximo 7 de septiembre, con cuatro fuerzas políticas compitiendo por 8 bancas en el Concejo Deliberante y 3 en el Consejo Escolar.
Volnovich y Santalla encabezaron en Wilde un acto de entrega de 5000 firmas en apoyo al proyecto de Ley de Medicamentos gratuitos
Con la presencia de Emmanuel Santalla y más de 200 vecinos y vecinas, se entregaron a la diputada nacional Luana Volnovich más de 5.000 firmas en apoyo al proyecto de ley que propone garantizar la gratuidad de los medicamentos para jubilados y jubiladas.
El encuentro que se desarrolló en el Centro de Jubilados Eslabones de Wilde, fue una muestra clara de organización frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, que avanza con una política de descarte hacia nuestros adultos mayores.
En ese marco, Santalla destacó: “Este proyecto no solo es una respuesta frente a la crueldad del modelo actual. Es también un símbolo de lo que podemos lograr cuando la comunidad se organiza con amor y solidaridad. Entre 2003 y 2015, pasamos a tener 3 millones de jubilados nuevos gracias a la moratoria previsional. Esa fue una decisión política: poner a los adultos mayores en el centro. Hoy tenemos la responsabilidad de volver a hacerlo, pero también de ir por más: consolidar un sistema justo, solidario y sostenible, donde los derechos no dependan del mercado, sino del compromiso colectivo.”
Para Santalla, esta iniciativa se inscribe en una tradición política que no olvida: “Con Néstor y Cristina supimos construir un país donde los adultos mayores eran prioridad. Hoy tenemos la responsabilidad de recuperar ese rumbo con nuevas herramientas y más participación. Porque el futuro también se construye cuidando a quienes nos trajeron hasta acá.”
Volnovich agradeció el respaldo popular, reafirmó su compromiso con el derecho a la salud de quienes trabajaron toda su vida, y recordó que la decisión de garantizar medicamentos gratuitos para los jubilados fue una decisión política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
“Fue una decisión política que tomó Cristina Kirchner porque había una convicción profunda: que nuestros mayores no podían elegir entre comer o medicarse. Hoy, esa bandera vuelve a estar en nuestras manos.”
Kicillof, Otermín, Vilar y Katopodis firmaron un acuerdo en Lomas para la implementación de la Reserva Provincial Santa Catalina
En Lomas de Zamora, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el Intendente, Federico Otermín; la Ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar; el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el Vicepresidente del Área Académica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber; y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea; firmaron el acta de implementación de la Reserva Provincial Santa Catalina. Este es un hito histórico para la preservación del área natural protegida, pero también para la lucha de la comunidad por la Ley provincial de Reservas 14.294, sancionada en 2011.
La Reserva Provincial Santa Catalina es el pulmón verde más grande del Conurbano Sur. Por eso, el Estado provincial junto al Municipio de Lomas de Zamora se hará cargo de preservar su biodiversidad, que es clave por su impacto en la mitigación del cambio climático y en la calidad de vida de la población. Además, se llevará adelante una obra de puesta en valor que permitirá que la comunidad pueda disfrutar de este paraíso verde en pleno conurbano.
En cuanto a los convenios, se trata de la cogestión para la implementación de la reserva entre el Ministerio de Ambiente, el Municipio de Lomas de Zamora, la UNLP y la UNLZ; la puesta en valor de edificios históricos por parte el Ministerio de Ambiente; la construcción de edificios para la UNLP por parte del Ministerio de Infraestructura y la cesión de la UNLP a la UNLZ del predio donde está situado el campus, lo que le va a permitir a la Casa de Estudios lomense escriturar sus tierras. A partir de estos acuerdos, la Reserva Santa Catalina se suma oficialmente al Sistema provincial de Áreas Naturales.
La Reserva Provincial Santa Catalina no sólo brinda servicios ecosistémicos esenciales para la comunidad, también tiene el enorme potencial de transformarse en un espacio de desarrollo, recreación, educación e investigación y transformación ambiental. La obra de implementación de la Reserva Provincial Santa Catalina y su transformación en un Polo Biocultural, Patrimonial, Histórico y Productivo, incluirá los siguientes ejes:
- Creación de espacios de esparcimiento para toda la familia.
- Incorporación de tres puestos de control, baños, barreras vehiculares, luminaria led y reparación de todos los cercos perimetrales para aumentar la seguridad.
- Instalación de cartelería exterior en todos los caminos, senderos y áreas históricas.
- Obra de reconstrucción del Museo MAGNA y del centro de interpretación para los visitantes.
- Incorporación de guardaparques, con oficina para su trabajo y entrega de herramientas e indumentaria.
- Construcción de dos nuevos portales de ingreso para el público.
- Desarrollo de una Huerta Agroecológica de 1,5 hectáreas, que en el futuro se convertirá en un nodo productivo de alimentos saludables para la comunidad.
- “Hoy es un día histórico, hoy es un punto de inflexión, hoy cambia Lomas para siempre. Estamos logrando algo que durante tanto tiempo parecía que no iba a suceder. Por eso gracias al Gobernador Axel Kicillof por la predisposición, la convicción y el trabajo. Gracias Gabriel Katopodis por ponerse al hombro esta tarea. Al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, y en nombre de Fernando Tauber, a la Universidad Nacional de la Plata, por la predisposición», dijo Federico Otermín.
- «Y muy especialmente, en términos personales pero fundamentalmente como Intendente de Lomas de Zamora, gracias a Daniela, mi compañera, a quien vi, día y noche, embarazada, hoy con nuestra hija Sofía, en todos los momentos, luchando para lograr este sueño”, expresó Otermín.
- En esa misma linea resaltó: “Frente a los desreguladores del odio, acá están los convenios del amor, frente al ataque a la educación pública, acá hay un Gobernador, una Ministra y dos Universidades Nacionales, la de Lomas y la de La Plata, que proyectan futuro. Acá hay inversión de verdad, no la de las crypto y las estafas. Inversión para la comunidad de Lomas de Zamora. Inversión para que esta Reserva se convierta en un espacio para la familia, un espacio para la soberanía alimentaria, un espacio en el que vamos a construir el futuro de Lomas”.
Por su parte, Daniela Vilar destacó: “Hoy estamos haciendo realidad la Ley de Reservas para proteger la Reserva Provincial Santa Catalina por la que tantos vecinos y vecinas, organizaciones y científicos lucharon durante mucho tiempo. Fruto de mucho esfuerzo, trabajo y construcción de consensos hoy Santa Catalina, su biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, pasan a ser oficialmente parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas y podrá ser disfrutada por toda la comunidad. Esto es ambientalismo popular”.
Finalmente, el Gobernador señaló: “Cuando hay un hecho histórico, cuando hay una deuda de la Provincia de Buenos Aires que se consigue saldar, siempre detrás de eso está nuestro pueblo organizado y movilizado” y agregó que “desde la política hay que escuchar lo que pide nuestro pueblo, escuchar a los que luchan y ser sensible, poniendo el corazón, porque así no nos vamos a equivocar en las decisiones que tomemos”.
La Ley provincial de Reservas 14.294 sancionada en 2011 tiene como propósito cuidar el humedal, la laguna y los servicios ecosistémicos que brinda. Sin embargo, hasta ahora la Ley no se había aplicado porque la implementación de la Reserva implicaba una serie de complejidades institucionales y jurídicas y la necesidad de llegar a consensos con varios actores involucrados. Ante esta situación, desde la constitución del Ministerio de Ambiente de la Provincia en 2022, Daniela Vilar está trabajando para lograr este hito. En este sentido, junto a Federico Otermín – entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia – presentaron un proyecto de Ley para defender las tierras. Por otra parte, el Ministerio generó reuniones con organizaciones vecinales y con representantes de la UNLP, que es uno de los propietarios de la tierras, e impulsó intervenciones en el territorio para construir un diagnóstico de las necesidades y diseñar la estrategia de implementación.