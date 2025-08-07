La Cámara Electoral frenó el cambio masivo de lugares de votación en La Matanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto en el municipio de Capitán Sarmiento para entregar nuevos móviles policiales y escrituras a familias del distrito. Lo hizo acompañado por la intendenta libertaria Fernanda Astorino Hurtado, el ministro de Seguridad Javier Alonso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis. Luego, entregó patrulleros en Arrecífes.

En el marco de la jornada, Kicillof afirmó: “No vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”. Además, remarcó: “Aunque pertenezcamos a espacios políticos diferentes, en la provincia de Buenos Aires invertimos en los 135 municipios y trabajamos junto a todos los intendentes e intendentas para garantizar los derechos de los bonaerenses”.

Los patrulleros y motos entregados fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense, y están destinados a reforzar la prevención y combate del delito en diferentes barrios del distrito.

Durante el acto también se realizó la entrega de 90 títulos de propiedad gratuitos a familias del municipio, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.

También entregamos 90 escrituras a familias del municipio como parte del camino que elegimos recorrer para que todas las familias bonaerenses tengan la certeza de que nadie va a poder quitarles sus viviendas. pic.twitter.com/CwCpfIZoXv — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 6, 2025

Al respecto, el Gobernador sostuvo: “La entrega de estas escrituras es el resultado de una provincia solidaria, que comprende las desigualdades y promueve políticas para que todas las familias bonaerenses tengan la tranquilidad de que nadie va a poder quitarles sus viviendas”. Y agregó: “Muchos vecinos esperaron este momento durante muchos años porque no podían pagar los costos de un escribano particular: hoy el Estado bonaerense les brinda seguridad jurídica, les condona las deudas y los acompaña para que las próximas generaciones partan desde un lugar mejor”.

Por su parte, Juan Martín Mena señaló: “Creemos en un Estado presente y a la vez muy eficiente en sus tareas: por eso, este programa logró revertir el largo tiempo de espera que tenían los bonaerenses para conseguir la tan ansiada escritura de su casa”. En la misma línea, Silvina Batakis destacó: “Esta entrega de escrituras representa la estabilidad jurídica que merece cada uno de los vecinos: es fundamental que el Estado esté presente para otorgar las soluciones que no brinda el mercado”.

La intendenta local, Fernanda Astorino Hurtado, expresó: “Este es un día muy importante para nuestra ciudad: gracias al trabajo articulado con la Provincia podemos dar respuestas a problemáticas concretas como son la seguridad y la necesidad de los y las vecinas de acceder a sus títulos de propiedad de manera gratuita”.

Finalmente, Kicillof concluyó: “Vamos a seguir trabajando todos los días para garantizar que los bonaerenses cuenten con un Estado que promueva el desarrollo del interior”.

Kicillof entregó patrulleros, escrituras y netbooks en Arrecifes y defendió el rol del Estado

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una jornada de trabajo en el municipio de Arrecifes, donde puso en funcionamiento nuevos patrulleros y motos para reforzar las tareas de prevención y seguridad, entregó escrituras gratuitas a familias de distintos barrios y netbooks para estudiantes del distrito.

Acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, Kicillof encabezó el acto central en el que se entregaron los móviles adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los vehículos serán destinados al casco urbano del municipio. “Estamos convencidos de que hay una sola manera de mejorar la seguridad de los y las bonaerenses: invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en una mejor formación de los efectivos policiales”, expresó el mandatario.

El gobernador agregó: “Lo que estamos haciendo hoy en Arrecifes es lo mismo que hacemos en los 135 municipios de la provincia: sin los recursos que nos quitó ilegalmente el Gobierno nacional, pero con un gran esfuerzo, sumamos 7 mil patrulleros y motos para llevar tranquilidad a los barrios”.

#Arrecifes también refuerza su seguridad con los patrulleros y motos que sumamos para prevenir el delito. Esta problemática tan compleja requiere una inversión permanente a pesar de que el Gobierno nacional nos quitó recursos fundamentales para esa tarea. pic.twitter.com/si2ibKw7ZN — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 6, 2025

Más de mil escrituras entregadas en Arrecifes

Durante la actividad también se entregaron 289 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, que se suman a las 1.160 escrituras otorgadas en Arrecifes desde el inicio de la gestión. La actividad contó con la participación de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

“Esta jornada sirve para dar cuenta de todo lo que está en juego: si en la provincia de Buenos Aires aplicáramos esa receta que dice que todo lo debe resolver el mercado, más de 200 familias no estarían recibiendo hoy algo tan indispensable para su futuro como las escrituras de sus viviendas”, sostuvo Kicillof. Y añadió: “Los mismos que hablan de libertad son los que quieren destruir el Estado: se trata de una verdadera estafa para los pueblos del interior, donde sin obras, hospitales y escuelas públicas millones de bonaerenses quedarían totalmente excluidos”.

En ese marco, Mena destacó que “gracias al programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’ ya regularizamos la titularidad de más de 150 mil familias de la provincia de Buenos Aires que no contaban con sus escrituras”. Por su parte, Batakis remarcó: “Estos títulos de propiedad corresponden mayormente a viviendas construidas por el Gobierno provincial: estamos así otorgando un doble derecho a muchas familias bonaerenses”.

El intendente local, Fernando Bouvier, valoró el acompañamiento provincial: “Es un día muy importante para los vecinos de Arrecifes que están recibiendo el título de propiedad de su inmueble; pero también quiero destacar la entrega de estos patrulleros y motos que demuestran el trabajo articulado que llevamos adelante junto al Ministerio de Seguridad bonaerense. Cada vez que necesitamos de la ayuda de la Provincia, no tuvimos más que hacer un llamado y obtuvimos respuesta”.

Computadoras, transporte escolar y equipamiento ambiental

En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se entregaron 29 computadoras a estudiantes de tres escuelas del distrito. Además, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Kicillof puso en marcha un minibús para la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Martín Fierro”, en la localidad rural de Todd.

“Hemos escuchado que nos critican por entregar computadoras a los pibes y pibas de la provincia: lo vamos a seguir haciendo hasta el último día porque todos merecen contar con una herramienta que genera mejores oportunidades”, afirmó el Gobernador. Y concluyó: “Continuemos defendiendo la educación, la producción y el desarrollo local: con inversión y un Estado presente es como vamos a construir el futuro que todos los bonaerenses se merecen”.

Durante la jornada también se entregaron kits de emergencia climática con motobombas, gomones inflables, generadores, catres y herramientas, y se distribuyeron árboles de especies nativas para tareas de reforestación.

También participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; los concejales Gonzalo Peralta y Cecilia Contreras; los dirigentes Patricio Gabilondo, María Andrea Di Palma y Marcos Di Palma; y autoridades de las escuelas locales.