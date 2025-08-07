Provincial
La Cámara Electoral frenó el cambio masivo de lugares de votación en La Matanza
La Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto el cambio de lugares de votación en el partido bonaerense de La Matanza, que había sido dispuesto por el juez federal Alejo Ramos Padilla. La decisión, firmada el 7 de agosto de 2025, revierte una medida que afectaba a más de un millón de votantes, alrededor del 80% del padrón electoral de la sección 61, quienes iban a ser reasignados a nuevos establecimientos.
El tribunal, integrado por los jueces Daniel Bejas, Alberto R. Dalla Vía y Santiago H. Corcuera, resolvió que las reasignaciones de locales solo podrán mantenerse en casos de fuerza mayor o por la habilitación de nuevas mesas producto del crecimiento del padrón. Asimismo, ordenó suspender la publicación de los nuevos establecimientos y garantizar la adecuada difusión de los locales definitivos tanto a la ciudadanía como a las fuerzas políticas.
La resolución surge en el marco de varios expedientes vinculados a la cartografía electoral del distrito, entre ellos los presentados por la Municipalidad de La Matanza y el gobernador Axel Kicillof, quienes objetaron los cambios dispuestos por Ramos Padilla.
La Cámara recordó que ya en diciembre de 2024 había establecido que cualquier modificación de la cartografía debía posponerse hasta después del proceso electoral nacional de 2025. Pese a ello, el juez federal avanzó con la reasignación masiva de los establecimientos, lo que fue considerado por el tribunal como una medida que, en los hechos, implicaba modificar la cartografía electoral, lo cual requiere un proceso formal con participación de todas las partes interesadas.
“Las modificaciones incorporadas al esquema de selección y asignación de locales de votación en la jurisdicción implican, en la práctica, un cambio de locales de aproximadamente el 80% de los electores”, advirtió el fallo.
En línea con el artículo 77 del Código Electoral Nacional, que fija en 30 días el plazo mínimo para la designación de locales antes del comicio, el tribunal insistió en que los cambios deben ser excepcionales y estar debidamente justificados. También citó la Acordada 49/2020, que prioriza la cercanía entre el domicilio de los votantes y los establecimientos.
La Cámara resolvió que se debe conservar el orden de prioridad de los locales utilizados en las elecciones nacionales de 2023 o, en su defecto, asignarles una distribución que garantice la mayor coincidencia posible con la anterior, de modo de no alterar la previsibilidad del proceso electoral.
La decisión busca evitar el ausentismo y garantizar que el electorado tenga plena información y previsibilidad sobre el lugar en el que debe emitir su voto. También apunta a preservar la transparencia y equidad del proceso en un distrito clave para las elecciones nacionales.
El impacto de la medida alcanza tanto a los votantes como a las autoridades electorales y agrupaciones políticas, que deberán ajustarse a la disposición de la Cámara en plena cuenta regresiva hacia los comicios de 2025.
Kicillof visitó un municipio libertario y entregó patrulleros: “Trabajamos junto a todos los intendentes”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto en el municipio de Capitán Sarmiento para entregar nuevos móviles policiales y escrituras a familias del distrito. Lo hizo acompañado por la intendenta libertaria Fernanda Astorino Hurtado, el ministro de Seguridad Javier Alonso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis. Luego, entregó patrulleros en Arrecífes.
En el marco de la jornada, Kicillof afirmó: “No vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”. Además, remarcó: “Aunque pertenezcamos a espacios políticos diferentes, en la provincia de Buenos Aires invertimos en los 135 municipios y trabajamos junto a todos los intendentes e intendentas para garantizar los derechos de los bonaerenses”.
Los patrulleros y motos entregados fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense, y están destinados a reforzar la prevención y combate del delito en diferentes barrios del distrito.
Durante el acto también se realizó la entrega de 90 títulos de propiedad gratuitos a familias del municipio, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.
Al respecto, el Gobernador sostuvo: “La entrega de estas escrituras es el resultado de una provincia solidaria, que comprende las desigualdades y promueve políticas para que todas las familias bonaerenses tengan la tranquilidad de que nadie va a poder quitarles sus viviendas”. Y agregó: “Muchos vecinos esperaron este momento durante muchos años porque no podían pagar los costos de un escribano particular: hoy el Estado bonaerense les brinda seguridad jurídica, les condona las deudas y los acompaña para que las próximas generaciones partan desde un lugar mejor”.
Por su parte, Juan Martín Mena señaló: “Creemos en un Estado presente y a la vez muy eficiente en sus tareas: por eso, este programa logró revertir el largo tiempo de espera que tenían los bonaerenses para conseguir la tan ansiada escritura de su casa”. En la misma línea, Silvina Batakis destacó: “Esta entrega de escrituras representa la estabilidad jurídica que merece cada uno de los vecinos: es fundamental que el Estado esté presente para otorgar las soluciones que no brinda el mercado”.
La intendenta local, Fernanda Astorino Hurtado, expresó: “Este es un día muy importante para nuestra ciudad: gracias al trabajo articulado con la Provincia podemos dar respuestas a problemáticas concretas como son la seguridad y la necesidad de los y las vecinas de acceder a sus títulos de propiedad de manera gratuita”.
Finalmente, Kicillof concluyó: “Vamos a seguir trabajando todos los días para garantizar que los bonaerenses cuenten con un Estado que promueva el desarrollo del interior”.
Kicillof entregó patrulleros, escrituras y netbooks en Arrecifes y defendió el rol del Estado
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una jornada de trabajo en el municipio de Arrecifes, donde puso en funcionamiento nuevos patrulleros y motos para reforzar las tareas de prevención y seguridad, entregó escrituras gratuitas a familias de distintos barrios y netbooks para estudiantes del distrito.
Acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, Kicillof encabezó el acto central en el que se entregaron los móviles adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los vehículos serán destinados al casco urbano del municipio. “Estamos convencidos de que hay una sola manera de mejorar la seguridad de los y las bonaerenses: invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en una mejor formación de los efectivos policiales”, expresó el mandatario.
El gobernador agregó: “Lo que estamos haciendo hoy en Arrecifes es lo mismo que hacemos en los 135 municipios de la provincia: sin los recursos que nos quitó ilegalmente el Gobierno nacional, pero con un gran esfuerzo, sumamos 7 mil patrulleros y motos para llevar tranquilidad a los barrios”.
Más de mil escrituras entregadas en Arrecifes
Durante la actividad también se entregaron 289 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, que se suman a las 1.160 escrituras otorgadas en Arrecifes desde el inicio de la gestión. La actividad contó con la participación de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.
“Esta jornada sirve para dar cuenta de todo lo que está en juego: si en la provincia de Buenos Aires aplicáramos esa receta que dice que todo lo debe resolver el mercado, más de 200 familias no estarían recibiendo hoy algo tan indispensable para su futuro como las escrituras de sus viviendas”, sostuvo Kicillof. Y añadió: “Los mismos que hablan de libertad son los que quieren destruir el Estado: se trata de una verdadera estafa para los pueblos del interior, donde sin obras, hospitales y escuelas públicas millones de bonaerenses quedarían totalmente excluidos”.
En ese marco, Mena destacó que “gracias al programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’ ya regularizamos la titularidad de más de 150 mil familias de la provincia de Buenos Aires que no contaban con sus escrituras”. Por su parte, Batakis remarcó: “Estos títulos de propiedad corresponden mayormente a viviendas construidas por el Gobierno provincial: estamos así otorgando un doble derecho a muchas familias bonaerenses”.
El intendente local, Fernando Bouvier, valoró el acompañamiento provincial: “Es un día muy importante para los vecinos de Arrecifes que están recibiendo el título de propiedad de su inmueble; pero también quiero destacar la entrega de estos patrulleros y motos que demuestran el trabajo articulado que llevamos adelante junto al Ministerio de Seguridad bonaerense. Cada vez que necesitamos de la ayuda de la Provincia, no tuvimos más que hacer un llamado y obtuvimos respuesta”.
Computadoras, transporte escolar y equipamiento ambiental
En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se entregaron 29 computadoras a estudiantes de tres escuelas del distrito. Además, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Kicillof puso en marcha un minibús para la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Martín Fierro”, en la localidad rural de Todd.
“Hemos escuchado que nos critican por entregar computadoras a los pibes y pibas de la provincia: lo vamos a seguir haciendo hasta el último día porque todos merecen contar con una herramienta que genera mejores oportunidades”, afirmó el Gobernador. Y concluyó: “Continuemos defendiendo la educación, la producción y el desarrollo local: con inversión y un Estado presente es como vamos a construir el futuro que todos los bonaerenses se merecen”.
Durante la jornada también se entregaron kits de emergencia climática con motobombas, gomones inflables, generadores, catres y herramientas, y se distribuyeron árboles de especies nativas para tareas de reforestación.
También participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; los concejales Gonzalo Peralta y Cecilia Contreras; los dirigentes Patricio Gabilondo, María Andrea Di Palma y Marcos Di Palma; y autoridades de las escuelas locales.
Kicillof en Zárate: “Cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”
En medio de un contexto de ajuste y paralización de obras públicas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles la Casa de la Provincia en el municipio de Zárate, acompañado por parte de su gabinete y referentes locales. Desde allí, cuestionó el impacto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y aseguró: “Cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.
Durante la recorrida por el edificio que centraliza servicios provinciales, el mandatario expresó: “Desde que iniciamos nuestro mandato llevamos adelante la política de construir espacios para facilitar el acceso y la gestión de trámites de los vecinos y vecinas de todos los municipios”. En ese sentido, añadió: “Apuntamos a que en todos los distritos se centralicen las prestaciones en un solo edificio y se mejoren también las condiciones de trabajo: estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”.
La Casa de la Provincia en Zárate es la Nº 13 inaugurada desde el inicio de su gestión y permite realizar trámites de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, IPS, y otras dependencias como los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad. Además, cuenta con una ludoteca del Instituto Cultural y espacios para la separación de residuos. Desde su apertura, ya se resolvieron más de 40 mil trámites.
En ese marco, Kicillof se refirió también al impacto del contexto económico nacional en los distritos bonaerenses: “En Zárate se están sufriendo despidos y hay muchos trabajadores que están atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”. Y lanzó una crítica directa a Milei: “Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país: cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.
Por su parte, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, sostuvo: “Los objetivos de esta política son hacerle la vida más fácil a cada vecino y vecina, y que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas en las condiciones adecuadas”. Y agregó: “Este es un ejemplo de un Estado eficaz y eficiente, que está cerca de la gente para brindar respuestas”.
Finalmente, de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, Kicillof afirmó: “Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”.
El Gobierno bonaerense otorgará un bono a los estatales que trabajen en el proceso electoral
A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un régimen de asignación de módulos no remunerativos y no bonificables destinado al personal estatal que realice tareas específicas relacionadas con los comicios.
A través del Decreto 1.650/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense, se establece este régimen de compensación extraordinaria que regirá desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre de este año.
El objetivo es otorgar un estímulo económico para el personal de las Plantas Permanente con estabilidad, Personal Jerárquico y Autoridades Superiores sin estabilidad, enmarcados en la Ley N°10.430 hasta el cargo de Director Provincial, que revistan en la Junta Electoral y desarrollen funciones vinculadas al proceso eleccionario de forma “directa, objetiva, medible y controlable”.
Además, el beneficio podrá extenderse a trabajadores que, si bien cumplen funciones similares, se encuentran bajo otros regímenes estatutarios siempre que sean convocados formalmente para participar del operativo electoral.
El valor del módulo fue fijado en $10.000, y se aclara que se trata de un monto “no remunerativo ni bonificable”, lo que implica que no se computará en aportes previsionales ni en el cálculo de aguinaldo o adicionales. A su vez, será incompatible con la percepción de horas extras durante el mismo período.
La medida busca reconocer el trabajo adicional que implica el desarrollo de los comicios provinciales, una instancia clave para el sistema democrático que requiere el despliegue de recursos humanos y técnicos en múltiples niveles del Estado.