Kicillof visitó un municipio libertario y entregó patrulleros: “Trabajamos junto a todos los intendentes”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto en el municipio de Capitán Sarmiento para entregar nuevos móviles policiales y escrituras a familias del distrito. Lo hizo acompañado por la intendenta libertaria Fernanda Astorino Hurtado, el ministro de Seguridad Javier Alonso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis. Luego, entregó patrulleros en Arrecífes.
En el marco de la jornada, Kicillof afirmó: “No vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”. Además, remarcó: “Aunque pertenezcamos a espacios políticos diferentes, en la provincia de Buenos Aires invertimos en los 135 municipios y trabajamos junto a todos los intendentes e intendentas para garantizar los derechos de los bonaerenses”.
Los patrulleros y motos entregados fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense, y están destinados a reforzar la prevención y combate del delito en diferentes barrios del distrito.
Durante el acto también se realizó la entrega de 90 títulos de propiedad gratuitos a familias del municipio, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.
Al respecto, el Gobernador sostuvo: “La entrega de estas escrituras es el resultado de una provincia solidaria, que comprende las desigualdades y promueve políticas para que todas las familias bonaerenses tengan la tranquilidad de que nadie va a poder quitarles sus viviendas”. Y agregó: “Muchos vecinos esperaron este momento durante muchos años porque no podían pagar los costos de un escribano particular: hoy el Estado bonaerense les brinda seguridad jurídica, les condona las deudas y los acompaña para que las próximas generaciones partan desde un lugar mejor”.
Por su parte, Juan Martín Mena señaló: “Creemos en un Estado presente y a la vez muy eficiente en sus tareas: por eso, este programa logró revertir el largo tiempo de espera que tenían los bonaerenses para conseguir la tan ansiada escritura de su casa”. En la misma línea, Silvina Batakis destacó: “Esta entrega de escrituras representa la estabilidad jurídica que merece cada uno de los vecinos: es fundamental que el Estado esté presente para otorgar las soluciones que no brinda el mercado”.
La intendenta local, Fernanda Astorino Hurtado, expresó: “Este es un día muy importante para nuestra ciudad: gracias al trabajo articulado con la Provincia podemos dar respuestas a problemáticas concretas como son la seguridad y la necesidad de los y las vecinas de acceder a sus títulos de propiedad de manera gratuita”.
Finalmente, Kicillof concluyó: “Vamos a seguir trabajando todos los días para garantizar que los bonaerenses cuenten con un Estado que promueva el desarrollo del interior”.
Kicillof entregó patrulleros, escrituras y netbooks en Arrecifes y defendió el rol del Estado
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una jornada de trabajo en el municipio de Arrecifes, donde puso en funcionamiento nuevos patrulleros y motos para reforzar las tareas de prevención y seguridad, entregó escrituras gratuitas a familias de distintos barrios y netbooks para estudiantes del distrito.
Acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, Kicillof encabezó el acto central en el que se entregaron los móviles adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los vehículos serán destinados al casco urbano del municipio. “Estamos convencidos de que hay una sola manera de mejorar la seguridad de los y las bonaerenses: invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en una mejor formación de los efectivos policiales”, expresó el mandatario.
El gobernador agregó: “Lo que estamos haciendo hoy en Arrecifes es lo mismo que hacemos en los 135 municipios de la provincia: sin los recursos que nos quitó ilegalmente el Gobierno nacional, pero con un gran esfuerzo, sumamos 7 mil patrulleros y motos para llevar tranquilidad a los barrios”.
Más de mil escrituras entregadas en Arrecifes
Durante la actividad también se entregaron 289 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, que se suman a las 1.160 escrituras otorgadas en Arrecifes desde el inicio de la gestión. La actividad contó con la participación de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.
“Esta jornada sirve para dar cuenta de todo lo que está en juego: si en la provincia de Buenos Aires aplicáramos esa receta que dice que todo lo debe resolver el mercado, más de 200 familias no estarían recibiendo hoy algo tan indispensable para su futuro como las escrituras de sus viviendas”, sostuvo Kicillof. Y añadió: “Los mismos que hablan de libertad son los que quieren destruir el Estado: se trata de una verdadera estafa para los pueblos del interior, donde sin obras, hospitales y escuelas públicas millones de bonaerenses quedarían totalmente excluidos”.
En ese marco, Mena destacó que “gracias al programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’ ya regularizamos la titularidad de más de 150 mil familias de la provincia de Buenos Aires que no contaban con sus escrituras”. Por su parte, Batakis remarcó: “Estos títulos de propiedad corresponden mayormente a viviendas construidas por el Gobierno provincial: estamos así otorgando un doble derecho a muchas familias bonaerenses”.
El intendente local, Fernando Bouvier, valoró el acompañamiento provincial: “Es un día muy importante para los vecinos de Arrecifes que están recibiendo el título de propiedad de su inmueble; pero también quiero destacar la entrega de estos patrulleros y motos que demuestran el trabajo articulado que llevamos adelante junto al Ministerio de Seguridad bonaerense. Cada vez que necesitamos de la ayuda de la Provincia, no tuvimos más que hacer un llamado y obtuvimos respuesta”.
Computadoras, transporte escolar y equipamiento ambiental
En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se entregaron 29 computadoras a estudiantes de tres escuelas del distrito. Además, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Kicillof puso en marcha un minibús para la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Martín Fierro”, en la localidad rural de Todd.
“Hemos escuchado que nos critican por entregar computadoras a los pibes y pibas de la provincia: lo vamos a seguir haciendo hasta el último día porque todos merecen contar con una herramienta que genera mejores oportunidades”, afirmó el Gobernador. Y concluyó: “Continuemos defendiendo la educación, la producción y el desarrollo local: con inversión y un Estado presente es como vamos a construir el futuro que todos los bonaerenses se merecen”.
Durante la jornada también se entregaron kits de emergencia climática con motobombas, gomones inflables, generadores, catres y herramientas, y se distribuyeron árboles de especies nativas para tareas de reforestación.
También participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; los concejales Gonzalo Peralta y Cecilia Contreras; los dirigentes Patricio Gabilondo, María Andrea Di Palma y Marcos Di Palma; y autoridades de las escuelas locales.
Kicillof en Zárate: “Cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”
En medio de un contexto de ajuste y paralización de obras públicas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles la Casa de la Provincia en el municipio de Zárate, acompañado por parte de su gabinete y referentes locales. Desde allí, cuestionó el impacto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y aseguró: “Cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.
Durante la recorrida por el edificio que centraliza servicios provinciales, el mandatario expresó: “Desde que iniciamos nuestro mandato llevamos adelante la política de construir espacios para facilitar el acceso y la gestión de trámites de los vecinos y vecinas de todos los municipios”. En ese sentido, añadió: “Apuntamos a que en todos los distritos se centralicen las prestaciones en un solo edificio y se mejoren también las condiciones de trabajo: estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”.
La Casa de la Provincia en Zárate es la Nº 13 inaugurada desde el inicio de su gestión y permite realizar trámites de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, IPS, y otras dependencias como los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad. Además, cuenta con una ludoteca del Instituto Cultural y espacios para la separación de residuos. Desde su apertura, ya se resolvieron más de 40 mil trámites.
En ese marco, Kicillof se refirió también al impacto del contexto económico nacional en los distritos bonaerenses: “En Zárate se están sufriendo despidos y hay muchos trabajadores que están atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”. Y lanzó una crítica directa a Milei: “Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país: cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.
Por su parte, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, sostuvo: “Los objetivos de esta política son hacerle la vida más fácil a cada vecino y vecina, y que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas en las condiciones adecuadas”. Y agregó: “Este es un ejemplo de un Estado eficaz y eficiente, que está cerca de la gente para brindar respuestas”.
Finalmente, de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, Kicillof afirmó: “Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”.
El Gobierno bonaerense otorgará un bono a los estatales que trabajen en el proceso electoral
A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un régimen de asignación de módulos no remunerativos y no bonificables destinado al personal estatal que realice tareas específicas relacionadas con los comicios.
A través del Decreto 1.650/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense, se establece este régimen de compensación extraordinaria que regirá desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre de este año.
El objetivo es otorgar un estímulo económico para el personal de las Plantas Permanente con estabilidad, Personal Jerárquico y Autoridades Superiores sin estabilidad, enmarcados en la Ley N°10.430 hasta el cargo de Director Provincial, que revistan en la Junta Electoral y desarrollen funciones vinculadas al proceso eleccionario de forma “directa, objetiva, medible y controlable”.
Además, el beneficio podrá extenderse a trabajadores que, si bien cumplen funciones similares, se encuentran bajo otros regímenes estatutarios siempre que sean convocados formalmente para participar del operativo electoral.
El valor del módulo fue fijado en $10.000, y se aclara que se trata de un monto “no remunerativo ni bonificable”, lo que implica que no se computará en aportes previsionales ni en el cálculo de aguinaldo o adicionales. A su vez, será incompatible con la percepción de horas extras durante el mismo período.
La medida busca reconocer el trabajo adicional que implica el desarrollo de los comicios provinciales, una instancia clave para el sistema democrático que requiere el despliegue de recursos humanos y técnicos en múltiples niveles del Estado.
La Provincia vuelve a la Corte Suprema para reclamar a Nación una deuda de $12,1 billones
El Gobierno bonaerense presentó un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una deuda de 12,1 billones de pesos que, según estimaciones oficiales, el Estado nacional mantiene con la Provincia de Buenos Aires. Así lo anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y la titular del OPISU, Romina Barrios.
Bianco detalló que la cifra se compone de $3,04 billones en deudas directas, $6,90 billones en obras comprometidas y paralizadas, y $2,16 billones por retrasos o discontinuidad de programas nacionales. “Vamos a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema reclamando esos fondos”, anticipó el funcionario, y recordó que otras provincias tuvieron avances en causas similares mientras que la presentada por Buenos Aires en abril de 2024 sigue estancada.
El reclamo se enmarca en un escenario de fuerte tensión por la paralización de la obra pública nacional. En ese sentido, Katopodis denunció: “El presidente Javier Milei frenó mil obras en la Provincia y se robó la plata de los impuestos que están destinados por ley a infraestructura”. Según precisó, 3,6 billones de pesos recaudados para ese fin no fueron ejecutados en 2024 y el primer semestre de 2025.
Pese a este contexto, subrayó el ministro, la obra pública provincial no se detiene. En 2024 se triplicó el presupuesto inicial con una ejecución de $720 mil millones, mientras que en 2025 se proyectan $1,3 billones, el doble que el año anterior. “Es muy sencillo destruir la infraestructura, pero cuesta mucho ponerla en condiciones. Nos va a salir muy caro”, advirtió Katopodis.
Desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, la Provincia terminó 2.826 obras, tiene 533 en ejecución y ya lleva invertidos 10,8 billones de pesos en los 135 municipios.
Por su parte, Romina Barrios dio cuenta de la labor del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que interviene en 253 barrios de 67 municipios, alcanzando a más de 500 mil personas. Entre sus acciones se destacan 377 obras de urbanización, 710 viviendas finalizadas o en construcción, 62 obras de pavimentos y veredas, y más de 1.500 mejoras en viviendas y comercios.
“La desinversión nacional no solo afecta a la obra pública, sino también al agua, cloacas y alimentación”, advirtió Barrios, quien agregó que OPISU tiene 13 obras por comenzar por un total de $66 mil millones.
Finalmente, Bianco anunció el inicio de las capacitaciones para autoridades de mesa en el marco de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, que se dictarán en universidades y centros del programa Puentes, mientras que el Juzgado Federal N° 1 se encargará de las instancias virtuales. También se puso en marcha el programa Mi Primer Voto, que brindará formación cívica a estudiantes de 5° y 6° año del secundario.