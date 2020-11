Kevin Macri, el youtuber uruguayo que la rompe en ventas

Kevin Macri es un joven influencer, de 23 años, nacido en la ciudad de Ciudad de la Costa, Uruguay. Desde muy joven, estuvo relacionado a la música actuando con su banda en varios eventos musicales en su ciudad como en la Capital del país. Su gran pasión era cantar y tocar cualquier instrumento.

En el 2017, decide mudarse a Buenos Aires, Argentina. Comenzó su carrera como Youtuber en uno de los Team mas reconocidos del momento, juntando más de 100 millones de reproducciones en Youtube, haciendo giras a nivel internacional con reconocidos artistas de Youtube. Allí, es donde comienza de a poco a convertirse en Figura Pública en las Redes Sociales.

Tuvo un gran acercamiento, aceptación y química con el público, el cual le demostró un gran fanatismo. Ese fue su mayor incentivo para seguir creciendo día a día. Forma parte de un grupo de youtuber liderado por Yao Cabrera, creando contenido diariamente junto a más de 50 influencers y sumando más de 500 millones de reproducciones mensuales. Acumula ya casi medio millón de seguidores en Instagram y recibió ya sus placas oficiales de Youtube al superar al medio millón de suscriptores. Actualmente, Kevin se encuentra liderando el equipo de ventas de Marketing Digital con más de 100 vendedores en Redes Sociales.

¨Cuando llegue a Argentina, tuve la oportunidad de participar de un Team muy reconocido liderado por Yao Cabrera, Javi Ayul y Fabri Lemus, en ese momento y de esa manera pude comenzar a potenciar mis Redes Sociales. Pude descubrir mucho todo lo que se podía realizar con ellas. Me dedico 100% a crear contenidos en diferentes plataformas y potenciando las mismas. Desde que comenzó la cuarentena, me encuentro trabajando mucho sobre el Marketing Digital vendiendo diferentes productos para que otros puedan crecer al igual que yo y marcar bien sus Redes Sociales en todos sus aspectos”, contó el joven youtuber.

Además agregó “Me dedico Full Time en Redes Sociales para que más marcas se puedan potenciar. Generé más de un millón de dólares en cinco meses en ventas. Perseveras y Triunfaras, es uno de los lemas que hace que vaya creciendo día a día en esta profesión. Siempre me propuse metas y las fui alcanzando de a poco. Constancia, solo eso hizo que hoy pueda ser quien soy y tener lo que tengo. Siempre me estoy innovando con el contenido diario en mis redes sociales para poder crecer aún más y más en ellas”

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que ha enfrentado y cómo los superó? ¿Qué te mantiene corriendo cuando los tiempos se ponen difíciles?

Uno de los mayores desafíos fue haber llegado a Argentina, ya que debía comenzar la vida prácticamente desde cero. Era una intriga venir y saber que pasaría en ese entonces. Me pude aferrar a la confianza conmigo mismo, y pude lograr muchas cosas junto al team en el cual pertenecía en ese entonces y poder crecer mucho desde allí. Otro desafío fue cuando me desvincularon de un Team el año pasado, luego que lo liderara otra persona con el cual no tenía afinidad. Me dejaron en la calle de la nada sin motivo. Me tuve que rebuscar y solucionar rápidamente qué hacer. Gracias a la perseverancia que tuve, pude seguir solo adelante y me fue mucho mejor en ese momento.

En ambos casos, fui yo mismo que me di el poder de seguir adelante y que nada me detenga. Siempre con la frente bien alto, seguí adelante sin que nada ni nadie me detenga

¿Qué consejos le hubiese gustado que alguien le diera al principio de su carrera?

Le diría que nunca baje los brazos, que sea constante todos los días. De esa manera verá reflejado los frutos día a día. Y si algo no funciona, vea en que está fallando para mejorarlo, pero jamás se rinda.

¿Dónde te ves a ti mismo y a tu producto en un par de años? ¿Cuáles son algunos de tus sueños y aspiraciones?

Me veo teniendo la empresa multinacional más grande de todo el mundo de Marketing Digital ubicada en California dándole trabajo a miles y miles de personas. Es algo que sueño hace mucho y se que lo voy a lograr

