Insólito: no la dejaron entrar al Banco Provincia por no estar vacunada y denunció que “la castigan”

En medio de la tercera ola que está dejando números récord de contagios a diario, anti vacunas continúan realizando manifestaciones en contra del Pase Sanitario. En La Plata, una mujer denunció ser “castigada” por el Banco Provincia.

Este jueves, Argentina superó por primera vez los 50 mil casos de Covid, en lo que se transformó en un nuevo récord de contagios diarios.

Mientras los centros de hisopado de todo la Provincia y el país registran largas colas, los “anti vacunas” continúan con manifestaciones muy poco numerosas pero ruidosas.

En La Plata, una mujer que no se vacunó y no pudo ingresar al Banco Provincia por no tener el Pase Libre Covid se manifestó frente a la sucursal de la entidad bancaria con un curioso cartel que manifestaba: “Banco Provincia me castiga, no tengo pase”.

El supuesto hecho de discriminación fue denunciado en las redes por el referente del nacionalismo extremo Alejandro Biondini que entre sus principales propuestas impulsa la reinstauración del Servicio Militar Obligatorio.

Cabe recordar que los bancos, como así también todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales están obligados a exigir un comprobante de vacunación. En la Provincia de Buenos Aires la medida rige desde el 21 de diciembre.