Ingenieros de la UNLP destacan la figura de Augusto Cicaré: “Con apoyo hubiese sido como Henry Ford”

El 26 de enero falleció Augusto “Pirincho” Cicaré, el inventor de Saladillo que, de la nada, logró montar una fábrica de helicópteros. A pesar de que sólo había terminado la escuela primaria, Cicaré obtuvo reconocimiento internacional. El mundo académico también le rendía un respeto absoluto. Sin embargo, nunca tuvo suficiente apoyo estatal para lograr un mayor desarrollo. Todo Provincial entrevistó a Marcos Actis y a Claudio Rimoldi, dos ingenieros de la UNLP que brindaron a Cicaré asistencia técnica gratuita desde la Facultad de Ingeniería.

Por: Martín Mazzoleni

“Pirincho era un caso único, era una persona que tenía el diseño incorporado. Cuando yo era estudiante, Cicaré fue a la Facultad a pedir ayuda porque para poder vender los helicópteros necesitaba certificación pero no le dieron cabida porque no tenía estudios. Él construía helicópteros que volaban muy bien pero para poder vender se necesitan papeles”, recordó el director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Facultad de Ingeniería y vicepresidente Institucional de la UNLP, Marcos Actis.

“Eso me dio mucha bronca así que cuando llegué al Departamento de Aeronáutica lo fuimos a ver y empezamos a hacerle los cálculos para que pudiera vender su simulador a Brasil”, comentó.

El especialista aseguró que lo que más le sorprendía de “Pirincho” era que a pesar de saltearse la parte teórica sus desarrollos siempre funcionaban. “Cuando empezamos a hacerle los cálculos para poder certificar resultaba que siempre todos daban perfecto de acuerdo a las normas aeronáuticas. Era como si tuviera todo en la cabeza”, aseguró.

Y remarcó: “No hacía cálculos, diseñaba con la mente, era alguien absolutamente dotado para hacer que las cosas funcionen. Viendo las revistas de afuera hizo las cosas que hizo”.

Cicaré y la falta de apoyo: “Nunca tuvo banca de nadie”

El directivo de la UNLP lamentó que a pesar de su deslumbrante capacidad para el desarrollo aeronáutico, Cicaré nunca tuvo el apoyo suficiente para por alcanzar un mayor desarrollo. “Había hecho un helicóptero grande para las Fuerzas Armadas en la época de Alfonsín pero eso después se cayó. Como nunca tuvo banca de nadie pudo hacer lo que le permitían los recursos. Siempre le faltó apoyo de parte del Estado porque no era un gerenciador, aunque en el último tiempo sus hijos intentaron hacer esa parte”, comentó.

“Me acuerdo que un secretario de Ciencia y Tecnología nacional una vez lo criticó porque no era buen financista. Yo le respondí que si Henry Ford hubiera nacido en Argentina no existiría la Ford. No se puede pretender que un genio del desarrollo como Cicaré también sea un experto en inversiones”, explicó Actis y comparó: “Si hubiera tenido apoyo hubiera sido como Igor Sikorski o como Henry Ford”.

“Además era una persona muy humilde. A mí me elogiaba por lo que había estudiado y yo le respondía que nosotros no sabemos todo lo que él sabía. Con nuestra universidad era muy agradecido y cuando lo visitaban nuestros estudiantes los recibía con gran alegría”, destacó el ingeniero y aclaró: “Pirincho jamás se quejó, nunca criticaba a nadie. A veces solo se lamentaba por no haber podido terminar un proyecto”.

Claudio Rimoldi: “Pirincho era un verdadero cerebro y una persona con mucho sentimiento”

El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería, Claudio Rimoldi, fue el representante de la UNLP que más trabajó junto Augusto Cicaré en los procesos de certificación de sus distintos desarrollos. En todos estos años forjó una entrañable relación. “Pirincho es uno de los grandes referentes de mi vida”, aseguró sin dudarlo.

“Ciaré nació en un pueblito y apenas terminó el primario. Pero se formó en el taller de su padre y su tío, donde pudo experimentar. Era un fanático de todos los temas tecnológicos. Además fue criado en un seno de mucho amor y respeto por los demás. Esos dos mundos combinados explican lo que era Pirincho”, explicó Rimoldi.

Y subrayó: “Era una persona que técnicamente era increíble, un verdadero cerebro, pero humanamente era una persona con mucho sentimiento, humildad y respeto. Era incapaz de decirte que algo era de un determinado modo porque lo dijera él. Si uno le planteaba alguna inquietud siempre respondía con humildad”.

“Ciaré era un Edison o un Tesla pero sin formación académica”

“Cuando vio pasar por su pueblo a un helicóptero a fines de los 40 se fascinó y empezó a averiguar cómo funcionaba esa máquina. Hay que pensar que no sabía inglés y que, obviamente, no había internet, ni nadie que lo pudiera asesorar. Él se puso a investigar en base a una revista de la época que se llamaba Mecánica Popular que la recibía un vecino. Realmente fue un genio”, expresó.

Para poder dimensionar la magnitud de Augusto Cicaré, el docente de la UNLP aseguró: “Era un Edison, un Tesla pero sin formación académica. Era una persona con una gran capacidad de observación. A partir de sus observaciones, deducía cómo era el funcionamiento y luego experimentaba con todas las limitaciones que podía tener”.

Además, contó que “Pirincho” tenía una” gran habilidad para el torno y las máquinas”, y destacó “Verlo en el torno era maravilloso, hacía las piezas sin planos porque los tenía en la cabeza. Hoy es algo impensado”.

“Él venía y me decía ‘Claudio podemos tirar unas cuentitas’ y yo se las hacía pero sabía que estaban todas perfectas. Con las verificaciones logramos que haya un legajo de todo lo que él inventaba. Muchos alumnos de ingeniería pasaban por su fábrica y así armamos un grupo muy interesante. Los chicos que trabajaban con Pirincho terminaban enamorados”, aseguró.

Las principales innovaciones de Augusto Cicaré

Consultado sobre los desarrollos más emblemáticos del inventor de Saladillo, Claudio Rimoldi señaló: “Cicaré logró fama internacional con su primer helicóptero ultraliviano, el CH-7 Ángel. Fue un diseño de Pirincho en Argentina pero luego los italianos se lo llevaron y paradójicamente nunca cobró un solo peso. Fue una historia compleja con muchas cosas oscuras, él tenía un juicio internacional pero nunca cobró nada”.

Sobre esa aeronave, detalló: “Fue el primer helicóptero del tipo ultraliviano monoplaza del mundo. Fue innovador porque tenía un sistema de transmisión de comando del rotor principal que era novedoso porque todas las barras iban por dentro del mástil, cuando todos los tenían por fuera. Además el plato oscilante abajo y no arriba con el resto de los helicópteros. Un concepto que a nadie se había ocurrido”.

Y lamentó: “Un americano lo copió y lo patentó en Estado Unidos mientras que Pirincho sólo lo había patentado en Argentina. Los ingenieros italianos se agarraron de eso para no pagarle nunca lo que correspondía”.

Por otra parte, Rimoldi señaló que “la segunda revolución” de Cicaré fue su entrenador de vuelo que le mereció el premio a la aeronáutica Rolex.

“Además innovó en muchos otros sistemas, como el de mezcla de gas y gasoil para los vehículos diesel que ahorraban 30% de combustible. Los filtros de combustible Cicaré para camiones que básicamente utilizan un tipo de papel higiénico especial y un montón de otras cosas. Es increíble la facilidad que tenía”, destacó.

“Augusto Cicaré no fue aprovechado al 100%”

En línea con lo señalado por Actis, el docente e investigador de la UNLP consideró que Augusto Ciaré “no fue aprovechado al 100%” y aseguró: “En otro país a un tipo como él no lo hubieran desperdiciado. En vez de ponerle trabas le tendrían que haber dado todo lo que necesitaba. Eso no pasó”.

Y agregó: “La estuvo galgueando tanto en gobiernos dictatoriales como en democracia. Siempre aparecía una traba y terminaban prefiriendo lo de afuera a pesar de que tenía reconocimiento internacional. Tener una empresa de aeronáutica en el interior de la Provincia de Buenos Aires es realmente un lujo. Tendrían que estar todos apoyándolo porque tracciona muchas otras industrias”.

“Nuestro país tiene mucha historia en aeronáutica, tuvimos grandes inventores pero lamentablemente las políticas no acompañaron. Brasil arrancó en la década del 70 buscando ingenieros en nuestro país y ahora es una potencia, mientras nosotros estamos como estamos”, lamentó Rimoldi.

“Humildemente, desde nuestra gestión en la Facultad siempre apostamos a la industria nacional y a Cicaré lo acompañamos en todo lo que podíamos. Agradezco infinitamente haber compartido tantos años con él. Fue uno de los grandes referentes en mi vida, me marcó totalmente como a muchos otros”, expresó con emoción.

Por qué Cicaré nunca se fue de Saladillo

Rimoldi contó que durante la presidencia de Arturo Illia, Cicaré fue convocado por la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para fabricar un helicóptero para las Fuerzas Armadas.

“Se lo llevaron a Córdoba pero después del golpe de Estado y un alto mando le dijo que se vaya porque allí solo fabricaban aviones. Así lo trataron a Pirincho en este país, realmente indigna”, reprochó.

Por otra parte, el ingeniero que trabajó codo a codo con el inventor contó que Augusto Cicaré conoció a Igor Sikorsky quien “se lo quiso llevar a Estados Unidos pero él decidió quedarse en Saladillo”, y explicó: “Pirincho nació un 25 de mayo, más patriota que él no había. Era alguien muy arraigado a su tierra y su gente”.