La increíble historia del platense que llegó en bicicleta a Bariloche: cómo hizo para pedalear más de 1560 kilómetros

Nicolás Cacaccio, profesor de Educación Física oriundo de La Plata, recorre el país en su bicicleta. Antes de la pandemia había hecho una experiencia similar por América Latina.

La cordillera y Bariloche, son destinos visitados por turistas y aventureros que disfrutan las montañas y lagos como escenarios principales. Este es la historia de un platense, que motivado por conocer los paisajes de nuestro país, recorrió las rutas patagónicas en bicicleta.

Sí, en tan sólo dos ruedas y sus piernas como motor, y su corazón como instinto, se animó a pedalear en esta temporada de invierno. Él es Nicolás Cacaccio, profesor de Educación Física oriundo de La Plata.

“Estoy viajando hace tres años, salí de La Plata y recorrí el norte argentino, después me fui a recorrer Latinoamérica, Bolivia, Perú, Colombia y me agarró la cuarentena en Ecuador, me tuve que volver al país como repatriado”, expresó en diálogo con El Cordillerano.

Asimismo contó como se preparó para esta gran aventura: “Preparé la bicicleta, la puse a punto, instalé los espejos y las alforjas y arranqué”.

Y detalló: “Mi objetivo era llegar al Chaltén y lo logré en abril. Estuve en Calafate y desde ahí me vine hasta Bariloche, hice una parte del trayecto en auto con una amiga y otro en bicicleta”.

Hace unos días en su cuenta de Facebook había escrito lo complejo que a veces se hace recorrer con este tipo de temperaturas: “Estoy recorriendo Argentina en bici. Llegué a Villa Traful, y acá me agarró la nevada y no está para pedalea”.

Por último confesó también que actualmente es Profesor de Educación Física, y que a raíz de la cuarentena, se animó a incursionar en trabajos online como cursos de alimentación y nutrición deportiva.

“Hago cursos de alimentación y nutrición deportiva, entrenamientos personalizados a distancia, planificación de running, de ciclismo y trabajo con las redes sociales, donde genero contenido sobre fitness. Y si alguien quiere realizar algún sendero que me escriba”, sostuvo.