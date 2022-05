Ezequiel Galli acusó a la UNICEN de “adoctrinamiento” y los estudiantes le respondieron: “No somos nenes, sabemos discernir”

El intendente de Olavarría Ezequiel Galli salió a denunciar “adoctrinamiento” en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) a partir de una pregunta en un parcial que incluía un texto periodístico sobre la alarmante situación que atraviesan las localidades del partido respecto al falta de atención médica. Varios alumnos le respondieron y se solidarizaron con la docente.

En un parcial de la materia “gestión sanitaria” de la Licenciatura de Enfermería que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, la docente Gabriela Piccart incluyó un artículo periodístico respecto a las protestas de vecinos de diferentes localidades de Olavarría sobre la ausencia de médicos y la deficiente atención sanitaria que sufren a diario. Al terminar, los estudiantes debían responder una serie de preguntas.

El contenido del parcial generó una fuerte reacción del intendente local Ezequiel Galli quien uso sus redes sociales para denunciar “adoctrinamiento”.

“Es indignante que utilicen una institución tan prestigiosa como la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN para adoctrinar a los estudiantes. Las autoridades deberían preocuparse por formar profesionales de calidad y por terminar la obra que tienen abandonada. Exigimos una respuesta del decano Dr. Héctor Trebucq y de la Lic. Gabriela Piccart. Lamentablemente ya nada sorprende”, escribió el jefe comunal del PRO.

Su posteo cosechó cientos de comentarios, varios de los cuales fueron de alumnos de la carrera de Enfermería. “Con el debido respeto, ¿adoctrinar? Tenemos entre 18 y 60 años los estudiantes, no somos nenes. Sabemos discernir. El texto no dice nada de otro mundo, más que describir una realidad innegable”, expresó una estudiante.

Y agregó: “En la facu siempre se aceptan las diversidades, se arman debates donde todos expresan su opinión. No hay tal adoctrinamiento. El intendente se acuerda de la facultad para criticar pero bien que fue allá a hacer campaña, eso no es adoctrinar, no? Y cada movida de salud pública que hemos hecho, el intendente la apropió y se atribuyó nuestra tarea y nuestro esfuerzo”.

Otra estudiante expresó: “Querido Ezequiel en ningún momento se discutió de política en la clase era un parcial con una noticia de actualidad que la conoce todo el mundo mi apoyo a Gabriela jamás se nos inculco nada de política. Saluda atte: estudiante 4to año de la Licenciatura en Enfermería”.

En la misma línea, otra estudiante apuntó: “A los estudiantes no los adoctrina nadie, pero que les quieras pagar miseria con todo lo que se estudia…vamos Ezequiel, no quieras tapar el sol con el dedo, ni tampoco ensucien a excelentes personas como Cacho (decano Héctor Trebucq) y Gabriela. Hacete cargo de todas la macanas que te has mandado hasta ahora y mové para poner médicos en las zonas serranas, somos estudiantes libres de decir lo que pasa”.

Y continuó: “También soy lomanegrense y estuve más de 20 días pidiendo un termómetro para nuestra localidad que no lo brindaste, y sabes quién nos dio eso? CACHO, y tampoco nos brindaste un techo, lo hizo Loma Negra, y tampoco brindaste un simple boleto para poder trabajar durante la pandemia. Salió de mi bolsillo como voluntaria, esos valores me lo inculcan en la facultad de ciencias de la salud. No voy a permitir que hables mal de quien me da educación, cuando vos no das nada”.

La respuesta del Frente de Todos a Ezequiel Galli