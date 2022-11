Día Mundial de la diabetes: Causas, síntomas y tratamientos a un siglo del descubrimiento de la insulina por Charles Best

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y en todos los países se realizan jornadas de concientización para conocer causas, síntomas y tratamientos de esta enfermedad.

Esta fecha de concientización que fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud debido al aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922, hace exactamente un siglo.



TIPOS DE DIABETES

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, el aumento del azúcar en la sangre.

Tipo 1 (denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

Tipo 2 (llamada diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

La Tipo 2 puede prevenirse con la actividad física, baja de peso, no consumir azúcar o bebidas azucaradas y aumentar en la dieta alimentaria las frutas, vegetales, frijoles, cereales integrales y frutos secos.

Por último, la diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

SÍNTOMAS DE UNA ELEVACIÓN DE GLUCOSA

-Aumento de sed (polidipsia)

-Sensación de mucha hambre (polifagia)

-Necesidad de orinar continuamente, incluso de noche (poliuria)

-Pérdida de peso, a pesar de comer mucho

-Cansancio

-Visión borrosa

-Hormigueo o entumecimiento de manos y pies

-Infecciones fúngicas en la piel recurrentes