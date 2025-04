Daniel Scioli declaró la “innecesariedad” de los Hoteles de Chapadmalal para privatizarlos

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, elevó una nota ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) declarando la «innecesariedad» de los Hoteles de Chapadmalal y Embalse, dos complejos históricos y emblema del turismo social impulsado durante el primer peronismo. Se trata del primer paso para su posterior privatización de los complejos. La residencia presidencial no está alcanzada por la medida.

En un documento que trascendió en las últimas horas, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación informó que la medida responde a los lineamientos trazados por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera, dispuesta por la Ley N.º 27.742.

Por esta medida de Daniel Scioli, los hoteles de Chapadmalal y Embalse que fueron parte del patrimonio turístico, cultural y emocional de los argentinos durante décadas pasaron a ser «innecesarios», en los términos del Decreto N.º 2670/2015, lo que implica su cierre y posible disposición para otros fines.

Según Scioli, la decisión se tomó tras una revisión detallada de la situación de estos complejos y en función de modificaciones a la Ley Nacional de Turismo establecidas por el Decreto N.º 216/2025.

Además, se tuvieron en cuenta informes de las propias unidades turísticas, la Dirección de Administración de Turismo y planteos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Ambos complejos turísticos cuentan con la declaratoria de Monumento Histórico Nacional, lo que implica que cualquier modificación en su administración o destino deberá cumplir con la normativa vigente en la materia.

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, expresó su rechazo a esta decisión a través de redes sociales, calificándola como “arbitraria e injustificada”. En su publicación, señaló que la medida se basa en “informes sin fundamentos” y que constituye un nuevo golpe a los derechos de los sectores populares.

“Sin argumentos, con la única justificación de una nota enviada por @fehgra_ok completamente falsa y embustera, este gobierno nacional rompe una vez más, los derechos de las clases populares, pero atentos, porque explícitamente dice “Finalmente, se deja expresamente establecido que la Residencia Presidencial, ubicada dentro de la Unidad

Turística de Chapadmalal y bajo la órbita de la Secretaría General, no se encuentra alcanzada por la presente declaración. Ahí tenes, la casta que no es casta, fuerte con los débiles pero también bien fuerte para acumular para unos pocos”, apuntó la funcionaria.

Semanas atrás había trascendido que los históricos hoteles de Chapadmalal pasarían de la órbita de la Secretaría de Turismo de la Nación hacía la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y aseguran que este sería un primer paso para su venta.

Scioli privatiza los hoteles de Chapadmalal: “es una enorme burrada”

Por su parte, el ex ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, aseguró: “Primero lo más importante, las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y emocional de los argentinos. Cerrarlas es una enorme burrada”

Y agregó: “Segundo y no menos importante: en el último año de nuestra gestión, después de un ambicioso plan de obras que puso en valor los complejos y reinauguró 9 hoteles y decenas de bungalows, visitaron el mar y las sierras más de 120 mil personas, muchas de ellas de bajos recursos, muchos jubilados, muchas familias que de otra manera no podían tener vacaciones. Cerrarlos es de una insensibilidad que no deja de asombrar”.

“Por último, conocí muy bien a cientos de los trabajadores de Chapa y Embalse que cuidaron los hoteles en las peores épocas. Mi solidaridad, mis respetos y mi compromiso de que los complejos vuelvan a ser el lugar donde todos los argentinos tengan derecho al descanso, al esparcimiento, al encuentro, el derecho a soñar”, dijo y concluyó: “Hay que frenar el plan de destrucción masiva del gobierno de Milei que no va a dejar nada en pie. En octubre tenemos que dar el primer paso”.