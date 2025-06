Con la violencia que lo caracteriza, Milei tildó de «Pelotudo» y «bruto» al gobernador Kicillof

El presidente cerró una jornada política por la que desfiló la plana mayor del poder libertario. Con un discurso encendido, buscó recuperar centralidad política y relanzar la campaña de cara a las elecciones bonaerenses. Dijo que los libertarios deben ganar en la Provincia para que el plan económico tenga éxito. Y le pegó muy duro al gobernador.

El presidente Javier Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense de cara a las elecciones de septiembre al cerrar el “Primer Congreso de la Libertad” que se realizó en La Plata, con un durísimo discurso en el que insultó -los trató de “bruto” y “pelotudo” al gobernador Axel Kicillof, a quien además calificó de “Pichón de Stalin” para ubicarlo como el principal enemigo de La Libertad Avanza.

Milei hizo un gran número de referencias a la necesidad estratégica de ganar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, a la que describió como el “último refugio” del populismo. “Estamos en la antesala de la gran batalla en territorio bonaerense”, dijo Milei en un discurso en el que apuntó casi todos sus dardos al kirchnerismo y sus políticas y a la necesidad estratégica de ganar las elecciones bonaerenses para que su programa pueda desarrollarse completamente. Pero también lanzó dardos implícitos a PRO, al señalar que LLA es la única herramienta de cambio verdadero.

El presidente llegó a La Plata -centro simbólico de la pelea en la provincia- en un contexto especial, con Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria y el peronismo en un debate intenso sobre cómo organizar su oferta electoral con esa ausencia den las listas. Milei venía postergando este desembarco pero ahora decidió avanzar, en el primer movimiento para intentar recuperar el centro de la escena política que tras la desacisión de la Corte había quedado en manos de la Expresidenta. Es un involucramiento personal que el prsidente solo ensayó en la elección porteña, a la cual los libertarios también consideraron estratégica, en ese caso para asestar un golpe duro a PRO.

“Hoy es el momento de la libertad y tenemos que sintonizar con la libertad para hacer grande a la argentina nuevamente. Hoy las campanas de la historia vuelven a sonar y les ofrecen otra oportunidad a la Argentina”, sostuvo el Presdiente al inicio de su discurso en el exclusivo centro Vonhart, ubicado en las afueras de La Plata, al lado del mayor emprendimiento inmibiliario de la Capital provincial, que está siendo construído por la desarrolladora IRSA, del empresario Edaurdo Elsztain, de vínculo estrecho con el Presidente.

Consideró que la única manera de exportar este modelo es con un “cambio en la realidad nacional”: “Hoy tenemos la tarea de llevar el modelo de libertad a la Provincia, donde gobiernan los mismos desde hace casi 4 décadas, casi sin interrupciones, donde la sociedad exige un cambio, y con toda la razón del mundo, porque la política bonaerense es como viajar en el tiempo al Gobierno de [Sergio] Massa”.

“Lo que no pueden esconder es el triste contraste con el abandono y miseria que vive la gente. Para que entendamos el estado actual de PBA, hoy en manos de la otrora ministra estrella del kirchnerismo, vayamos a los datos. Dato mata relato”, dijo Milei y fue rubro por rubro. En materia de educación, expuso: “En Provincia, solo el 46% de los estudiantes llegan a sexto grado en el tiempo esperado. Para tratar de disfrazar el fracaso, eliminaron la repitencia. Nos hicieron pasar un faro educativo a estar peleando los últimos puestos en la región”.

Luego, al pronunciarse sobre inseguridad y justicia, ahondó: “Hubo décadas de garantismo enfermo que trata a delincuentes como víctimas de la sociedad y desprotege a la verdadera víctima, que es la gente. En 2024, La Matanza tuvo el doble de homicidios per cápita que la tasa nacional. Pensar que hay un caradura, que es el cómplice de los iraníes, que mostraba a La Matanza como si fuera Suiza y esto es solo un caso. El resto del conurbano no está mucho mejor. Para sorpresa de nadie, el gobierno provincial no adhirió a la ley de reiterancia”.

A nivel gasto, embistió: “En términos financieros, la provincia es un desastre. En el último trimestre del año pasado, aumentaron su deuda en un 12,2%. Son tremendamente brutos y amantes del déficit fiscal. Nos dicen que somos un gobierno endeudador y somos el único gobierno que bajó la deuda en US$40.000 millones. Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo [Axel Kicillof] bajar el gasto público. Nunca”.

Los insultos no estuvieron solo dirigido a Kicillof. Tras aclarar que “él no tiene el monopolio de la pelotudez, hizo mención a exministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán: “Era otro pelotudo al que lo apodaban el pasante, el chanta de Martín Guzmán, un cómplice del gobierno genocida de Alberto Fernández“.

“Ese impresentable, que se quedó callado cuando encerraban a la gente, se negó a ajustar el gasto público. Yo lo tuve que padecer cuando era diputado nacional. Mandaron el presupuesto y le estaban rompiendo el culo al sector privado. A estos tipos lo único que les importa es robar, desangraban al sector privado”, insistió.

Tras aquel lapsus, Milei retomó su discurso y las críticas a la gestión bonaerense. “Los mismos que lloran por el supuesto endeudamiento, están llevando a la quiebra a la Provincia por su irresponsabilidad. La gestión de Kicillof está también basada en una oposición ciega a nuestro plan de gobierno. Si nosotros eliminamos un impuesto, él los duplica. Si nosotros cerramos una ofician, el abre dos”.

El titular de La Libertad Avanza se valió de un ejemplo para graficar su postura: “Una de esas personas que echamos [Alexia Abaigar] fue reabsorbida por Kicillof, y es la que fue a tirar mierda a la casa de Espert. Su cargo es una tomada de pelo: directora de sensibilización y promoción de derechos en el Ministerio de la Mujer bonaerense. Bueno, parece que no reconoce el derecho más básico de todos, a la propiedad”.

“Hablamos de una funcionaria pública de un área del Estado que no debería existir, a la cual le pagan el sueldo todos los bonaerense, dedicándose a vandalizar con bosta el hogar de un diputado en reclamo de la libertad de una condenada [Cristina Kirchner]. Es totalmente lisérgico. Otra que Lucy in the Sky with Diamonds”.

“De persistir en este rumbo, en pocos años la provincia de Buenos Aires se convertirá en una villa miseria gigante, como ya son algunas de sus localidades. Una tierra de violencia y analfabetismo. Es un estado de la naturaleza, donde no hay imperio de la ley, no hay contratos que valgan y demasiados compatriotas viven condenas a existencias pobres, brutales y breves”, advirtió el Presidente, a modo de resumen.

“La provincia de Buenos Aires es el último bastión de este credo miserable que ha sido la promesa del Estado presente en la Argentina. Kicillof es un burro eunuco, el último zar de la miseria, un monarca diminuto que está escondido en su Kremlin. Tenemos que y vamos a ir a por la provincia de Buenos Aires”, arengó.

Y completo: “Queremos traer el modelo que ya aplicamos en la nación a la provincia de Buenos Aires, para que todos los bonaerenses no tengan que ser rehenes de un grupo de vivos que, habiendo sido justamente echados del gobierno nacional, han encontrado refugio en las dependencias públicas provinciales. Si acá es donde huyeron todos cuando se hundió el barco, acá también hay que hacer limpieza. Esa es la tarea que nos han encomendado los argentinos y lo que sin duda ratificarán los bonaerenses en septiembre y octubre. Vamos a terminar con todos estos parásitos mentales del partido del Estado”.

Antes que el presidente, hablaron los ministros de Salud, Mario Lugones; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Seguridad, Patricia Bullrich; y Economía, Luis Caputo. Todos hicieron un diagnóstico que desembocó en la necesidad de que LLA obtenga triunfos en las provincias -y especialmente en Buenos Aires- como requisito para que el plan de Milei tenga éxito. Antes había hablado el diputado José Luis Espert, probable candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre; también habló el titular del partido en la Provincia, Sebastián Pareja, armador clave de las listas violetas.

Los otros discursos

Por su parte, Espert afirmó: “La provincia de Buenos Aires está detonada. Es un baño de sangre por culpa del maldito kircherismo. Y eso lo vamos a terminar los liberales. La provincia de Buenos Aires es una verdadera covacha de inútiles, corruptos y delincuentes, como el caso chocolate”.

“En la provincia de Buenos Aires la gente está muerta de miedo porque Kicillof entregó la provincia a los delincuentes. Se va a terminar”, prometió Espert.

En tanto el organizador del evento, Pareja, fue contundente en términos políticos: “Queremos llegar a gobernar en 2027 con un plan de gobierno. Les puedo asegurar que la provincia de Buenos Aires se pinta de violeta. Vamos a gobernar en 2027 la provincia de Buenos Aires”.

Caputo también llegó a la capital bonaerense en modo campaña: “Necesitamos un Congreso afín. La oposición no quiere que al país le vaya bien. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal para volver a manejar el negocio. Quieren volver para seguir manejando el negocio. Gobernaron 16 años y ya sabemos que no funciona. Buenos Aires es el ejemplo más contundente: es un baño de sangre y necesitamos que cambie”.

El presidente Milei destacó en su discurso al intendente Diego Valenzuela, que era de Pro pero pasó a LLA. “Estamos dando la batalla en Nación y en algunos municipios, como Tres de Febrero”, dijo. Y aseguró que La Libertad Avanza llegará a la provincia “a ordenar la locura del gobierno de Kicillof.