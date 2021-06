El encuentro fue presencial. Evitaron dar a a conocer los dirigentes con los que están hablando para sumar al espacio de cara a las elecciones. Mauricio Macri estuvo ausente.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió hoy para analizar su estrategia electoral en medio de la fuerte interna en el PRO por las candidaturas para las PASO entre el jefe de Gobierno porteño porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y abordaron la “ampliación” de ese frente para un mejor desempeño en la contienda de este año.

Ambos se habían visto las caras el último lunes para “poner paños fríos”, según indicaron fuentes del PRO a NA, luego de que la disputa escalara públicamente la semana pasada, pero el desacuerdo en torno a las candidaturas en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires persiste.

En ese contexto, la cúpula de la alianza opositora mantuvo una reunión en el Galpón de los Milagros del barrio porteño de Palermo, donde Larreta y Bullrich volvieron a verse las caras.

Pero lo hicieron junto a la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el auditor Miguel Ángel Pichetto; los senadores Martín Lousteau y Luis Naidenoff; y los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López. No estuvo el ex presidente Mauricio Macri.

“Hablamos de ir provincia por provincia, hablando con quienes comparten nuestros valores y principios. No hemos tocado nada de la agenda parlamentaria. Planteamos algo importante que es la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio”, sostuvo Bullrich ante la prensa al retirase de la reunión.

Y adelantó que “este Juntos por el Cambio ampliado tendrá otro nombre porque participarán nuevos actores”, aunque evitó dar a conocer quiénes serían esos dirigentes que se sumarán al frente opositor, en momentos en que suenan versiones de que el espacio de José Luis Espert podría compartir la PASO de este sector.

“No hablamos de nombres, hablamos del conceptos. Cada distrito va a tirar los nombres de los dirigentes que pidieron estos diálogos con nosotros”, agregó Bullrich.

Por su parte, Negri dijo que “fue una buena reunión de trabajo”, en la que hicieron “un diagnóstico de cómo estamos parados en todas las provincias” de cara a los comicios legislativos.

“La conclusión central es fortalecer la unidad y tratar de ampliar la coalición para ganar las elecciones y proponer una alternativa de Poder a los argentinos”, agregó el dirigente radical.

Y planteó: “La elección de 2021 es clave para la democracia argentina porque el kirchnerismo tiene hoy como único dique de contención la Cámara de Diputados. No podemos permitir que se hagan del control total del Congreso porque la sociedad está pidiendo más libertad y más democracia”

Se trató del segundo encuentro presencial del año luego del que tuvieron en abril pasado, ya que por la pandemia la mayoría de las reuniones de la Mesa Nacional fueron por videoconferencia.

La interna del PRO involucra también a Vidal, debido a que es la apuesta de Rodríguez Larreta para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que la ex gobernadora todavía no confirmó si se lanzará o no a la disputa electoral.

Ese lugar en la Ciudad, principal bastión del PRO, lo reclama Bullrich, quien considera que la ex gobernadora debe jugar en la provincia de Buenos Aires y es esquiva a una posible competencia en las PASO.

El desacuerdo se traslada a la provincia de Buenos Aires, donde el intendente de Vicente López, Jorge Macri, se resiste a un posible desembarco de Santilli y, conjuntamente con Bullrich, esgrime el argumento de no mover dirigentes de un distrito a otro, en un mensaje que fue también para Vidal.

Según indicaron fuentes partidarias a NA, Bullrich y el jefe comunal de Vicente López hicieron un acuerdo para defender esa postura que habría tenido el visto bueno de Macri.

La semana pasada, Bullrich salió a decir públicamente que “no ayuda” al espacio que la ex gobernadora regrese a Capital Federal como candidata.

Vidal, por su parte, señaló: “Mauricio (Macri) cree que lo mejor es que yo sea candidata en la Provincia y yo he escuchado a todos los miembros de mi partido. Por supuesto que al final la decisión la voy a tomar yo pensando en qué es mejor para la gente, para mi espacio y en último término para mí, no las voy a tomar en beneficio o en contra de nadie”.

Si bien dijo que siempre estará “agradecida” con el ex mandatario, aclaró: “En Juntos por el Cambio en general no hay jefaturas, hay varios liderazgos, entre ellos el de ex presidente, pero no hay jefes y yo creo que eso le da fortaleza al espacio”.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la UCR y consideró que “está claro” que Mauricio Macri “no es el líder único” de Juntos por el Cambio.