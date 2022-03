Artistas de Tres Arroyos indignados con Coti Sorokin: “Actuó con bastante divismo”

Coti Sorokin fue el principal artista del segundo día de la 53° Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos que terminó este domingo. Una banda local tuvo que renunciar a su presentación porque Coti llegó tarde y exigió salir al escenario mayor 40 minutos antes.

En Tres Arroyos, los artistas locales quedaron ingratamente sorprendidos por la actitud que mostró Coti. El músico nacido en Rosario se presentó el pasado jueves, durante el segundo día de festejos de la Fiesta Provincial del Trigo que anoche tuvo su gran cierre. Por los descalabros que generó en la organización del evento, la banda local “La Vieja Esquina” tuvo que renunciar a subirse al escenario.

Andrés Mazzitelli de “The Beatles en vivo” habló con el medio Onda Uno (FM 103.9) y relató: “Los chicos de la Vieja Esquina tienen razón, aunque no tienen que tomárselo como personal, porque no creo que haya habido nada en contra de ellos particularmente. En todo caso fue en contra de los 4 números locales, porque nos llamaron a todos y nos pidieron acortar a 20 minutos cada show”.

“Imaginate yo tenía el video de background que va en la pantalla perfectamente editado para una duración de 30 minutos y al decirme eso, tuve que re editarlo para 20”, comentó.

Mazzitelli aseguró que no hubo responsabilidad del área de Cultura municipal y disparó: “El que armó el lío fue Coti Sorokin que intempestivamente quiso adelantar 45 minutos su show”.

“Según me dijeron Coti dijo que sino no tocaba. Y encima llegó tarde y trabó las pruebas de sonido hasta después de las 19”, reprochó el músico de Tres Arroyos que integra una banda tributo a The Beatles.

“La bronca era con Coti, que dicho sea de paso actuó con bastante divismo hacia el resto”, apuntó el músico y comparó: “Hace 2 años fuimos soporte del Polaco y en el mismo escenario nos dio un abrazo a todos al terminar”.

“La gente de Cultura tuvo que hacer de paragolpes de Coti. Estaban avergonzados, porque les impusieron a último momento otro horario. La desconsideración vino de parte de la producción de Coti”, concluyó.