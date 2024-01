Arroyito, piedras y piletón: cuál es el único balneario público habilitado en Tandil

La noticia fue confirmada por el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, en sus redes sociales. Gran cantidad de vecinos y conocidos de Pablo expresan sus condolencias y recuerdos por las redes sociales. Pablo Novak era el último habitante de Villa Epecuén, la localidad turística que quedó en ruinas luego de una inundación en 1985.

“Hoy es un día para decir adiós, aunque no sé si a las leyendas se las despide. Don Pablo Novak, así: sonriente, entusiasta, siempre dispuesto a largas charlas y relatos de anécdotas quiero recordarte», expresó el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, en sus redes sociales.

“Así: recorriendo Epecuén en tu bicicleta, leyendo el diario en una esquina de las ruinas, compartiendo como guía tus experiencias con los turistas y los periodistas de todos lados que preguntaban por El Último Habitante de Epecuén. Así todos vamos a recordarte», agregó.

“Hoy es un día para decir ¡Gracias Don Pablo! Descansa, que nosotros cuidaremos tu legado aunque nunca será lo mismo”, concluyó Javier Andrés.

Novak tenía diez hijos, veinticinco nietos y nueve bisnietos. Llevaba 33 años viviendo solo en distintos ranchos, mientras se iba moviendo con sus chivos y vacas por estos campos mezquinos, casi en la entrada a la Patagonia junto a las ruinas de un apocalipsis.

En 1985 la inundación lo corrió de su campito ubicado junto al célebre Matadero del arquitecto Francisco Salamone, a 10 minutos de aquí. En 1990 se instaló en esta casita semi abandonada que se salvó de las aguas del lago por unos metros. Aquí estuvo siempre sin luz hasta hace un año y rechazaba tener una TV: él era del tiempo de la radio.

Mensajes y recuerdos



Además del jefe comunal, gran cantidad de vecinos están expresando por estas horas sus condolencias y recuerdos con Pablo Novak. Uno de ellos es el ex secretario de Turismo de Adolfo Alsina, Pablo Ledesma, quien compartió un párrafo de lo que había escrito el año pasado, en lo que fue su último cumpleaños. “Hoy nació la Leyenda”, escribió Ledesma.

Reproducimos el párrafo que transcribió el ex secretario de Turismo: “Hace tiempo me debía esta visita, y hoy, con la excusa de su cumpleaños número 93 fui a conocerlo. #pablonovak, el «viejito de la bici en el video de Red Bull», 17 millones de visitas, así conocí el «Personaje». Cuestionado por los propios y adorado por extraños, Pablo maneja muy bien esta dicotomia. Ha sabido moverse en el contexto efectivo de la historia. Protagonista de narrativas en los medios más importantes del país, saltó con su fama al mundo, tal es así que hasta la BBC de Londres vino a reportearlo. Con una lucidez admirable para sus 93 años, Pablo cuenta su propia historia y muestra en el material acomodado arriba de su mesa, como ha sido retratado por las cadenas más importantes del mundo, como así también, cuenta como en la visita un conocido influencer no pudo seguirlo al ritmo de su Grapa y terminó en borrachera. Agradecido por el saludo que le dejaron en @lagoepecuencarhue todos los seguidores, Pablo seguirá contando las historias que los turistas y los medios quieren oír. Un poco verdad y un poco no, así se construyen los mitos. Seguramente cuando el no esté, se convertirá en Leyenda. No sé si su cara estará en una remera, lo que si sé, que cuando se hable de Epecuén se hablara de él…”

Embajador cultural y Turístico

Novak fue custodio y guardián de un legado mítico sobre el pueblo que pereció bajo las aguas por una inundación en 1985 y cuyas ruinas fueron escenario de numerosos documentales, videos y visitas turísticas. Incluso el Indio Solari y sus Fundamentalistas del Aire Acondicionado eligieron a Epecuén como marco para uno de sus shows en 2021, plena pandemia.

Un tiempo antes, en enero de 2020, don Pablo había sido distinguido como Embajador Cultural y Turístico del distrito por ser testimonio vivo de una historia muy especial.

Fuente: Cambio 2000