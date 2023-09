Abrió el Hospital del Bicentenario PAMI Escobar: “Kirchner soñó, Cristina comenzó, Macri cerró y Massa inauguró”

En un día histórico, autoridades nacionales, provinciales y municipales inauguraron el Hospital del Bicentenario PAMI Escobar, un moderno centro de salud ubicado en Garín que será el más importante del distrito. Fue financiado por PAMI y es parte del proyecto de los «Hospitales del Bicentenario».

El jefe comunal encabezó el acto, acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; el gobernador Axel Kicillof; la titular de PAMI, Luana Volnovich; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, y el subdirector ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez.

“Estamos en la puerta de un hospital modelo y ejemplo. Esto se debe a un empuje constante, a una templanza y a un trabajo articulado con el PAMI y el gobierno nacional y provincial. Las cosas nunca se producen mágicamente sino que hay que pensarlas, impulsarlas y sobre todo, trabajarlas, y eso es lo que Ariel está haciendo en todos los ámbitos del distrito desde hace casi ocho años”, afirmó Massa.

En esta primera etapa del Hospital del Bicentenario PAMI Escobar se intervinieron 6.000 metros cuadrados para poner operativa un área de diagnóstico por imágenes que incluye un tomógrafo multicorte de 128 filas, equipo de rayos y salas de endoscopías y ecografías; 12 consultorios de especialidades; laboratorio de análisis bioquímico; y locales administrativos y de servicios. Además, se habilitaron 56 camas de internación de un total de 195 que tendrá el hospital al finalizar las tres etapas de la obra.

La historia de los hospitales del bicentenario se remonta al 17 de octubre del 2008, fecha emblemática del peronismo que ese día celebra el día el militante, cuando la ex presidenta anunció la creación de 7 hospitales de agudos nacionales en las zonas de Escobar, Esteban Echeverría, Ituzaingó, Matanza (aquí dos, Laferrere y Favaloro), General Rodríguez, y otro en Paraná (Entre Ríos), atendiendo a las necesidades urgentes de la región en salud y de déficit de camas por habitantes

“Escobar efectivamente ha crecido mucho más que el promedio provincial, y con ello llegan más necesidades de servicios públicos. Hoy nos plantean una falsa contradicción entre el mercado o el Estado«, expresó Axel Kicillof.

Y apuntó: «Este hospital hacía falta y sin embargo el sector privado no lo hizo porque no era negocio, así como no hizo la Ruta 25, la Ruta 26 y las escuelas. Por eso, donde hay una necesidad y no hay negocio tiene que aparecer el Estado para garantizar ese derecho. Este hospital es un orgullo que se suma a otros cinco de primer nivel que inauguramos en la Provincia. Hay una inversión en salud como pocas veces hubo”.

En una segunda etapa de la obra, se sumarán dos quirófanos materno-neonatales totalmente equipados, 28 camas de internación conjunta, 16 plazas de neonatología, cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, seis camas de recuperación/observación del área quirúrgica, una casa materna, servicio de esterilización, servicio de lavandería, cocina y comedor, farmacia, vestuarios del personal, registro civil y áreas administrativas.

“Tenemos el honor de cerrar este ciclo de hospitales que Néstor Kirchner soñó, Cristina comenzó a construir, Macri cerró, y hoy, junto a Sergio Massa, los estamos poniendo en marcha. Este hospital para nosotros tiene un simbolismo y quiere dar un mensaje a nuestra sociedad”, explicó Volnovich.

Simultáneamente, se inauguraron por videoconferencia hospitales de PAMI en los municipios de Hurlingham, Ituzaingó y Lanús.

«Nuestra propuesta es la de un Estado protector de la salud de los adultos mayores, con medicamentos gratis, libertad de elegir y más hospitales. Empezamos la gestión con cuatro hospitales de PAMI y vamos a terminar con once», remarcó la titular de la obra social.

En su etapa de finalización, el Hospital del Bicentenario PAMI Esobar sumará seis quirófanos, nueve camas de recuperación y sector blanco de asistencia, ocho camas de unidad de terapia intensiva para adultos, doce camas de terapia intermedia, 56 camas de internación, laboratorio de análisis bioquímicos, molecular y bacteriología, consultorios y salas de procedimientos, sectores de asistencia y aulas.

El Hospital del Bicentenario será gestionado por el Municipio, de acuerdo al convenio que se firmó en abril de 2023 con el PAMI, en el que dicho organismo cede en comodato por 20 años la administración central del centro de salud.

Las obras se retomaron gracias al apoyo de PAMI luego de cuatro años de parálisis de la gestión nacional anterior de Mauricio Macri. Su construcción comenzó en 2011 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuando finalizó su mandato en 2015, la obra tenía más del 90% de avance. Sin embargo, al asumir Macri, los trabajos se paralizaron y no se finalizó la obra a pesar de los insistentes reclamos del Municipio.