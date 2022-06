VIDEOS: las imagenes complican al abuelo que asesinó a su nieto y su hija asegura que fue premeditado

Este jueves se conocieron las imágenes del asesinato de Brian Batalla de 29 años por parte de su abuelo Domingo Faustino Verna. La madre de la víctima e hija del victimario brindó declaraciones públicas y aseguró que el crimen fue “premeditado”.

El 13 de junio por la tarde en una vivienda del barrio Rosendo López de Bahía Blanca, un hombre de 76 años mató de un disparo a su nieto de 29 años frente a su vivienda.

La víctima fatal fue identificada como Braian Berna Batalla, de 29 años, y su agresor Domingo Faustino Berna, de 76 quien fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó a disposición de la Justicia.

En las últimas horas se conocieron dos videos de una cámara de seguridad. En el primer se observa al joven atancando a su abuelo con un palo frente a su casa, mientras su madre intenta impedirlo agarrándolo de una de sus piernas.

En el segundo video se ve que el joven regresa al domicilio y comienza a patear la puerta cerrada de un portón de madera. Su abuelo la abre y le dispara cinco veces a Braian que muere en el jardín delantero de la vivienda.

Las palabra de la madre del joven asesinado

Mariel, mamá del joven asesinado, brindó declaraciones a medios locales y aseguró que “lo que sucedió fue premeditado” ya que “mi padre tenía en su cabeza pegarle”, y sostuvo que “se podía haber evitado”.

“Yo sé que en el momento del acto, la decisión de mi padre fue premeditada. Cerró el portón, fue a buscar el arma, a mi mamá le dijo ‘andate adentro, Marta’. Yo lo vi, nadie me lo contó. Mi padre siempre fue una persona manipuladora tanto en la familia como en la sociedad”, expresó la mujer sobre Domingo Faustino Verna.

El imputado es un militar retirado y actualmente preside la Sociedad de Fomento del Rosendo López. El fiscal Jorge Viego a cargo de la investigación imputó al anciano por “homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo“.

“Braian siempre tuvo problemas nerviosos”

Sobre su hijo, Mariel Verna aseguró que el joven “tuvo problemas nerviosos desde niño”, detalló que “fue atendido desde los 6 años por un neurólogo de la conducta y también fue atendido durante la adolescencia”.

“La vida de mi hijo no me la van a devolver, siempre fue tratado y debía estar medicado. Mientras estaba conmigo le daba la medicación, pero tenía guardias y no podía dejarlo solo”, explicó.

Y continuó: “Me mudé acá y mis padres le quitaron la medicación porque nunca asumieron que mi hijo estaba enfermo mentalmente. Siempre me culparon a mí“.

Mariel además detalló que a Braian le habían diagnosticado “trastornos de personalidad y conducta“, y precisó: “En la adolescencia recurrí a la última alternativa y lo llevé a la Clínica Bahiense, donde está su historia clínica”.