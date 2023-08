Unión por la Patria fue el espacio más votado en Chacabuco

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, habló con Todo Provincial RADIO sobre su candidatura a la reelección, el rechazó al ofrecimiento de Javier Milei, su relación con el gobierno provincial y la descentralización de la policía.

"Para el vecinalismo la campaña es mucho más difícil. Debemos hacer eje únicamente en lo local pero la gente valora la gestión local en Chivilcoy y en otros municipios donde el vecinalismo esté arraigado", aseguró Britos y destacó: "Es un orgullo porque es muy difícil competir con boleta corta".

El intendente que buscará un tercer mandato aseguró que esta será una "elección distinta" con "cuatro espacios que tendrán un apoyo importante" porque "se sumó Ariel Franetovich, el único candidato del randazismo que conserva buena imagen".

Sobre las dificultades para los espacios vecinalistas para competir en elecciones, Britos aseguró que "la gran contra es que el vecinalismo no está dentro de la ley de financiación político", y apuntó: "Las boletas las tenemos que pagar nosotros, por suerte nosotros armamos un fondo en base a un aporte de nuestros funcionarios".

En contraparte, aseguró que la ventaja es que no depende "de ningún otro espacio", y remarcó: "La gente de Chivilcoy aprendió a votar distinto, se acostumbró a cortar boleta. En 2019 hubo 32 puntos de corte de boleta y 13 puntos con Fernández. Hubo votos a nuestra lista local hasta con Del Caño".

Guillermo Britos y su relación con el gobierno provincial

"Tuve muy buena relación con algunos ministros pero en general fue complicada ya que tratan como si fuera intendenta a la referente local de La Cámpora. La semana pasada vino el ministro de Producción y la invitada fue la referenta de La Cámpora y a mi no me llamaron", reprochó el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, y cuestionó: "Es difícil trabajar cuando no reconocen el lugar que me dio la gente".

Sin embargo, aseguró que "con ministros que entienden de política como Alak, Berni, Nardini e Insaurralde pude tener una relación distinta y gestionar para los vecinos".

El rechazo a Milei

Consultado sobre los motivos de su rechazo al ofrecimiento de Javier Milei de ser candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Britos explicó: "Le agradecí a Milei pero decidí seguir intentando gobernar Chivilcoy porque sabía que si me iba sería muy difícil conservar nuestro espacio en el municipio".

Además, consideró que a nivel provincial "será muy difícil que alguien se meta en la pelea entre los candidatos de Juntos y Kicillof"

Sobre las denuncias por supuestos pedidos de dinero a cambio de las candidaturas, Britos aseguró: "Los que tenemos territorio y votos propios jamás aceptaríamos que alguien nos pida dinero por una candidatura. Conmigo no pasó y tampoco tengo conocimiento directo que haya sucedido".

Policía Local ¿si o no?

Con respecto a la propuesta de avanzar con la conformación de policías locales, el excomisario opinó: "Algunos intendentes están pidiendo tener una policía municipal propia. La policía comunal existe en municipios de menos de 70 mil habitantes y está en funcionamiento. En Chivilcoy yo asignó al jefe policial y definir qué policía puede ingresar a la fuerza".

Y agregó: "Estoy a favor de las policías locales. Yo presenté un proyecto en ese sentido cuando era diputado. Creo que debe tomarse como una política de Estado y debatirlo en un año no electoral para que le sirva a los vecinos. Eso debe estar acompañado de recursos porque los municipios no podrían pagar los salarios y toda la logística".

"El intendente que no se hace cargo de la seguridad no tiene posibilidades de tener éxito en su gestión. La economía y la seguridad son las dos principales preocupaciones y hay que hacerse cargo", remarcó el jefe comunal.

Britos aseguró que las policías locales deberían coexistir con la policía provincial que debe "trabajar en investigación, narcotráfico, ruralidad, infantería, caballería y todo lo que excede al municipio".