Un muerto y un herido en un choque frontal en la Ruta 50, entre un camión y una camioneta

Lo que empezó como una experiencia en el propio campo de Luis Gómez Llambi, propietario de la metalúrgica Don Demetrio, terminó convirtiéndose en una solución productiva de triple impacto para la producción de huevos con el sistema de gallineros móviles para ponedoras en pastoreo rotativo.

Hace cuatro años, Don Demetrio llevó por primera vez uno de sus gallineros móviles a La Rural. En aquel momento, la gente se detenía a mirar con curiosidad y había que explicar de qué se trataba. “Nos adelantamos a los tiempos”, aseguró Gómez Llambi en entrevista con Todo Provincial. Hoy la realidad es distinta: los visitantes se acercan buscando directamente “un Don Demetrio”, como ya muchos conocen el producto.

A pesar de que llama la atención el modelo hogareño, que actúa como disparador en ferias, el producto más vendido es el gallinero móvil grande, diseñado para producción de huevos a escala. Mide 8 metros de largo por 3 de ancho y tiene capacidad para alojar hasta 800 gallinas.

Este carro se instala dentro de una parcela delimitada por una red electrificada de 25 metros por lado y se va desplazando periódicamente, lo que permite que la tierra descanse y se regenere, aprovechando la fertilización natural que aportan las propias gallinas.

“La diferencia con el gallinero tradicional es enorme. En el sistema fijo, la gallina destroza la tierra, no hay rebrote, queda un baldío”, explica Gómez Llambi. En cambio, al ir rotando el gallinero, cada parcela se recupera y el pasto vuelve mejorado. “Hay una conexión directa con la ganadería regenerativa. Se gasta menos en insumos, se mejora la fertilidad del suelo y se apunta a un sistema pastoril que genera bienestar tanto para el animal como para quien lo maneja”, detalla.

Los gallineros móviles permiten que las gallinas pastoreen durante el día y suban solas al carro a la noche, cuando baja la luz. Allí duermen y ponen huevos. La intimidad del nido, creado con cortinas oscuras, las induce naturalmente a usar ese espacio, lo que facilita la recolección y el orden. “El manejo es tan simple que no hace falta ser experto. Al estar todo el tiempo moviéndose, la bosta cae directo al suelo y no se acumula. Eso reduce casi a cero el riesgo de enfermedades”, asegura.

Aunque los gallineros móviles son una tecnología ya conocida que fomenta el INTA, Don Demetrio fue pionera en industrializar un diseño que hasta entonces se resolvía artesanalmente.

“Todo el mundo hablaba de gallineros móviles, pero nadie lo veía como una oportunidad laboral o productiva. Era algo que cada uno resolvía como podía. Nosotros lo convertimos en un producto de fabricación estandarizada, con estructura firme y detalles pensados desde la experiencia en el campo”, remarca Gómez Llambi.

El empresario —que también es productor agropecuario— decidió experimentar con el primer prototipo en su propio terreno. “Compré gallinas, las metí en el carro, empecé a producir huevos y me encontré con un montón de mejoras que se podían hacer. Eso nos disparó el diseño final, porque lo testeamos en condiciones reales, no en el escritorio”, recuerda.

El modelo ha tenido repercusión incluso en el ámbito gastronómico. Uno de los casos más destacados es el de la reconocida parrilla Don Julio, de Buenos Aires, cuyo dueño montó un campo propio con cuatro gallineros Don Demetrio, alcanzando una producción de 2.000 gallinas en pastoreo.

El sistema también tiene impacto en lo económico. Al permitir el pastoreo, se reduce el consumo de alimento balanceado. Si bien la gallina no llega a poner un huevo diario como en las granjas industriales, la calidad del producto es muy superior. “No se discute que el huevo que sale de un gallinero móvil es mejor: tiene más caroteno, otro sabor, mejor textura”, afirma.

Para productores chicos y medianos, el sistema representa una alternativa concreta. “Muchos lo eligen porque mejora la tierra, otros por la rentabilidad. Hay quienes venden el huevo de campo a precios diferenciales, porque el consumidor lo busca cada vez más”, cuenta Gómez Llambi. La ganancia puede ser importante. Mientras en Casares una docena puede venderse a 9.000 pesos, en Buenos Aires llega a valer entre 12.000 y 15.000. “Incluso sin ir tan lejos, en Junín se consigue a 11.000. El margen es altísimo”, asegura.

La metalúrgica Don Demetrio, que nació fabricando herrajes rurales como bisagras y torniquetas, hoy concentra buena parte de su producción en estos gallineros móviles, aunque sigue ofreciendo otros productos para el campo, como comederos o refugios para pollo parrillero en pastoreo. “No usamos el término jaula. Hablamos de refugios móviles, porque es otra lógica. El problema con el pollo es la faena, que es más compleja. Pero muchos lo hacen para consumo propio”, explica.

También diseñaron una versión hogareña, pensada para patios urbanos o suburbanos. “Es para seis gallinas, no apunta a producir para la venta, sino al autoconsumo. Se puede mover en un patio chico y produce entre tres y cuatro huevos por día. Si sos una pareja, te alcanza perfecto”, comenta. El desafío está en la red de contención: la única que existe hoy en el mercado es de 50 metros lineales y cuesta lo mismo que el gallinero. “Estamos trabajando con proveedores para desarrollar una red más chica y económica que se adapte a este modelo”, anticipa.

El gallinero domiciliario también fertiliza el suelo. “Si llegás a dejar dos días las gallinas en un mismo lugar, la fertilización que te genera es tremenda. Y sin olor, porque no hay acumulación”, remarca. Además, el gallinero no tiene piso, está directamente sobre la tierra. “Eso hace que la bosta se absorba al instante y no se genere el clásico olor del fondo de casa que todos recordamos”.

El sistema se adapta al clima y al pasto disponible. En verano, el descanso de la parcela puede ser de 20 días. En invierno, se necesitan 80 o 90. “Es observacional. Cuando ves que el pasto se está pelando, hay que mover el gallinero. No se arranca la raíz, pero sí se retrasa el rebrote”, explica.

Hoy, de cada diez unidades vendidas, nueve son del modelo grande. “El campo encontró una herramienta sencilla, económica, eficiente y con sentido productivo. Deja muy buenos números y es una forma de generar ingresos todos los días, como una caja chica constante, algo que en la producción tradicional lleva meses o un año entero”, reflexiona Gómez Llambi. Y concluye: “El huevo está de moda. La gente lo valora como alimento. Nosotros lo aprovechamos con una herramienta que mejora el suelo, da trabajo y produce calidad”.