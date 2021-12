Un tren de pasajeros llegó a Carhué después de 32 años y los vecinos lo recibieron con gran emoción

La edición 42° del “Tren Solidario” partió el viernes por la noche desde la estación Constitución de Buenos Aires hacia la ciudad bonaerense de Carhué, ciudad bonaerense que no recibía una formación de pasajeros desde hace más de 32 años.

El Tren Solidario es una iniciativa organizada por “Rieles Multimedio” que desde el 2001 lleva mercadería donada a distintos pueblos con el objetivo de demostrar que la importancia de que se rehabiliten los servicios de pasajeros cerrados.

La formación fue provista una vez más por Trenes Argentinos Operaciones y la colaboración de Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano. También tuvo un rol muy significativo tuvo el Sindicato La Fraternidad, que además de aportar donaciones encomendó a trabajadores la tarea de llevar el tren a destino.

En estos 20 años, el “Tren Solidario” ya visitó más de 41 localidades de todo el territorio nacional a través de 25.245 kilómetros para transportar 692.640 kilos de alimentos a poblaciones en las que hace más de 20 años no llegan las formaciones.

Este año, la formación partió a las 21.55 horas del viernes una nueva cruzada solidaria para llegar este sábado en horas del mediodía a Carhué.

El Tren Solidario tuvo 210 pasajeros y cada uno llevó 15 kilos de comida para ser donada. Además transportó alimentos no perecederos, ropa y juguetes donadas por distintas organizaciones.

Esas donaciones fueron distribuidas a distintas entidades de la comunidad de Carhué como Abriendo Caminos, Iglesia Ejercito Evangélico, Equinoterapia, Casa del Niño, Taller Protegido Buena Senda y Centro de Día Mimos, indicaron los organizadores.

“Durante esos 20 años el tren llegó a más de 41 localidades nacionales. Cada destino elegido tuvo un significado muy particular, porque había lugares a los que no llegaba el servicio ferroviario desde los ’90 y otros destinos que desde hacía cuatro décadas no veían un tren. Otras ciudades ya no tenían conexión con Buenos Aires, pero el común denominador fue que todos necesitaban volver a tener tren”, afirmó Sergio Rojas, director del “Tren Solidario”.

“En cada destino siempre fue recibido con emoción, alegría y un común denominador para las poblaciones: ‘Necesitamos el tren’. Los inicios fueron muy difíciles, ya que las primeras tres formaciones no recibieron ayuda alguna de forma desinteresada por parte de las empresas ferroviarias, por lo que fue necesario abonar el alquiler para trasladar solidaridad. Parece un absurdo, pero fue lo que ocurrió”, remarcó Rojas.

“El sistema ferroviario argentino representa las venas de la Nación. Si no están en pleno funcionamiento esas venas, nunca crecerá”, concluyó Rojas.