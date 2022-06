Trabajó de chico en un frigorífico y siempre soñó tener uno propio: la Historia Pyme de chacinados “El 29”

El frigorífico “El 29” de General Arenales fue creado por Daniel Novelli hace 20 años. Con muchas otras se trata de una Pyme familiar que apunta al mercado interno para seguir creciendo. Todo Provincial RADIO trae otra Historia Pyme.

En diálogo Todo Provincial RADIO, Daiana Novellli de frigorífico “El 29” comentó: “Hace 20 años que iniciamos esta Pyme con toda la familia. Iniciamos con un criadero de lechones y fuimos creciendo hasta que en 2010 tuvimos una venta al público de carne trozada de capones y lechones”.

“El 29” es administrado por Daniel Novelli, su esposa y sus tres hijos. Además cuenta con 10 empleados.

“Tenemos una boca de expendio y la gente de toda la zona nos acompaña muy bien. Repartimos en toda la Provincia de Buenos Aires”, explicó Daiana.

“Tenemos productores que nos traen los cerdos, nosotros hacemos matanza, cortes y venta al público. Faeneamos entre 150 y 200 cerdos por semana que luego son repartidos en distintas carnicería”, detalló.

Además de los tradicionales cortes de cerdo como matambre, bondiola, lomo, solomillo y costoletas, “El 29” elabora chorizo fresco, morcilla, salchicha parrillera y queso de cerdo, entre otros chacinados.

“Hace un tiempo la gente no conocía los cortes del cerdo pero el consumo fue creciendo. La crianza del cerdo también fue evolucionando, se cría con alimento balanceado y no es lo mismo que lo que sucedía años atrás. Actualmente los cerdos de criadero no tienen la grasa que tenían antes”, destacó Daiana Novelli.

Sobre la elección del nombre “El 29”, Daiana detalló: “Es el número de la suerte de mi padre. Hace 20 años nos viene dando muchas gratificaciones. Además del ñoqui, el 29 significa el frigorífico”.

Y contó: “A los 15 años trabajó en un frigorífico en Chivilcoy de donde es oriundo y siempre soñó con tener su frigorífico propio. Gracias a su perseverancia y trabajo lo pudo cumplir. Es muy importante conocer la historia de las pymes porque son la clave para que la economía salga adelante”.