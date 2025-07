Tensión en la Bonaerense: investigan intento de “golpe institucional” ligado a un candidato de La Libertad Avanza

Aunque el PRO había acompañado con su voto la aprobación de la ley de emergencia para Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparar los daños provocados por la catastrófica inundación, el titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio ahora respalda el veto del presidente Javier Milei a la norma sancionada por el Congreso.

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata”, sostuvo Ritondo en declaraciones a una señal de streaming, al justificar la decisión de apoyar el veto a la ley de emergencia. A pesar de que en la madrugada del 5 de junio él y los otros nueve diputados del PRO bonaerense votaron afirmativamente los cambios que el Senado introdujo a la media sanción original, ahora sostienen que esas modificaciones son improcedentes.

“La ley la cambia el Senado y dice cómo tiene que gastar el dinero el Ejecutivo. Entendemos que había un monto previsto que ya anunció el Gobierno y lo está aplicando”, planteó el legislador, aunque el propio texto legislativo autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para atender la emergencia.

La norma establecía también una serie de medidas concretas para aliviar a la población y a los sectores productivos afectados: suspensión de embargos, prórroga de impuestos, beneficios previsionales y asistenciales, y un marco especial de protección fiscal. Sin embargo, para Ritondo, el problema no es el contenido sino el hecho de “decidir desde el Congreso” cómo se ejecutan los recursos.

“No sé si nosotros tenemos que obligar al Ejecutivo diciéndole en qué gastar el dinero público”, insistió. Y añadió: “En una inundación no es solamente el monto. Hay gastos de operatividad desde el primer momento. No sé si lo hacen por maldad o ignorancia. El Gobierno va a aclarar en qué gasta el dinero, pero no le podemos decir cómo usar la plata. Ya le dijimos cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo”.

Las declaraciones del dirigente del PRO se dan en medio de fuertes críticas de los sectores damnificados por la tragedia que afectó a Bahía Blanca, quienes denuncian que el veto presidencial implica dar la espalda a una ciudad en emergencia y dejar sin respaldo institucional a miles de damnificados.