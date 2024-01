Stadnik firmó un decreto y ya no podrán ingresar nuevos empleados a la Municipalidad de Carlos Casares

Este sábado en el Balneario Municipal “Aldo Rodríguez Orozco” el Intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, inauguró la Temporada de Verano. Aseguró que será un «año complicado» pero pidió «no dejarse ganar por el desánimo».



En el acto estuvieron presentes todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo, Concejales, empleados del Parque Municipal y del Balneario y el Párroco Tomás Wargocki quien realizó la bendición.

«Realmente es un placer estar nuevamente aquí para inaugurar este balneario, que es un símbolo muy importante», expresó Gilberto Alegre y agregó: «venía caminando lentamente, pensando qué decir en este acontecimiento y sin ninguna duda, el primer pensamiento que me surge es el que les surge a todos: ¡qué lindo el balneario, qué linda la pileta!”.

“Gracias a todos los que colaboraron. Es bueno, es sano. Como bien decía el Padre en su bendición, es un lugar de recreación, esparcimiento, donde uno viene a disfrutar y salir de las preocupaciones de la vida cotidiana, pero yo no vine a bañarme, no tengo malla. Y entonces me resulta necesario decir algunas palabras respecto de la situación que nos toca vivir”, apuntó el experimentado intendente.

Luego de referirse a la situación del Municipio reveló: “Hemos hecho un esfuerzo fenomenal para que la pileta esté lista. Cuando nos hicimos cargo, no estaba la bomba, hubo que salir a buscarla porque la tenían en un lugar para reparar. No teníamos pintura suficiente, lo que había se distribuyó también para pintar las piletas de los pueblos”.

Y agregó: «Debo reconocer que hay muchos empleados que se han sumado a esta idea del cambio de visión, que significa que hay otra autoridad que tiene una visión distinta de cómo se manejan las cosas y que está hecha para tratar de administrar los recursos de manera equitativa para todos. Este es el desafío hoy”.

“Gracias a ese sacrificio, hubo trabajadores que se sumaron y hubo gente que hizo lo posible para que hoy tuviéramos la pileta nuevamente funcionando y que todos los habitantes de General Villegas puedan disfrutar de este espacio que hemos heredado y que sirve para tener una vida un poquito mejor durante esta época”, remarcó.

Finalmente sostuvo; “Muchas gracias. Felicidades para todos, que tengan un buen fin de año y uno mejor. Va a ser muy duro. Va a ser un año muy complicado, pero tenemos que tener fe que vamos a salir adelante y tenemos que trabajar para eso. No tenemos que dejarnos ganar por el desánimo, el sol siempre sale todos los días”.