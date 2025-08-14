Trenes
Salieron a la venta los pasajes de trenes larga distancia para septiembre: cuáles son
Trenes Argentinos puso a la venta los tickets de los servicios de larga distancia, para quienes quieran viajar durante septiembre.
Los boletos se pueden adquirir en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias o a través de la web oficial.
SERVICIOS DE TRENES LARGA DISTANCIA PARA SEPTIEMBRE
- Buenos Aires – Mar del Plata.
Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.
Desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves.
Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutarán en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.
Los sábados los trenes salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.
Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.
- – Buenos Aires-Rosario.
Sale un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio de los pasajes del tren a Rosario se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias que van desde los 11.700 en primera hasta 16.800 pesos en pullman.
- Cabe destacar que por obras en la Avenida del Fomentista el 1 de septiembre no circulará este servicio en ninguno de los dos sentidos y el 2 el tren sentido a Retiro estará cancelado.
Los trenes se detienen en las 11 estaciones intermedias del recorrido: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gob. Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.
- Buenos Aires-Córdoba.
Salen dos trenes semanales, desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y de Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13.
Los pasajes cuestan 25.000 pesos en primera, 30.000 en pullman y 72.400 en camarote para dos personas.
El servicio se detiene en 15 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.
- Buenos Aires-Tucumán.
Cuenta con dos trenes semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30.
Los pasajes cuestan 38.000 pesos en primera, 46.200 en pullman y 131.200 en camarote para dos personas.
El servicio se detiene en 21 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.
- Buenos Aires-Bragado.
Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:20. Los pasajes cuestan 7.500 pesos en primera y 9.000 en pullman.
El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.
- Buenos Aires-Junín.
Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a las 1:10 de lunes a sábados y a las 1:31 domingos y feriados.
El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias.
El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.
Trenes
Llegaron 90 vagones nuevos para el Belgrano Cargas pero el gobierno avanza con la privatización
En medio del proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logística (BCyL), el gobierno nacional avanzó con una inversión estatal que concretó el desembarco en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires de 90 vagones granaleros de los 180 que adquirió a una empresa china.
Los nuevos vagones de trocha angosta adquiridos a la empres china CMEC tienen una capacidad de carga de 55 toneladas netas por unidad, lo que significa un incremento de 400.000 toneladas anuales en la línea Belgrano, traza que recorre el centro y norte del país y descarga en los puertos del Gran Rosario.
Aunque la inversión es estatal, su financiamiento se logró mediante un acuerdo con las firmas cerealeras Cofco Int., Viterra y Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) que realizaron un pago por adelantado de fletes por un total de 22 millones de dólares. Cabe preguntarse si estas empresas tendrán alguna ventaja en caso de tener la intención de quedarse con la concesión de la empresa que el gobierno quiere privatizar.
A mediados de agosto arribará desde China la segunda tanda de vagones que completará los 180 programados y con ello se conformarán cuatro formaciones de 45 unidades acompañadas de las locomotoras que se repararon integralmente en el taller de Córdoba como parte de este acuerdo.
Belgrano Cargas y Logística (BCyL), llamada también Trenes Argentinos Cargas (TAC), es una empresa que opera tres líneas: Urquiza -recorre la Mesopotamia-, San Martín -con traza que va de los puertos santafesinos hasta la región de Cuyo- y la traza del Belgrano por donde circularán los nuevos vagones atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y CABA.
Cómo sigue el proceso de privatización del Belgrano Cargas
Eel Gobierno de Javier Milei oficializó por decreto la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., hasta ahora una empresa estatal estratégica para el transporte ferroviario de cargas. El proceso deberá concretarse en un plazo de 12 meses y se enmarca en la Ley Bases.
De este modo, el Estado dejará de ser operador ferroviario de cargas y cederá la gestión de toda la infraestructura asociada, como material rodante, vías, talleres e inmuebles aledaños. La compra de vagones en medio de un proceso de privatización es un aspecto que genera muchas dudas ya que el decreto también ordena iniciar el remate público del material rodante estatal.
Según trascendió, el gigante minero Rincon Río Tinto mantuvo reuniones con funcionarios nacionales por el futuro de Belgrano Cargas, según consta en el Registro Único de Audiencias. El interés empresarial está relacionado con la necesidad de asegurar un corredor logístico eficiente y económico para el traslado de minerales desde el Norte argentino hacia los puertos de Rosario o Buenos Aires.
Además del transporte de cereales, el sistema ferroviario que gestiona Belgrano Cargas es considerado clave para la minería, especialmente en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan, donde se concentran los proyectos de litio, oro, cobre y plata.
Trenes
Plan Ferroviario Bonaerense: qué se sabe del sueño que impulsa Kicillof para que la Provincia corra sus propios trenes
El gobierno de Axel Kicillof comenzó a poner la mira en los trenes y comienza a delinear un plan para desarrollar un sistema ferroviario propio. Al proyecto de Ley que impulsa en la Legislatura para crear una operadora provincial ahora se sumó un pedido a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) para diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario Bonaerense.
En diálogo con Todo Provincial, el secretario Administrativo de ALAF, Víctor Colombano, explicó: “El ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, nos convocó por la experiencia de la asociación y el grupo técnico con el que cuenta para planificación y diseño de infraestructura ferroviaria”.
Y detalló: “Nos planteó el desafío de desarrollar un Plan Estratégico Ferroviario para la provincia de Buenos Aires, con algunos objetivos concretos como establecer las 10 ciudades bonaerenses más pobladas del interior bonaerense, teniendo en cuenta la conectividad entre sí, con los puertos de la provincia y los pueblos que atravesaría”.
ALAF es una ONG fundada en 1964 que está constituida por empresas ferroviarias e industriales del sector de Latinoamérica y la Península Ibérica. Su sede central está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A principios de este año, el ministro Marinucci había mantenido una reunión con el senador Pedro Borgini que impulsa un proyecto de Ley para crear la Sociedad Operadora Ferroviaria de la Provincia de Buenos Aires (SOFPBA). Se trataría de una sociedad anónima con mayoría estatal que se encargaría de correr trenes de carga y de pasajeros por territorio bonaerense.
“La provincia de Buenos Aires produce cerca del 35 del PBI nacional y es muy extensa en cuanto a su territorio. El ferrocarril baja sensiblemente el costo de logística. En todo el mundo se utiliza el transporte de cargas por sus ventajas”, destacó Colombano y detalló: “El ministro nos pidió que el plan también contemple los trenes de pasajeros”.
En los próximos meses, los especialistas de ALAF deberán diseñar este plan y algunas de las trazas por las que resultaría conveniente que opere trenes la provincia de Buenos Aires. La idea es priorizar las ciudades más pobladas del interior que cuenten con producción para que garantice la demanda del servicio.
El integrante de ALAF pidió evitar falsas expectativas y aclaró que los proyectos ferroviarios demandan mucho tiempo e inversiones. “Primero hay que ver en que condiciones está cada traza y luego planificar las obras”, apuntó. La intención es presentar el plan ferroviario bonaerense antes de fin de año, “con el involucramiento de todos los sectores del sistema”.
Otra cuestión central a tener en cuenta es que la gran mayoría de los ramales ferroviarios están bajo la órbita del gobierno nacional. Para poder avanzar en la recuperación de vías y para correr trenes sobre ellas primero se requeriría un acuerdo con la administración nacional.
“Si el gobierno nacional no quiere hacerse cargo de los trenes y hay una provincia que tiene la voluntad de ponerlos operativos se debería poder llegar a un acuerdo, más allá del signo político”, analizó.
Sin embargo, para Colombano también es posible pensar en la provincia creando ramales nuevos. “Si el proyecto es atractivo comercialmente, sobre todo para la carga, no tengo dudas que se conseguirán inversiones para ponerlo en funcionamiento”, aseguró y remarcó: “La provincia de Buenos Aires es ideal para seducir inversores que apuesten a un nuevo sistema ferroviario. Le daría un vigor impresionante conectando ciudades y pueblos”.
“Lo más importante es diseñar un proyecto y que haya una política de Estado que permanezca en el tiempo. La política ferroviaria debería ser una de ellas porque da trabajo, genera mucho a su alrededor, es ecológico y representa grandes ventajas. Es todo beneficio”, destacó.
Consultado sobre la política ferroviaria actual a nivel nacional, el secretario Administrativo de ALAF opinó: “Creo que al gobierno no le interesa tener una política ferroviaria y solo quiere desprenderse de todo. Si lo hace de forma prolija puede que funcione pero no creo que vayan por ese camino porque se percibe una desesperación por desprenderse de todo en forma rápida”.
Para Colombano, el privado debe “ser socio del Estado” pero es el Estado el que debe “poner las condiciones y controlar si las mismas son cumplidas”.
Y lamentó: “Argentina tiene cada vez menos ramales operativos, mientras que Uruguay, Chile, Uruguay y Bolivia está pensando en los ferrocarriles. Argentina ya no lo tiene entre sus prioridades y eso afecta a toda la infraestructura del país”.
En ese contexto, señaló que por las cancelaciones de servicios de pasajeros ya bajó la demanda un 30% y advirtió: “Recuperar todo eso será mucho más difícil que lo que cuesta destruirlo. En el último tiempo se había hecho muchísimo en obras sobre vías, renovación de equipos y capacitación de trabajadores”.
Trenes
La Provincia diseña un Plan Ferroviario y avanza en la idea de operar trenes de carga y pasajeros
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó una reunión de trabajo junto a autoridades de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF). Según señaló en redes, el objetivo del encuentro fue dar los primeros pasos en la elaboración de un “Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario en la Provincia de Buenos Aires”.
“Mantuve una muy productiva reunión junto a miembros de ALAF. Convencidos de la importancia de la multimodalidad del transporte —que genera ventajas competitivas en la logística para la industria y el campo, y beneficios sociales al integrar cada rincón de la Provincia— iniciamos un proceso de planificación conjunto”, expresó Marinucci tras el encuentro.
La propuesta, según el funcionario, apunta a fomentar el arraigo y mejorar la conectividad para todos los bonaerenses, priorizando una mirada territorial e inclusiva.
Del encuentro participaron el secretario general de ALAF, José Nicanor Villafañe; el secretario administrativo, Víctor Colombano; el subsecretario de Transporte bonaerense, Damián Contreras; y los especialistas Marcelo Fabián Sánchez y Ricardo Forli, ambos con experiencia en la operación de trenes regionales y en la gestión de Trenes Argentinos.
Desde ALAF destacaron la importancia del encuentro y subrayaron: “Desde nuestra organización estamos convencidos de que la multimodalidad del transporte es clave para mejorar la competitividad logística, impulsar el desarrollo productivo y fortalecer la integración territorial”.
Según trascendió, el Plan Estratégico Ferroviario, que comenzará a delinearse en esta etapa inicial, se enfocará en potenciar el uso del ferrocarril dentro del sistema multimodal, buscando complementar el transporte terrestre y portuario con nuevas trazas y servicios. La coordinación técnica entre la Provincia y ALAF buscará detectar oportunidades de inversión, corredores prioritarios y nodos logísticos en regiones actualmente desconectadas.
“Tenemos la decisión de trabajar de forma articulada con los actores especializados del sector, con una mirada de futuro y compromiso con las y los bonaerenses”, concluyó Marinucci.
Por su parte, el secretario administrativo de ALAF, Víctor Colombano, expresó: “Dimos el primer paso en la construcción de la propuesta sobre un Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario para la Provincia de Buenos Aires. Creemos en una provincia conectada, integrada y con oportunidades para quedarse, producir y vivir mejor”.
La Provincia y su Plan Ferroviario: ¿Nace una operadora de trenes bonaerense?
El antecedente más reciente a este encuentro entre la provincia y ALAF es una reunión que había mantenido el propio Marinucci con el senador peronista Pedro Borgini que propone crear la Sociedad Operadora Ferroviaria de la Provincia de Buenos Aires (SOFPBA). Sería una sociedad anónima que buscaría atraer la participación de capitales privados para garantizar la rentabilidad de la empresa.
En diálogo con Todo Provincial, el autor del proyecto, Pedro Borgini, explicó: “El objetivo es volver a dotar de conectividad ferroviaria a toda la provincia de Buenos Aires, no solo para pasajeros, sino también para la carga de la producción primaria e industrial, conectando los puertos de Rosales, Bahía Blanca, La Plata, Dock Sud, Quequén y San Nicolás”.
El senador dejó en claro que la intención no es “generarle gastos a la Provincia” y que para que sea solvente “hay que analizar todo lo que genera el ferrocarril a su alrededor y obtener recursos de actividades vinculadas que se crearían”.